Die Reise nach Bethlehem

Weihnachtskonzert mit Chor und Orchester der Kantor-Helmke-Schule

+ Der Schulchor der Kantor-Helmke-Schule begeisterte die Besucher des Weihnachtskonzertes in der Aula. - Foto: Goldstein

Rotenburg - „Nach Bethlehem, nach Bethlehem!“ – so lautet der Titel des Weihnachtskonzertes der Schüler an der Rotenburger Kantor-Helmke-Schule (KHS), das mehr als 300 Schüler und Kinder aus Kindergärten am Mittwochmorgen in den Bann gezogen hat. Aber nicht nur die Kinder waren von der Darbietung beeindruckt – auch den Lehrkräften und Erziehern, die bei der Morgenvorstellung dabei waren, ging das Konzert mit einer Rahmenhandlung rund um die Geburt Jesu unter die Haut.