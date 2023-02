Zu viel Arbeit am Amtsgericht Rotenburg? Richterin vor Gericht: „Wie auf einem Vulkan“

Von: Nina Baucke

Teilen

Zu viele Akten, zu viel Arbeit? Um diese Frage dreht sich der Prozess in Stade. © dpa

War Überforderung der Grund dafür, dass eine Rotenburger Richterin in 15 Fällen eine Unterbringung in der Psychiatrie anordnet hatte, ohne vorher die Betroffenen angehört zu haben? Eine Zeugin wirft nun ein neues Licht auf den Fall, der derzeit am Landgericht Stade verhandelt wird.

Rotenburg – 15 Fälle von Unterbringungen in der Psychiatrie – angeordnet von einer Richterin am Amtsgericht Rotenburg. Und das, ohne die Betroffenen wie verpflichtend angehört zu haben. Deswegen steht die 54-jährige Juristin selbst vor Gericht. Sie sei überfordert gewesen, sagt sie vor dem Landgericht Stade. Die Rede ist von sich stapelnden Aktenbergen und EDV-Versagen. Eine Zeugenaussage des Verhandlungstages am Donnerstag zieht diese Behauptung allerdings in Zweifel: Sie könne zwar nur für sich sprechen, aber das Pensum des Dezernats, für das die Angeklagte zuständig gewesen war, sei zu schaffen gewesen, sagt eine Richterkollegin der 54-Jährigen aus.

Unterschiedliche Arbeitsauffassungen

Die 60-Jährige hatte bereits Ende 2015 mit der Beschuldigten die Dezernate getauscht – „mein vorheriges Pensum war vorher niedriger, deswegen“, begründet sie den Schritt. Und auch nach dem Wechsel habe sich für sie nicht viel daran geändert. Sie habe bei der 54-Jährigen eine andere Arbeitsweise als bei sich selbst wahrgenommen. Sprach sie sie daraufhin an, habe die Beschuldigte erwidert, sie hätte eine andere Rechtsauffassung. „Meiner Auffassung nach muss so eine Akte am selben Tag bearbeitet werden, sie wiederum war der Auffassung, dass es durchaus einige Tage dauern kann“, so die 60-Jährige. Ihre Wahrnehmung sei einerseits gewesen, dass das Plenum ihre Meinung geteilt habe. Andererseits, dass sie damit auf etwas Unangenehmes hinweise und Sand ins Getriebe werfe. „Das klingt weniger nach einer Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen beiden als zwischen Ihnen und dem Rest“, kommentiert die Verteidigung diese Aussage.

Bericht an Landgerichtspräsidenten

Wie die Zeugin weiter berichtet, hatte sie diesen Dissens in der hausinternen Richterrunde angesprochen sowie dem damaligen Direktor des Amtsgerichts gegenüber. Dieser hatte allerdings in seiner Zeugenaussage an einem vorherigen Prozesstag den Eingang einer Beschwerde verneint, merkt der Vorsitzende Richter Marc-Sebastian Hase an. „Ich hatte das Gefühl, dass ich gegen Wände redete“, entgegnet die Zeugin am Donnerstag, die sich selbst zu einem dieser Gespräche mit dem Amtsgerichtsdirektor sogar einen Vermerk gemacht hatte.

Im Januar 2018 hatte sie sich darauf hin an den damaligen Präsidenten des Landgerichts Verden gewandt. „Ich habe mich wie auf einem Vulkan gefühlt. Was ist, wenn am Ende alles hochkommt und es dann heißt: Keiner hat was gemacht?“, betont sie merklich aufgewühlt im Gerichtssaal. Ob die Angeklagte zum fraglichen Zeitraum 2016/2017 erschöpft gewirkt hatte, daran kann sich die 60-Jährige nicht erinnern. „Wenn ich sie gesehen habe, wirkte sie frisch und fröhlich. Sie vertrat vehement ihre Ansichten.“

Richterin will aussagen

Die 54-Jährige hatte sich allerdings bereits zu ihrem Start am Rotenburger Amtsgericht 2006 einem enormen Rückstand gegenüber gesehen. „Man hatte mich ins Dezernat gesetzt und gesagt: Friss oder stirb“, so die Angeklagte. Am Ende stand ein Disziplinarverfahren, das mit einer Rüge endete. Danach hatte sich der damalige Präsident des Landgerichts Verden, der ebenfalls an diesem Tag als Zeuge aussagt, regelmäßig beim Gerichtsdirektor nach der Arbeit der 54-Jährigen erkundigt. Auch eine weitere Zeugin an diesem Tag, ebenfalls Richterin, die 2014 von Rotenburg nach Walsrode gewechselt war und erst seit vergangenem Jahr wieder zurück ist, sehe aktuell keine Anzeichen dafür, dass die Kollegin nicht korrekt arbeite. „Ich bewundere, dass sie trotz des Verfahrens überhaupt zur Arbeit kommt“, so die 53-Jährige.

Ursprünglich sollte der Prozess am 22. Februar abgeschlossen werden, jetzt geht er allerdings in die Verlängerung: Am 2. März soll es noch einmal um die sogenannte und nach Ansicht der Verteidigung nicht vollständige, „Böschen-Liste“ – dieses Mal mit den noch fehlenden Akten – gehen. Auch eine Erklärung wolle die Angeklagte dann abgeben.