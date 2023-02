Reinhard Kurt Schill verkauft die Straßenzeitung „Asphalt“ in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

So kennt man Reinhard Kurt Schill: Mit einem Lächeln im Gesicht bringt der 70-Jährige die Straßenzeitung „Asphalt“ an ihre Leserinnen und Leser. © Schultz

Rotenburg – Reinhard Kurt Schill verkauft „Asphalt“. Was erst mal nach Baustoffgroßhändler klingt, ist in Wahrheit eine Tätigkeit, bei der wesentlich kleinere Summen bewegt werden: Der 70-Jährige ist das freundliche Gesicht hinter dem örtlichen Verkauf der gleichnamigen Straßenzeitung. Sein „Moin!“ ist mit einem Lächeln verziert und so für Passanten in der Rotenburger Fußgängerzone an drei Tagen der Woche Teil des Morgenrituals.

„Die Leute sind in Ordnung“, sagt der Wohnungslose über die Rotenburger. Dreimal die Woche kommt er mit ihnen in Kontakt, dabei immer auf dem Arm: „Asphalt“. Seit 2020 hilft der Zuverdienst dem Sottrumer, sich über Wasser zu halten. Er brauche den Nebenverdienst auch, um mobil zu bleiben, sagt er: Von Sottrum, wo er den größten Teil seiner Zeit verbringt, nach Rotenburg kommt man halt nicht kostenlos: Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen ihn dorthin, wo er sein möchte. Meist ist das die Kreisstadt mit dem Zielort „Straßenfeger“ – das Tagesaufenthaltsangebot für Wohnungslose. Aber eben auch mit seinen Verkaufsplätzen vor der Drogerie in der Großen Straße oder vor Apotheken.

Auffälligkeiten gibt es an Schill viele. Neben dem offensichtlichen Markenzeichen, sein weißer Bart, ist es das stets freundliche Gemüt. Schill redet gern, Zeit für einen kurzen Schnack mit den Kunden gibt es grundsätzlich. Das war nicht immer so: Anfangs hätten sich Passanten noch ein wenig geniert, sie seien den freundlichen Grüßen des Seniors mit Zurückhaltung begegnet. Häufig sei erst einmal Distanz im Dialog spürbar gewesen: „Aber man merkt, wie sich das im Gespräch abbaut“, sagt Schill zum vorherrschenden Austausch und fügt hinzu: „Grundsätzlich kann man sagen, dass mir hier schon viele geholfen haben“.

Das Prinzip hinter der Straßenzeitung Asphaltverkäuferinnen und -verkäufer „sind Menschen mit brüchigen Biografien“, heißt es in „Asphalt“. Schwere Schicksale, Krankheiten oder traumatische Erlebnisse hätten sie aus der Bahn geworfen. Viele seien auf diese Weise wohnungslos geworden. Wer die Zeitung unterstützen will, spendet an Asphalt gGmbH, IBAN: DE35 5206 0410 0000 6022 30. Darüber hinaus freuen sich natürlich auch die Verkäufer darüber, wenn man oft zum Kauf der Zeitung wiederkommt – für viele ist der Verkauf eine wichtige finanzielle Stütze im Leben.

Helfen ist einfach: „Asphalt“ kaufen. 1,10 Euro kostet die Zeitung für Schill in der Anschaffung, 2,20 Euro ist der Preis, den der Kunde auf der Straße dafür zahlt. „,Asphalt‘ ist eine gemeinnützige Hilfe-zur-Selbsthilfe-Einrichtung und erhält keinerlei regelmäßige staatliche oder kirchliche Zuwendung“, steht zum „Asphalt-Prinzip“ in der Zeitung. Schill mag das Verkaufen des Druckwerks. „Ich finde es gut, es gibt mir Beschäftigung“, sagt der 70-Jährige. Die Aktivität helfe auch dem Kopf – man altere geistig nicht so schnell. Und auf diese Weise bringt Schill ein Talent zum Einsatz, das er über Jahre entwickelt hat.

Reinhard Kurt Schill kommt 1953 in Kassel zur Welt, er geht in Wolfershausen an der Eder zur Schule und beendet seine Schullaufbahn mit dem Hauptschulabschluss. Die Familie drängt ihn dazu, Elektriker zu lernen. Er gibt dem Ausbildungsberuf eine Chance, versucht sich bei einem Arbeitgeber in Kassel – und bricht schließlich ab: „Das hat einfach total nicht gepasst“, sagt Schill heute. Lieber will er Verkäufer bei Vorwerk werden, worüber die Familie die Nase rümpft. Er „haut ab“, wie er sagt. Einmal mit 14, einmal mit 17. Beim zweiten Mal bleibt er weg und hält sich mit dem Verkauf von Modeschmuck über Wasser. Später geht er als „Drücker“ zu Haustürgeschäften über, verstrickt sich in geschäftliche Abenteuer und geht dabei pleite. „1979 bin ich auf die Landstraße geflogen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte“, blickt Schill zurück. Zeitweilig hilft er beim „Schnelldienst“ aus, Tagesjobvermittlung also. Einerseits über die Arbeitsagentur, andererseits über Büros der Bundeswehr oder über Kontakte mal auf dem Wochenmarkt – meist geht es ums Entladen von Fahrzeugen, Schleppen, Aussortieren. So kommt man rum. Gießen, Heidelberg, Hamburg – auch in Wien-West war er schon und hat dort die Straßenzeitung „Augustin“ verkauft.

Die Leute kaufen auch, wenn man gut drauf ist. Ein ,Moin‘ geht immer!

„Aber ,Asphalt‘ läuft hier aber etwas besser. Die Leute kaufen auch, wenn man gut drauf ist“, sagt Schill. Gute Laune ist neben dem Inhalt der Zeitung sein zweites Hauptverkaufsargument – auch, weil zum Regelwerk des Straßenzeitungsverkaufs in diesem Fall gehört, dass sich die Verkäufer nicht mit ihrem Produkt aufdrängen dürfen. Doch mit einem freundlichen Gruß ist schon viel bewegt. Gut so, denn es „reicht gerade so, um über die Runden zu kommen“, verrät Schill. Aber das Geschäft wächst: Ab März will er den Verkauf auf 150 Ausgaben pro Monat erhöhen. Und da hilft das Lächeln. Wenn man so will, ist das sein Verkaufsgeheimnis: „Ein ,Moin‘ geht immer!“, sagt der Zeitungsverkäufer und lacht.