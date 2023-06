Reinhard Schraa wird Rotenburger Kreisnaturschutzbeauftragter

Von: Andreas Schultz

Im Garten ist es noch am schönsten – vor allem, wenn insektenfreundliche Pflanzen dominieren. Das weiß auch Reinhard Schraa als künftiger Kreisnaturschutzbeauftragter. © Schultz

Reinhard Schraa wird der dritte Kreisnaturschutzbeauftragte im Landkreis Rotenburg. Der Schutz seltener Pflanzenarten gehört zu seinen Zielen.

Rotenburg/Sottrum – Im Garten von Reinhard Schraa regelt sich das meiste inzwischen von selbst. Ab und an mäht er sein einspuriges Wegenetz durch die insektenfreundlichen Pflanzen, ansonsten kann alles wachsen. Das hat einen guten Grund: Der 66-Jährige legt großen Wert darauf, dass Bienen und Co. viel Nahrung auf der Fläche hinter dem Haus finden, das seine Frau und er in Sottrum bewohnen. „Natur- und Artenschutz fangen im Kleinen an“, sagt der Sottrumer. Eine der Wahrheiten, mit denen er am 1. Juli das Amt als Kreisnaturschutzbeauftragter antreten wird.

„Naturschutz hört nicht mit dem Ruhestand auf“, ist eine weitere. Der Diplom-Biologe blickt auf Jahrzehnte der Arbeit im Naturschutzamt des Landkreises Rotenburg zurück, die erst vor Kurzem endeten. Oder auch nicht: „Durch seine Kenntnisse der Standorte seltener Pflanzenarten kann er das Naturschutzamt bei der Planung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie dem Einsatz von Fördermitteln beratend zur Seite stehen“, argumentierte die Kreisverwaltung schon zum Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung für die Personalie. Und auch der künftige Amtsträger sieht nur Vorteile darin, als ehemaliger Sachbearbeiter mit „seinem“ Amt weiter zusammenzuarbeiten. „Das ist eigentlich die Idealkombination. Man kennt die Strukturen und Leute, man ist per Du. Das hat erhebliche Vorteile“, sagt der Botaniker. Und zwar auf beiden Seiten: So erhalte sich der Landkreis trotz Ruhestand das Wissen des 66-Jährigen.

Zur Person Reinhard Schraa Reinhard Schraa kam am 4. April 1957 in Burg Steinfurt bei Münster in Nordrhein-Westfalen zur Welt, verbringt dort Kindheit und Jugend, tritt schließlich ein Studium im nahegelegenen Münster an. Als Diplom-Biologe arbeitet er drei Jahre im Biologischen Institut Coesfeld. Statt eine Promotion anzustreben, sucht Schraa die Sicherheit einer Anstellung im öffentlichen Dienst, was ihn 1993 nach Rotenburg führt. Dort wird er Sachbearbeiter im Amt für Naturschutz. Seine dortigen Schwerpunkte sind die Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftsrahmenplanung, die Kartierung geschützter Biotope und die Arbeit an der Ausweisung von Naturschutzgebieten. „Und 1 000 andere Sachen“, sagt der 66-Jährige und meint damit etwa die Hilfe bei IT-Problemen in der eigenen Abteilung. Ab 1. Juli wird er neben Christiane Looks und Claus Vollmer der dritte Kreisnaturschutzebauftragte sein. Das hat der Kreisausschuss in seiner nicht öffentlichen Sitzung beschlossen. Schraas erste Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2025.

Schraa sieht Kreisnaturschutzbeauftragte als Mittler zwischen Land- und Forstwirtschaft und den Behörden. Ein konfliktreiches Feld, weiß der Sottrumer: „Wenn da Probleme auftauchen, können wir vermitteln“, sagt er. „Die Beauftragten beraten und unterstützen die Naturschutzbehörde in allen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege und sollen das allgemeine Verständnis für diese Aufgabe fördern“, heißt es in der Beschlussvorlage des Umweltausschusses. Eine Definition, die viel offen lässt – und damit Amtsträgern entsprechenden Spielraum in der Deutung ihrer Aufgaben gibt.

„Wenn man etwas ändern und damit Natur erhalten kann, setze ich mich dafür ein“, sagt der Botaniker. Er hat vor allem den Erhalt von Pflanzenarten im Blick. In den zurückliegenden 30 Jahren habe er gemerkt, wie viel Schaden zum Beispiel Intensivlandwirtschaft angerichtet hat. „Mir geht es darum, den Rest zu erhalten“, sagt Schraa.

Konfliktfelder gebe es in der neuen Arbeit reichlich: Photovoltaik versiegelt oft ökologisch wertvolles Grünland, Windkraft produziert Vogelschlag. Davon ist unter anderem der unter Schutz stehende Rotmilan betroffen: 80 Prozent der Individuen kommen aus Niedersachsen, schätzt Schraa, er sagt aber auch: „Bevor wir Anlagen errichten, brauchen wir unbedingt aktuelle Daten.“

In seinem neuen Amt möchte er auch „ein bisschen Wissenschaft“ einfließen lassen. Eines der Ziele des Botanikers ist die Erstellung einer Flora über den Landkreis Rotenburg, also eine Dokumentation sämtlicher Pflanzenarten der Region inklusive Kartenmaterial. „Das ist hochinteressant, weil man über die Jahre die Entwicklung verfolgen kann“, sagt Schraa und gibt auch schon einen Ausblick: „Der Trend ist, dass seltene Arten ab- und Trivialarten zunehmen.“

Ein weiteres Ziel: der Erhalt der vom Landkreis erwirkten Landschaftsschutzgebiete. „Das ist eine große Aufgabe, denn viele davon sind nicht in öffentlicher, sondern in privater Hand“, weiß Schraa. Er will mit den jeweiligen Besitzern Kontakt halten und Aufklärungsarbeit leisten – etwa darüber, dass es finanzielle Anreize für die Pflege gibt.

Manche Jäger vertreten eine Sichtweise, die mit dem tatsächlichen Naturschutz kollidiert.

Was im Kontakt mit der Jägerschaft hilft, ist sein kürzlich erworbener Jagdschein. „Manche Jäger vertreten eine Sichtweise, die mit dem tatsächlichen Naturschutz kollidiert“, sagt Schraa. Etwa beim sogenannten Kirren, bei dem es ums Füttern von Wild mit geringen Mengen an Mais oder anderem Futter geht. „Das ist in Naturschutzgebieten verboten, wird aber oft trotzdem gemacht – und das so massiv, dass es fürs Naturschutzgebiet nicht gut ist“, erklärt der Botaniker. Jagdschein und zugehöriges Wissen erleichterten den Austausch auf Augenhöhe und das Argumentieren für den Naturschutz gegenüber Jägern, die das mit der Wildfütterung nicht so genau nehmen.

Das ist nur eines von vielen Konfliktfeldern in der Arbeit des künftigen Kreisnaturschutzbeauftragten. Das hält den 66-Jährigen allerdings nicht auf, denn er ist fest überzeugt: „Naturschutz vor Ort ist wichtig!“