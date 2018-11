Reinhard Lüdemann will für La Strada weiter kämpfen

Rotenburg - Von Guido Menker. Ein Rotenburger Spätsommer ohne La Strada? Für Reinhard Lüdemann ist das undenkbar. „Mir ist schleierhaft, wie man so etwas machen kann.“ Er meint damit die am Wochenende von der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) bekannt gegebene Entscheidung, La Strada werde im kommenden Jahr nicht über die Bühne gehen. Die Kir und die Stadt veranstalten den Straßenzirkus gemeinsam. Im Rathaus laufen bei Lüdemann die Fäden zusammen. Er kümmert sich in der Verwaltung vor allem um die Bereiche Sport und Kultur.

„La Strada liegt mir sehr am Herzen“, sagt Lüdemann in einem Gespräch mit der Kreiszeitung. Er sei am Sonntag sehr aufgewühlt gewesen, nachdem er von der Absage für 2019 erfahren habe. Und er sei genauso von der Nachricht überrascht worden, wie auch Kathrin Bahr und Julia von Wild von der Agentur „zweifellos.net“, die bei La Strada die künstlerische Leitung hat und für die Produktion zuständig ist.

Was Lüdemann vor allem wundern lässt: Nachdem er Kir-Vorstandsmitglied Uwe Goldschmidt kürzlich daran erinnert hatte, dass am Mittwoch die Sitzung des Kulturausschusses mit den Haushaltsberatungen für 2019 vorgesehen ist und dafür noch kein entsprechender Förderantrag der Kir vorliege, sei am Dienstag vergangener Woche eben dieser Antrag im Rathaus eingetroffen.

Wenige Tage später dann die Nachricht von Uwe Goldschmidt, La Strada werde 2019 nicht stattfinden, weil die Kir und die vielen ehrenamtlichen Helfer eine Verschnaufpause nötig hätten. „Als Mitarbeiter der Stadt, die bei La Strada Mitveranstalterin ist, fühle ich mich komisch“, so Lüdemann. „Das kann doch wohl nicht wahr sein“, habe er am Sonntag gedacht. Er vermute eine Kurzschlusshandlung dahinter.

Die Kulturinitiative hat den Zuschuss für 2019 bereits beantragt

21.000 Euro hat die Kir übrigens als Zuschuss von der Stadt beantragt. Zur zehnten Ausgabe des Festivals in diesem Jahr hatte die Stadt den Zuschuss von ursprünglich 17.000 auf 23.500 Euro erhöht. Lüdemann: „Eigentlich stehen wir bei der Politik im Wort, dass wir nach dem Jubiläum wieder auf die 17.000 Euro zurückgehen. Daher war ich überrascht.“

Es könnte also spannend werden Mittwochabend im Kulturausschuss. Auch, weil noch nicht klar ist, wie es mit La Strada weitergeht. Ist der Antrag gar hinfällig? Oder versuchen die Stadt und „zweifellos.net“ nun ohne die Kir den Straßenzirkus auch 2019 anzubieten? „Wir werden jetzt kurzfristig das Gespräch suchen“, erklärt Lüdemann. Und er fügt hinzu: „In mir tobt es. Ich kämpfe weiter für La Strada – und deshalb werden wir alles ausloten, was machbar ist.“

Allerdings betont der „Kulturminister“ sehr deutlich, dass eine solche Veranstaltung dieser Größenordnung ohne die ehrenamtlichen Helfer kaum machbar sei. Daher schlägt er vor, auch die Kir selbst für das kurzfristige Gespräch mit an den Tisch zu bitten. „Diesen Versuch sollte man unternehmen.“ Denn ohne die Kir sei La Strada eine riesige Herausforderung, wenngleich man noch nicht am Ende aller Möglichkeiten angekommen sei. Lüdemann: „Es gibt eine Chance, das trotzdem zu schaffen.“

Zahlreiche Anrufe, Mails und Nachrichten

Die Bremer Agentur „zweifellos.net“ und die Stadt wollen die von der Kir angekündigte „La-Strada-Pause“ nicht einfach so hinnehmen. „Wir sind seinerzeit angetreten in einer Phase, in der die Kultur Streichungen hinnehmen musste. Wir wollten ganz bewusst etwas anderes machen – Kultur nicht nur für Leute, die Geld haben, sondern für alle“, erinnert Reinhard Lüdemann an die Anfänge. Jeder kann kommen und dabei sein, ohne Dresscode und bei freiem Eintritt. „Diese Idee geht auf, das habe ich in all den Jahren gesehen.“

Seit zehn Jahren verzichte er selbst darauf, in den Sommermonaten Juni, Juli und August Urlaub zu nehmen, um sich in dieser Zeit um die Vorbereitungen für den Straßenzirkus kümmern zu können. „Und jedes Mal, wenn ich dann die vielen glücklichen Gesichter der Besucher sehe, weiß ich, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.“ La Strada sei inzwischen ein Aushängeschild für Rotenburg, die Veranstaltung strahle bis weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus.

Nicht zuletzt deshalb hätten ihn am Sonntag zahlreiche E-Mails, Anrufe und Whatsapp-Nachrichten erreicht. Denn es gab ganz offensichtlich noch mehr Menschen, die nicht glauben konnten, was die Kulturinitiative Rotenburg da am Sonntag vermeldet hatte. Ein Spätsommer ohne La Strada – undenkbar. Nicht nur für Reinhard Lüdemann.