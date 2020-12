Rekordwärme

Das Wetterjahr 2020 in der Region: sehr trocken und sonnig

+ © Menker Dem Bullensee fehlt weiterhin viel Wasser. © Menker

Rotenburg – Der Klimawandel hat uns weiter voll im Griff. So erreichte das Jahr 2020 im Altkreis Rotenburg bei den Durchschnittstemperaturen erneut ein Rekordniveau. Gleichzeitig wurden Natur und Landwirtschaft vom dritten Trockenjahr in Folge gequält. Außer Mai und Juli waren alle Monate teils erheblich zu warm. Nichts macht den unaufhaltsamen Weg in eine wärmere Welt so deutlich wie das Ausbleiben von Dauerfrost (Eistage) an allen Messstationen unserer Region. Die traurigen Jahresminima bei gleichzeitiger Verdopplung der Hitzetage über 30 Grad im Vergleich zum Klimamittel (1981-2010) sowie die Andauer extremer Wetterlagen zeigen die bedrohliche Dynamik des Klimawandels. Dagegen rückten die wenigen positiven Nachrichten, wie der reichliche Sonnenschein und die eher geringe Zahl von Unwettern, in den Hintergrund.