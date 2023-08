Strafrichter Wlasak zu Gast in Rotenburg: „Es war spannend, aber sehr gefährlich“

Von: Tom Gath

Helmut Wlasak saß schon 88 Mördern gegenüber. Fast immer waren die Opfer Frauen. Eifersucht und gekränkte Männlichkeit könnten schnell zu roher Gewalt führen, sagt der ehemalige Richter. © Lunghammer

Der ehemalige Strafrichter Helmut Wlasak liest in Rotenburg aus seinen Büchern und bietet den Zuhörern Einblicke in die Abgründe der menschlichen Psyche.

Rotenburg – Mord, islamistischer Terrorismus, Drogenmafia: Der Grazer Strafrichter Helmut Wlasak hatte es während seiner 37 Berufsjahre mit den ganz großen Fällen zu tun. Doch auch im Alltagsgeschäft konnte er in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken und die Tragik vieler Einzelschicksale erleben. Seine penibel dokumentierten Prozesse hat er in zwei Büchern verarbeitet, die den Lesern das „wahre Leben“ vermitteln sollen. Bevor Wlasak am kommenden Donnerstag in Rotenburg aus seinen Büchern liest, haben wir mit ihm über Frauenmorde, die Öffentlichkeitsarbeit der Justiz und die Cannabislegalisierung gesprochen.

Lesung im Wachtelhof Helmut Wlasak liest am Donnerstag, 31. August, im Rotenburger Landhaus Wachtelhof aus seinen Büchern „Nicht schuldig“ und „In allen Punkten“. Die Lesung beginnt um 19 Uhr und kostet 20 Euro.

Herr Wlasak, das True-Crime Genre boomt. Was hat Sie am meisten an Ihrer Arbeit mit Mördern und Räubern fasziniert?

Von meinen 7 774 verhandelten Fällen gab es keinen, der gleich war. Man lernt jeden Tag neue Menschen kennen und hat mit den unterschiedlichsten Problemen, Schicksalen und Charakteren zu tun. Jeder Tag kann eine neue Überraschung bringen, der Job ist Abwechslung vom Feinsten. Und als Richter hat man viel Ermessensspielraum und Gestaltungsmöglichkeiten.

Ist der Konsum dieser Schicksale auf dem heimischen Sofa mit ihrem Buch in der Hand nicht ziemlich voyeuristisch?

Zum Teil hat es etwas Voyeuristisches. Brot und Spiele, wie im alten Rom – gar keine Frage. Grundsätzlich wollen die Menschen unterhalten werden und das Wesentliche dabei ist: Wenn wir einen Krimi schauen, sind wir eigentlich froh, da nicht selbst involviert zu sein. Durch die Identifikation mit dem Opfer oder dem möglichen Täter kommen wir in einen Erregungszustand, in dem wir im realen Leben niemals sein wollen.

Was erwartet die Leute beim Lesen Ihrer Bücher?

Man erlebt einen Lauf der Gefühle. Es gibt was zum Lachen, dann geht es tief hinunter und wird furchtbar, dann wird es locker und zum Schluss gibt es wieder was zu lachen. Es ist wie das wahre Leben. Bei Lesungen sage ich immer: Ich weiß nicht, was ich erzählen werde, aber ich lade Sie ein, einen Tag zu mir in den Verhandlungssaal zu kommen.

In den Büchern versuchen Sie auch, die Gedankengänge der Beteiligten offenzulegen. Wie haben Sie selber Zugang zu diesen Gedanken gefunden?

Ich habe mich mit den Zeugen, Tätern und Opfern immer extrem lange auseinandergesetzt, um Hintergrundinformationen zu erlangen. Auf Umwegen gelingt es mir, den Kreis enger und enger zu ziehen und so auf das Motiv hinzuarbeiten. Vor meinen 37 Jahren als Richter war ich sieben Jahre Polizist und in der Polizeiausbildung lernt man, mit Menschen zu kommunizieren und sie auf ihrer Wellenlänge zu erreichen. Das gelingt Juristen nicht immer, wenn sie nur auf das juristische Problem fokussiert sind. Ich hingegen habe immer versucht herauszufinden, was im Hirn des Täters vorgeht.

Haben Sie den Tätern dabei stark ins Gewissen geredet?

Ja, es ist mir fast immer gelungen, die Angeklagten zum Geständnis zu bringen. Ich habe mich so lange mit den Tätern auseinandergesetzt, bis wir zum Problem gekommen sind und er psychologisch gefallen ist. Ich habe sie dabei in ihrer Sphäre abgeholt, das ist ganz wichtig.

Wie vielen Mördern saßen Sie schon gegenüber?

In meiner Karriere habe ich 88-mal über Mord oder versuchten Mord verhandelt. Davon waren 83-mal Frauen die Opfer.

Heute werden diese Morde auch als Femizide bezeichnet. Was geht im Hirn dieser Täter vor?

Beim Femizid ist es meistens Eifersucht. Dabei spielt fast immer die männliche Kränkung eine Rolle. Wenn Männer nicht mehr in der Lage sind, ihre Probleme zu artikulieren, dann führt das oft zu roher Gewalt. Da hilft nur eine bessere Präventionsarbeit, das habe ich schon vor 25 Jahren gesagt.

Eifersucht können Frauen aber auch empfinden.

Frauen reagieren meist anders, können ihre Gefühle besser artikulieren. Ich habe aber auch Frauen erlebt, die ihre Kränkung und Verletzung nicht am Mann, sondern an sich selbst und ihren Kindern ausgelebt haben. Also zum Beispiel die Kinder getötet und anschließend versucht haben, sich selbst umzubringen.

Sie sind ein Richter, der sich häufig und gerne politisch äußert. Ist die Neutralität des Rechts ein Mythos?

Absolut. Wenn man so lange dabei ist, erkennt man, von welchem politischen Lager welche Idee ausgeht. Da passieren oft hanebüchene Geschichten. Es geht beim Recht häufig nicht um Menschen oder das gemeinschaftliche Wohl, sondern um Scheinlösungen. Zum Beispiel, indem man einfach die Strafen erhöht. Das allein ändert aber nichts.

Sollte sich die Justiz mehr in öffentliche Debatten einmischen?

Grundsätzlich schon, weil sich gezeigt hat, dass die absolute Zurückhaltung nicht klug ist, sondern zu Missverständnissen führt. Zum Beispiel hat es in Österreich oft mediale Angriffe gegen Staatsanwälte gegeben. Da war immer die Kritik an „der Justiz“. Da muss man aber klarstellen, dass die Staatsanwälte nicht „die Justiz“ sind, sondern im Gegensatz zu Richtern weisungsgebunden arbeiten. Die Justiz müsste sich viel besser präsentieren, um in den Fokus zu rücken, dass Richter eine intensive und schwierige Aufgabe haben. Das weiß die Bevölkerung nicht wirklich.

Die Richter am Rotenburger Amtsgericht sind in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend, weil sie vielen Anfeindungen ausgesetzt und relativ ungeschützt sind. Können Sie diese Sorge nachvollziehen?

Öffentlichkeit ist immer ein zweischneidiges Schwert. Bei mir ist das etwas anderes, weil mich ohnehin jeder kennt. Ich stand bei Hunderten Prozessen namentlich in der Zeitung. Ich habe laufend Polizeischutz gehabt und wilde Sachen erlebt. Mein Fahrzeug war ständig zerkratzt, zweimal hat es bei mir zu Hause gebrannt, 1996 gab es einen Bombenanschlag auf meinen Gerichtssaal. Ich hatte mit der russischen, albanischen und kolumbianischen Mafia zu tun. Zeitweise hatte ich ein Dienstauto mit gepanzerten Türen. Es war anstrengend und spannend, aber sicherlich auch sehr gefährlich. Das ist für die meisten meiner Kollegen schwer erträglich.

Und wie haben Sie das ertragen?

Ich sehe es unter einem anderen Gesichtspunkt, weil ich selbst Polizist war und mich etwas besser wehren kann. Und weil ich immer gut beschützt wurde. Wir haben in Österreich aber große Probleme, Nachwuchs zu finden, weil sich viele das nicht mehr antun wollen und lieber Zivilrecht verhandeln wollen.

Umgekehrt gefragt: Gibt es bestimmte Gruppen, die überproportional stark von der Justiz verfolgt werden?

Nicht so sehr von der Justiz, sondern mehr durch die polizeiliche Arbeit. Bevor die Justiz tätig wird, muss die Polizei aktiv werden. Und da ist es natürlich manchmal so, dass an der Grenze gesagt wird: „Das sieht verdächtig aus, das sind wieder Albaner“ oder eine Generalisierung bei Flüchtlingen stattfindet. Ich habe immer davor gewarnt, dass man Gruppen pauschal verurteilt.

Wenn Herkunft keine Rolle spielt: Welche Menschen werden besonders häufig kriminell?

Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass die Ausbildung der wichtigste Faktor ist. Je schlechter die Ausbildung eines Menschen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kriminell wird. Zumindest bei Kleinkriminalität, Diebstahl, Gewalt oder Raub hat sich das eindeutig gezeigt. 70 Prozent aller Raubüberfälle in Graz werden übrigens durch Jugendliche verübt, um sich auf diese Weise Suchtmittel zu beschaffen.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die in Deutschland geplante Cannabislegalisierung?

Ich bin in der Öffentlichkeit als Hardliner und Gegner der Legalisierung verschrien. Grundsätzlich bin ich auch dagegen, aber wenn man zwei Stunden mit mir diskutiert, würde ich in letzter Konsequenz sagen: Gebt alles frei, auch Heroin und Kokain. Denn es geht eigentlich um Eigenverantwortung. Alkohol und Tabak sind genauso schädliche Substanzen. Bei der Diskussion um Cannabis wird aber oft übersehen, dass es nicht harmlos ist. Gerade bei Jugendlichen ist jedes Suchtgift schlecht, auch Cannabis. Deshalb warne ich davor, dass man bei Jugendlichen zu locker ist, man müsste viel mehr informieren. Außerdem stelle ich mir oft die Frage: Warum braucht das überhaupt jemand zum Entspannen? Das verstehe ich nicht, aber das ist keine rechtliche Frage.

Also lieber am Menschen orientierte Präventionsarbeit statt Strafverfolgung von Kiffern?

Sie können nicht alles mit dem Recht regeln. Und Recht ist nie gerecht. Als junger Richter habe ich meine Strafzumessung immer notiert und fast einen eigenen Katalog entwickelt, um es vergleichen zu können. Dafür bin ich auch von den Verteidigern geliebt worden. Die haben immer gesagt: „Der Wlasak ist steinhart, aber der ist fair und die menschliche Komponente hat bei ihm einen hohen Stellenwert.“

Zuer Person: Strafrichter a.D. Helmut Wlasak Helmut Wlasak wurde 1960 in Graz geboren und war zunächst als Gendarmeriebeamter tätig. Nach sieben Jahren wechselte er 1987 zur Justiz, wo er sich als Strafrichter in zahlreichen Drogen-, Wirtschafts-, Mord- und Dschihadistenprozessen einen Namen machte. Der als Suchtgiftrichter bekannte Autor kennt wie kaum ein anderer die Drogenszene, die organisierte Kriminalität und die damit verbundenen Hintergründe. Seine Bücher erzählen Geschichten von Menschen, deren Leben anders verlaufen sind, als geplant. Im Oktober 2022 hat Wlasak seinen letzten Fall verhandelt. Für sein Engagement bei der karitativen Vinzenzgemeinschaft und seine Präventionsarbeit mit Jugendlichen erhielt er 2013 den Grazer Menschenrechtspreis. Ein Großteil seines Honorars verwendet er für gemeinnützige Projekte.