Mit Dieben haben sie es in der Rotenburger Stadtbibliothek eigentlich nicht zu tun. Eigentlich. Denn der gesamte Bestand an Medien ist gesichert. Das gilt allerdings nicht so ganz für die Fallrohre aus Kupfer, die an der Außenfassade angebracht sind. Daran haben sich am Wochenende Ganoven zu schaffen gemacht, von denen man lieber nur in einem guten Buch liest. Krimis sind übrigens nach wie vor besonders beliebt.

VON GUIDO MENKER

Rotenburg - Mit Büchern allein kann eine Bibliothek allerdings kaum mehr die Wünsche der Kunden bedienen. „Wir befinden uns nach wie vor in einem Richtungswechsel“, sagt Christine Braun, die Leiterin der Rotenburger Stadtbibliothek. Dabei gehe es um eine zukunftsfähige Ausrichtung, gekoppelt mit der Integration der neuen, eben digitalen Angebote. Und damit eng verbunden sei auch eine neue Ausrichtung bei den Veranstaltungskonzepten. Mit klassischen Lesungen erreiche die Stadtbibliothek einerseits weniger Besucher, „außerdem haben sie nicht mehr den Effekt, den ich erreichen will“, sagt Christine Braun. Mit dem Angebot insgesamt gehe es ihr und ihrem Team vor allem darum, die Menschen für Sprache, fürs Lesen und für die Kultur zu begeistern. Im Fokus stünden dabei vor allem jene Menschen, die man sonst eher weniger erreicht. Christine Braun: „Das ist zwar mit deutlich mehr Anstrengungen verbunden, aber es geht.“ Einerseits spricht das Bibliotheksteam vermehrt Multiplikatoren an - also Lehrer, Eltern und Erzieher. Andererseits stießen vor allem eher ungewöhnliche Veranstaltungsformen auf Interesse. Das Fest der Fantasie beispielsweise, aber auch Veranstaltungen im sogenannten Maker-Space, in dem es dann eher um technische Fragen an Geräten geht, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Und auch die Führungen je nach Bedarf seien recht gefragt.

Bis Ende vergangenen Jahres waren 3 544 aktive Kunden in der Stadtbibliothek registriert - 144 mehr als im Jahr zuvor. Gesunken ist allerdings der Bestand an Medien - von 30 249 auf zuletzt 26 951. „Das machen wir ganz bewusst“, sagt Christine Braun. Man reagiere damit auf die entsprechende Nachfrage in unterschiedlichen Bereichen. Musik-CDs, die CD-ROM, aber auch Hörbücher, Spiele, und Konsolenspiele sind in der Gunst der Kunden gesunken. Da fliegt dann auch schon mal was raus, was ansonsten nur noch in den Regalen verstaubt. Vor diesem Hintergrund erklärt sich dann auch der Rückgang in der Ausleihe um satte zehn Prozent. Aber: „Das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen“, ist Christine Braun überzeugt, denn während das „echte“ Buch weniger ausgeliehen wird, steigen die Quoten im E-Book-Bereich an. Im Online-Verbund von 130 niedersächsischen Bibliotheken bringt es Rotenburg auf 12 367 Ausleihen - das macht für 2018 einen Zuwachs von zehn Prozent. 405 Kunden der Stadtbibliothek nutzen die NBib - 53 mehr als im Jahr zuvor. Es stellt sich allerdings die Frage, warum nicht noch viel mehr Kunden die Online-Leihe nutzen. Christine Braun erklärt das mit dem Angebot. „Das ist noch nicht so, wie wir uns das wünschen und vorstellen.“ Angebot und Nachfrage deckten sich nicht so, wie es wünschenswert sei. Das liege auch an den Verlagen, die entscheiden, wie viel der Verbund zahlen muss, ob und wann ein Titel aufgenommen werden darf und wie er dann verliehen werden kann. Vor diesem Hintergrund hält die Leiterin der Stadtbibliothek mit ihrer Forderung nicht hinterm Berg: „Es muss mehr Geld ins System.“ Dass das allein hilft, ist ungewiss.

Und während die Musik-CD vor dem Aussterben steht, erfreut sich das Angebot Freegal - ein Musik-Streaming-Dienst - zunehmender Beliebtheit. Seit August vergangenen Jahres können die Kunden der Stadtbibliothek auch den über ihren Leseausweis - der kostet für Erwachsene 20 Euro im Monat - nutzen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren bekommen ihren Leseausweis übrigens kostenlos. Schüler bis 18 Jahre zahlen fünf Euro dafür.