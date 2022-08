Reportage: Calisthenics-Camp am Rotenburger Weichelsee

Von: Ulla Heyne

Sinia hat durch genaue Analyse für jeden Tipps zur Verbesserung seiner „Dips“parat. © Heyne

Kraft ist nicht alles: Beim Calisthenics geht es auch um Technik. Wir haben mal beim ersten bundesweiten Calisthenic-Camps am Weichelsee zugeschaut.

Rotenburg – Am Weichelsee steht an diesem Tag die Welt kopf – zumindest für viele der Teilnehmer des ersten bundesweiten Calisthenic-Camps. Während ihre Mitstreiter an den Barren-Stangen der Anlage an der frischen Luft oder an den aufgehängten Ringen trainieren, versucht sich eine andere Gruppe im „Acro Yoga“.

Ein Blick auf den ausliegenden Zeitplan zeigt: Seit einer halben Stunde trainieren die rund 40 Teilnehmer in den drei parallel laufenden Kursen. Drei haben sie heute schon hinter sich, darunter sportart-spezifische Trainingsformen wie „Back Lever“ oder „Front Lever“, aber auch Exotischeres wie „Animal Moves“, „Barfuss“ oder einen Workshop zur Atmung. Die größte Gruppe an den Ringen macht Vorübungen für Muscle Ups, also das Hochstemmen aus hängender Position.

Die Teilnehmer des Camps schauen sehr konzentriert auf das, was ihnen die Experten vermitteln. © Heyne

Monique König, die am Vorabend als Influencerin vorgestellt wurde, bereitet die Teilnehmer mit Vorübungen vor und erklärt Schritt für Schritt, worauf es ankommt. Und das scheint entgegen landläufiger Vorstellung nicht nur Kraft zu sein, sondern auch viel Technik. Anatomische Kenntnisse werden vorausgesetzt, die Fachwortdichte ist hoch.

Als es der jungen Frau beim Erklären zu laut wird, meint sie leicht genervt: „Jungs!“ Sofort ersterben die Privatgespräche um den gerade absolvierten Master in Sportpsychologie oder den letzten Urlaub; ein sehniger Mitt-20er macht das Leisefuchs-Zeichen. Die Jugendlichen, die im angrenzenden Strandgold den ersten Cocktail des Abends zu sich nehmen, beobachten das Geschehen interessiert, ebenso wie zwei Spaziergänger älteren Semesters. Einer fühlt sich bemüßigt, an einer der noch freien Stangen einen Klimmzug zu versuchen. Doch trotz Zerren und Hüpfen will die Nase nicht über die Stange. Frustriert setzt er seinen Spaziergang fort. Eine Joggerin und einige Teilnehmer nicken sich zu, der Respekt im Blick ist beidseitig. Die Leistungen anderer anzuerkennen, das ist Teil der Philosophie beim Eigengewichttraining und in der Szene eine Selbstverständlichkeit.

Mit Kraft allein ist es nicht getan, bei den Körperübungen, die am Weichelsee zu sehen sind. © Heyne

Nebenan gibt Sinia einer kleineren Gruppe von Sportlern individuelle Tipps beim „Dip“. Aufmerksam schaut sie zu, wie ein tätowierter Sportler mit veritablen Muskelpaketen seinen Körper drei, vier Mal an den Barrenstangen absenkt und wieder hochstemmt. „Mit wie viel Gewicht trainierst du?“, will sie wissen. Eben hat sie einer Frau Ratschläge für den Wettkampf gegeben: Stress vermeiden, „schon eine Reise mit vielen neuen Eindrücken kann zu viel sein!“

Ihre Analyse für den jungen Mann mit den Tunnels in den Ohren: „Zu viel Körperspannung.“: Bei ihm sei das keine Frage der Technik oder der Kraft, sondern des Kopfes. „Du bist einer, der immer 110 Prozent gibt, oder?“ Er nickt: touché.

Zwei Teilnehmer, wie fast alle im lässigen Beach-Look, starten eine Challenge: Wer kann länger Handstand? Von den Liegestühlen der Strandbar aus werden die Handys gezückt, nach einer knappen halben Minute steht der Sieger fest. Hundert Meter weiter hinter dem großen Zelt, das heute Morgen Zuflucht gegen den Regen geboten hatte, steht die Welt noch immer kopf. Auch hier ist Technik Trumpf bei den akrobatischen Partnerübungen.

Influencerin und „Muscle Up“-Spezialistin Monique (r.) © Heyne

Sara erklärt in aller Ruhe, den nächsten „Flow“, also eine fließende Verbindung von Posen, während sie auf Yannicks Unterarmen steht. Und dass „Bonestacking“ (also das „Stapeln von Knochen“) entlastet – einige der Leute in den weißen Verbands-T-Shirts blicken skeptisch. Organisator Tobias, der im Liegen Caro, ebenfalls aus den Reihen des Rotenburger Street Workouts (Sworow), über sich stemmt, will wissen: „Was mach ich falsch, dass das für mich als Base so anstrengend ist?“ Seine Sportpartnerin grinst: „Vielleicht liegt‘s an meinem letzten Stück Pizza gestern?“ Mitnichten. Füße weiter nach hinten, wegen der Hebelwirkung, schon geht’s besser.

Der Kursleiter Yannick gibt beim „Acro Yoga“ praktische Tipps. © Heyne

Über ihnen schwebt eine Drohne – dass das erste Event seiner Art später in den Sozialen Medien mit Bildern und Videos ausgiebig Beachtung finden wird, dafür sorgt Crewmitglied Marius. Michael gibt eine Runde Creme für die Hände aus. Die eigenen zeigen schon deutliche Schwielen. Von See weht lautes Klatschen und Johlen herüber – die ersten Schüler von Monique haben ihren Muscle Up geschafft. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: In einer Viertelstunde steht der nächste Workshop an – allerdings könnte es bei Hypnose deutlich entspannter zugehen. So mancher wird eher „First Aid“ wählen – denn Erste Hilfe kann auch hier nicht schaden.