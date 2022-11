Interview: Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel über die WM sowie Geld und Politik im Fußball

Von: Guido Menker

Reinhard Grindel spricht immer noch gerne über Fußball. © Menker

Rotenburg – Fußball-WM in Katar. Am Sonntag geht es los. Die große Vorfreude aus früheren Jahren will kaum aufkommen. Auch darüber spricht Reinhard Grindel mit uns im Interview. Er war Schatzmeister und Präsident des DFB, er war für die CDU Mitglied des Bundestages. Sport und Politik – Grindel ist da ein guter Gesprächspartner. Denn Politik spielt vor und während der WM eine große Rolle. Heute berät der 61-jährige als Senior Advisor in- und ausländische Unternehmen in den Bereichen Politik, Sport und Medien.

Herr Grindel, wie sehr freuen Sie sich eigentlich auf die WM in Katar?

Eine WM ist eine WM, auch wenn sie am falschen Ort stattfindet. Da entwickelt sich schon eine gewisse Spannung. Aber im November / Dezember, reingequetscht in die Bundesliga-Saison, mag das ganz große WM-Gefühl nicht aufkommen.

Im Vorfeld ist viel diskutiert worden. Fans in den Bundesliga-Stadien rufen zum WM-Boykott auf. Gastwirte zeigen sich solidarisch. Warum schließen Sie sich diesem Aufruf nicht an?

Die Spieler können nichts für die sportpolitische Fehlentscheidung über den WM-Ausrichter. Sie verdienen, dass man sie unterstützt und ihre Leistung würdigt. Und ich bin so fußballinteressiert, dass ich dann auch viele Spiele anschaue.

Haben Sie als ehemaliger DFB-Präsident eine Einladung zur WM erhalten, fahren Sie hin?

Nein.

Was im Vorfeld tatsächlich deutlich wird: Die Politik spielt im Sport zunehmend eine Rolle. Es geht nicht zuletzt auch um Menschenrechtsverletzungen, die man Katar vorwirft. Ist es in diesem Zusammenhang richtig, dass die FIFA politische Botschaften verbietet?

Ich kann über den Brief von Gianni Infantino nur den Kopf schütteln. Der Fußball hat eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Wer für Menschenrechte eintritt, nimmt keine „moralische Belehrung“ vor und führt keinen „ideologischen Kampf“, wie er schreibt, sondern lebt die Werte, für die der Fußball gerade bei einem WM-Turnier stehen muss.

Sie haben sich in diesen Tagen auch gegenüber dem „kicker“ geäußert. Und wer hätte das gedacht: Reinhard Grindel wünscht sich, dass Manuel Neuer als Kapitän der deutschen Elf die Regenbogenbinde trägt. Warum das, Herr Grindel?

Ich habe die „One-Love“-Fantasie-Binde kritisiert, weil sie wie ein Kotau vor Katar und der FIFA wirkt. Wenn man ein gesellschaftspolitisches Signal setzen will, dann muss man es richtig machen. Die Regenbogenbinde hat eine gesellschaftliche Bedeutung, Manuel Neuer hat sie oft getragen. Dahinter darf man nicht zurückgehen, wenn man glaubwürdig sein will.

Halten Sie es demnach dann auch für richtig, dass unsere Innenministerin Nancy Faeser einen Entschädigungsfonds für die Familien der verstorbenen Gastarbeiter in Katar fordert, die am Bau der Stadien und der neuen Infrastruktur beteiligt waren?

Die Forderung ist richtig. Ich kritisiere nur, dass Ministerin Faeser verschweigt, dass Infantino es im Gespräch mit ihr kategorisch ausgeschlossen hat, dass die FIFA einen solchen Entschädigungsfonds einrichten wird.

Immerhin hat die Ministerin der Regierung in Katar eine Sicherheitszusage für deutsche Fans abgerungen – für schwule und lesbische Fans. Wie traurig ist es eigentlich, so etwas für ein WM-Turnier überhaupt einfordern zu müssen?

Mit der WM-Bewerbung hat sich Katar verpflichtet, die Anforderungen an WM-Ausrichter zu erfüllen. Insofern ist die Sicherheitszusage eine Selbstverständlichkeit.

Die WM-Vergabe an Katar erfolgte vor Ihrer Zeit beim DFB. Verstehen konnte sie keiner. Glauben Sie, dass bei der Vergabe der WM 2022 alles mit rechten Dingen zugegangen ist?

Bei drei südamerikanischen FIFA-Funktionären gibt es daran ernstzunehmende Zweifel. Entscheidend waren – nach allem, was mir Beteiligte von damals gesagt haben – erhebliche politische Einflussnahmen.

Es geht um viel Geld, es geht um Menschenrechte, um Boykottaufrufe und um eine WM im Spätherbst – in einem Land, das mit Fußball nicht viel am Hut hat. Was macht das alles mit dem Fußball?

Es zwingt alle Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass sich eine solche Vergabe nicht wiederholt. Dafür sind wichtige Reformen vorgenommen worden.

Wie lässt sich künftig verhindern, dass die WM an ein Land vergeben wird, dass sich offensichtlich nicht mit den wahren Werten des Sports vereinbaren lässt?

Die Entscheidung über den WM-Ausrichter trifft seit 2018 der Kongress aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände. Damit ist Bestechung weitgehend ausgeschlossen. Bei den Vergabekriterien spielen heute Menschenrechte, Klimaschutz und eine bestehende Infrastruktur eine größere Rolle. In meiner Zeit im FIFA-Council ist eingeführt worden, dass eine technische Kommission prüft, ob ein Bewerber alle Voraussetzungen erfüllt. Katar könnte sich heute gar nicht mehr zur Abstimmung stellen.

Ist eine sportliche Fußball-Großveranstaltung ohne verdeckte Zahlungen beziehungsweise Bestechung eigentlich noch möglich, und wie lief es bei der EM-Bewerbung für 2024, bei der Sie ja federführend tätig waren?

Wir hatten für die „EURO 2024“ ein gutes Konzept, wir hatten die Infrastruktur und wir haben mit Aleksander Ceferin einen absolut ehrlichen und glaubwürdigen UEFA-Präsidenten, der für ein sachliches und faires Verfahren gesorgt hat. Die „EURO 2024“ ist ein Leuchtturmprojekt für den deutschen Fußball, ohne einen Schatten oder den geringsten Zweifel an der Vergabe. Darauf bin ich bis heute stolz.

Sie selbst sind als DFB-Präsident 2019 über ein Uhrengeschenk gestolpert und zurückgetreten. Wie sollen die Fans eigentlich noch daran glauben, dass im Sport alles mit rechten Dingen zugeht?

Viele Medien haben das ja inzwischen aufgeklärt. Trotzdem gerne nochmal: Der Schenker wollte nichts vom DFB, sondern der DFB wollte im Gegenteil seine Stimme für die „EURO 2024“. Der ominöse „Oligarch“ war in Wahrheit Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees. Ich habe über das Geschenk, dem ich keinen großen Wert beigemessen habe, transparent im Organisationskomitee für die EURO-Bewerbung berichtet. Die DFB-Ethikkommission hat ausdrücklich festgestellt, dass ich einem Irrtum unterlag. Die im DFB, die meinen Irrtum bemerkt und an den „Spiegel“ durchgestochen haben, wären nach der Satzung verpflichtet gewesen, mich sofort auf meinen Fehler aufmerksam zu machen. Es war fahrlässig von mir und nicht vorsätzlich – aber es war ein Fehler. Gerade weil ich zeigen wollte, dass zumindest bei meiner Amtsführung alles mit rechten Dingen zuging, habe ich Verantwortung übernommen und bin zurückgetreten. Das war bitter, aber notwendig.

Sie selbst waren lange Zeit nah dran am Geschehen. Was ist FIFA-Boss Gianni Infantino – aus Ihren Begegnungen mit ihm heraus betrachtet – eigentlich für ein Typ?

Er duldet keinen Widerspruch und ist beratungsresistent. Wenn er sich durchsetzen will, überzeugt er Menschen nicht mit Argumenten, sondern spielt seine Macht aus. Er macht sich keine Gedanken über die Werte des Fußballs, sondern ausschließlich, wie man den Wert des Fußballs maximieren kann, weil er das Geld zur Sicherung seiner Macht braucht.

Es geht im Fußball um Geld, um sehr viel Geld. Die Schraube wird immer weiter gedreht – wie lange geht das aus Ihrer Sicht noch gut?

Solange dabei der Fußball im Mittelpunkt steht. Das viele Geld in England hat die Fans nicht vom Fußball entfremdet. Sie freuen sich an den Stars und der hohen Qualität in der Premier League. Auf der ganzen Welt interessieren sich die Menschen mit Abstand am meisten für die Liga, in der am meisten Geld umgesetzt wird. Und man darf nicht übersehen: In England wird das Geld nicht nur in Stars investiert, sondern in den Nachwuchs und die Infrastruktur. Die Liga finanziert jedes Jahr Fußballplätze für Amateurvereine. Fußball und Geld sind kein Gegensatz, wenn man es gut macht.

Offizielle aus Katar haben die Doppelmoral der Deutschen kritisiert: Einerseits verurteilen sie die konservativ-religiösen Werte des Landes aufs Schärfste, aber andererseits wollen sie günstige Energieträger von Katar beziehen. Haben sie recht?

Nein, Deutschland unterhält mit vielen Ländern wirtschaftliche Beziehungen, in denen es Menschenrechtsverstöße gibt. Handel mit einem Land zu treiben, darf nicht bedeuten, dass man damit aufhört, die politischen Zustände beim Handelspartner zu kritisieren.

Kommen wir zum sportlichen Aspekt der WM: Wer wird Weltmeister, und wo landet die deutsche Mannschaft am Ende?

Hansi Flick hat vielleicht noch drei echte Trainingseinheiten. Wie sollen da Automatismen entstehen und sofort Spielideen umgesetzt werden? Die Japaner werden total fokussiert sein. Unsere Spieler müssen von Beginn an 100 Prozent geben und auch den letzten Schritt machen. In Russland 2018 hast du gegen Mexiko gleich gemerkt, das wird hier nichts. Daraus müssen wir lernen. Das Japan-Spiel ist schon ein Endspiel. Wenn das gut läuft, kann es weit gehen. Weltmeister wird das Team, das es am meisten will und wo die Spieler einen freien Kopf haben.

Zur Person Reinhard Grindel ist 61 Jahre alt und lebt mit seiner Familie nach wie vor in Rotenburg. Nach dem Abitur 1981 in Hamburg absolvierte er ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg, das er 1988 mit dem ersten juristischen Staatsexamen beendete. Danach arbeitete er als Journalist. 1992 wurde er leitender Redakteur im Studio Bonn des ZDF. 1997 übernahm er die Leitung des ZDF-Landesstudios Berlin, bis er von 1999 bis 2002 schließlich das ZDF-Studio in Brüssel leitete. Von 2002 bis 2016 war Grindel für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2011 bis 2014 fungierte er als Vizepräsident des Niedersächsischen Fußballverbandes. Von Oktober 2013 bis April 2016 grüßte er als Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Am 15. April 2016 wurde Grindel zum DFB-Präsidenten gewählt. Am 2. April 2019 trat Grindel mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Ein Amt im Fußball hat er heute nicht mehr. Als enger Freund von Peter Grewe begleite er die Arbeit des Rotenburger SV und sei bei Heim- und manchmal auch Auswärtsspielen dabei. Eine Rückkehr in die Politik oder das Fußball-Geschäft schließt er nicht aus, Pläne dafür gebe es aber nicht, erklärt er gegenüber unserer Redaktion. men