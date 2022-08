Regionale Banken über den Leitzins: Günstiger wird’s wohl nicht

Von: Matthias Röhrs

Die neue EZB-Politik wird sich vermutlich kaum positiv im Portemonnaie bemerkbar machen. © Menker

Die Europäische Zentralbank hat nach sechs Jahren erstmals die Leitzinsen erhöht. Was das für Kunden und Banken in der Region Rotenburg bedeutet.

Rotenburg – Mehr als sechs Jahre ist es her, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen auf 0,0 Prozent gesetzt hat. Seitdem hat sie sie nicht mehr angerührt. Bis Ende Juli, als sie die Leitzinsen vor dem Hintergrund der Inflation erstmals wieder auf 0,5 Prozent erhöhte. Folge: Die Banken müssen keine Negativzinsen mehr an die Zentralbank abgeben, wenn sie dort Geld einlagern. Die im Landkreis Rotenburg beheimateten Geldhäuser waren ebenfalls davon betroffen, mussten diese Ausgaben an ihre Kunden weitergeben. Was der Kurswechsel der EZB den Verbrauchern in der Region bringt, haben wir bei den Sparkassen und Volksbanken nachgefragt.

Werden die Negativzinsen für Sparer nun abgeschafft?

Ja, alle Banken – die Sparkassen Rotenburg Osterholz und Scheeßel sowie die Volksbank Wümme-Wieste aus Sottrum – haben das sogenannte Verwahrentgelt für ihre Kunden zum August hin abgeschafft. Dieses wurde allerdings erst ab einem gewissen Schwellenwert – in der Regel 50 000 Euro – erhoben.

Heißt das, Sparer bekommen selbst wieder Zinsen gut geschrieben?

Das bleibt abzuwarten. „Inwieweit diese Zinserhöhung sich auf die Sparzinsen auswirkt, wird sich erst längerfristig zeigen“, so zum Beispiel Stefan Hunsche, Vorstand der Volksbank Wümme-Wieste. Die EZB habe bereits weitere Zinsschritte angekündigt, man werde sehen, wohin die Reise geht.

Was erwarten die Banken für Folgen wegen der neuen EZB-Politik?

Die Sparkasse Scheeßel geht etwa davon aus, dass ihre Kunden in Zukunft wieder mehr sparen. Viel mehr Geld würden sie aber trotzdem nicht im Portemonnaie haben. Es „werden sicher nur die wenigsten Haushalte größere Einkommensteile für mehr Ersparnisbildung einsetzen können“, so die Vorständen Jürgen Lange und Olaf Achterbowski. Bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz hat es eigenen Worten nach bei den Kundeneinlagen in den vergangenen Jahren ein erhebliches Wachstum gegeben. Damit sei laut Axel Seidenschwarz, Bereichsleiter Vorstandsstab, zwar weiterhin zu rechnen, allerdings dürfe die Dynamik wegen der Reduzierung des verfügbaren Einkommens und der Ersparnisbildung abnehmen. „Wie sich das Angebot für Geldanlagen verändern wird, hängt sehr stark vom Markt ab“, so Volksbank-Vorstand Hunsche.

Was bedeutet der neue Leitzins für Kredite?

Im Kreditsektor sind die Zinsen bereits seit einigen Monaten steigend. Darauf weisen Hunsche und auch Seidenschwarz hin. „Für Privatleute ist die Baufinanzierung bereits deutlich kostenintensiver geworden“, erläutert Hunsche, mit der Leitzinserhöhung werde die Zinslast weiter steigen. „Wir merken jetzt schon, dass unsere Kunden beim Thema Eigenheimfinanzierungen zögerlicher werden.“ Seidenschwarz: „Bei Baufinanzierungen ist ein Nachfragerückgang zu erwarten, da das verfügbare Einkommen durch höhere Haushalts- und Finanzierungskosten belastet wird.“ Auch Unternehmen können ihren Worten zufolge zögerlicher bei Investitionen werden.

Wird jetzt alles wieder günstiger?

Tatsächlich glaubt man in keinem der drei regionalen Geldhäuser, dass die Verbraucher große Vorteile aus dem Leitzins ziehen können. Die Sparkasse Scheeßel verweist zum Beispiel auf „preissteigernde Effekte auf der Angebotsseite, die die EZB kaum oder nicht beeinflussen kann“: etwa coronabedingte Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Energieknappheit und mehr. Auch in Sottrum dämpft man die Hoffnungen: „Wie und wie schnell die Zinsänderung sich auf die Inflation wirkt, bleibt abzuwarten. Allerdings rechnen wir nicht mit sinkenden Preisen und Lebenshaltungskosten für Verbraucher“, so Vorstand Hunsche.

Wie bewerten die Banken aus der Region die EZB-Entscheidung insgesamt?

Die drei Banken scheinen der EZB-Entscheidung gegenüber eher positiv eingestellt zu sein. „Grundsätzlich ist die Zinserhöhung seitens der Europäischen Zentralbank das richtige Mittel, um langfristig wieder eine Geldwertstabilität zu erreichen“, teilt etwa die Sparkasse Scheeßel mit. Von der Volksbank Wümme-Wieste heißt es dazu: „Obwohl die Entscheidung der EZB gegen die aktuelle Inflation voraussichtlich nicht viel ausrichten kann, bewerten viele Ökonomen den Kurswechsel dennoch positiv.“ Oft blickt man daher auch über den Atlantik, wo die US-Notenbank Fed früher reagiert und den Leitzins deutlicher angehoben habe. Dies sei ein Grund für die derzeitige Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro, was wiederum unsere Importe verteuert und somit ebenfalls preistreibend auf die Inflationsrate in Deutschland wirke, so Axel Seidenschwarz von der Sparkasse Rotenburg Osterholz. Dennoch sei das Vorgehen der Zentralbank ein wichtiges Signal für die Märkte.