Kir-Theatergruppe „Rollentausch“ probt für Kleist-Komödie „Der zerbrochene Krug“

Dem Richter geht’s an den Kragen

+ © Goldstein Gerichtsrat Walter (Bettina Renken), Schreiber Licht (Jens Kramer) und Richter Adam (r., Jürgen Cassier) im Gerichtszimmer. - Fotos:go © Goldstein

Rotenburg - Die Proben der Theatergruppe „Rollentausch“ für das neue Stück haben begonnen. Dafür verwandelt sich die Bühne der Rotenburger Theodor-Heuss-Schule zurzeit an jedem Montagabend in ein Gerichtszimmer in Huisum, einem fiktiven niederländischen Dorf in der Provinz Utrecht. Der Grund: Die Amateurschauspieler üben für die Kleist-Komödie „Der zerbrochene Krug“.