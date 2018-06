Regionale Poeten messen sich

20. „Wortfassetten“ in Rotenburg

+ Dennis Schmidt moderiert.

Rotenburg - Es gibt Veranstaltungen, deren Besonderheit in ihrer Konstanz liegt und die sich ohne großes Aufhebens im Lauf der Jahre mit Qualität und Kontinuität einen Platz im Herzen der Besucher erspielt haben. An vorderster Front ist in Rotenburg der Poetry-Slam „Wortfassetten“ zu nennen, der drei- bis viermal im Jahr immer am frühen Sonntagabend in „Schmidt’s Kneipe“ über die Bühne geht. So auch am Sonntag ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) – und das zum nunmehr 20. Mal.