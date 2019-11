Realistische Malerei

Rotenburg - Von Heidi Stahl. Für die letzte Ausstellung dieses Jahres hat sich der Kunstverein Rotenburg drei Künstler aus dem Frankfurter Raum in den Kunstturm geholt. Clemens Erlenbach, Jörg Koltermann und Andreas Wald haben sich im Jahr 2000 zu einer Gruppe zusammengetan, um ihre Werke gemeinsam zu präsentieren. Die jetzige Werkschau im Kunstturm ist schon ihre 41. gemeinsame Ausstellung.

Bei der Ausstellungseröffnung ging Peter Mokrus, der Vorsitzende des Kunstvereins, auf die Geschichte der namensgebenden 150 Jahre alten Fußgängerbrücke Eiserner Steg in Frankfurt ein, die berühmte Maler wie Ernst Beckmann oder Ernst Ludwig Kirchner in ihren Bildern über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannt gemacht haben. Zur Zeit ihrer Entstehung mussten die Menschen bei der Benutzung der Brücke einen Kreuzer Maut bezahlen, so dass nach 15 Jahren die Baukosten bezahlt waren. Eine Anregung für heutige Zeiten, wie Mokrus schmunzelnd bemerkte.

Die Architektur des Turm bot an, für jeden Künstler eine Etage zur Präsentation seiner Werke bereit zu stellen, und gab den Künstlern so die Möglichkeit sich auf „ihrem“ Stockwerk direkt vor ihren Werken den Fragen der Betrachter Rede und Antwort zu stehen. Der Grafiker Clemens Erlenbach, geboren 1945 im Taunus und schon als Kind dem Zeichenstift verfallen, zeichnet präzise und detailgetreu Räume, Plätze und stuckverzierte Häuserfassaden vergangener Epochen nur mit dem Graphitsift. Seine Bilder strahlen Ruhe aus und versetzen ihn beim langwierigen und genauen Zeichnen selbst in eine Art Trance, die ihn wegführt vom Alltäglichen, wie er sagt. Er verzichtet weitgehend auf Farbe, um in seinen stets menschenleeren Szenerien für den Betrachter Raum zu schaffen für eigene Geschichten und Empfindungen. Es ist das Spiel von Licht und Schatten, das ihn fasziniert und seine detailgetreu realistischen Bilder unverwechselbar macht.

Ein Stockwerk höher stechen die farbigen Ölbilder von Jörg Koltermann durch seine ganz eigene Sichtweise der Realität ins Auge. Koltermann, 1940 in Elbing geboren, verschreibt sich ganz den Spiegelungen realer Objekte. In Autoscheiben, Fenstern oder Wasser spiegeln sich Fassaden, Menschen oder bekannte Monumente und eröffnen dem Betrachter einen ganz neuen Blick auf oft Gesehenes. Sie tendieren trotz ihrer realistischen Malweise zur Abstraktion und erinnern an Bilder des Surrealismus oder auch durch die Überlagerung der spiegelnden Oberflächen an den synthetischen Kubismus. Beide Künstler malen oder zeichnen nach von ihnen im Vorfeld erstellten Fotos.

Ganz anders geht der Jüngste im Bunde, Andreas Wald, geboren 1962 in Klein-Auheim bei Hanau, an seine Objekte heran. Der sportliche Wald, der auch Marathonläufer ist, findet seine Bildideen oft beim Laufen ganz allein in seinem Kopf und seiner Fantasie. Es sind meist architektonische Kopfgeburten, die keine Vorbilder in der realen Welt haben, aber dennoch äußerst präzise gerade diese widerspiegeln. Kalt kommen seine leeren Räume daher, Sinnbilder für Vergehen, Verfall und Einsamkeit. In vielfachen Übermalungen in Aquarell oder Acryl beschränkt er sich auf ein enges Farbspektrum morbider Farben. Rost und Vergänglichkeit spielen eine große Rolle und manche Bilder erfahren eine erweiterte Fortsetzung in einem zweiten oder dritten Bild. „Es ist wie bei Gustav Mahler“, den er sehr verehrt, sagt er, „erst ist es ein Lied und dann wird daraus eine ganze Sinfonie.“

Er sagt auch, dass er seine Bilder „höre“ und ein ganzes Archiv von Bildern in seinem Kopf habe, sie dort abrufen kann, so dass er auch nach langer Zeit an einem Bild weiter arbeiten kann.

Eine Ausstellung, die in ihrer realistischen Sehweise und Darstellung von den Besuchern sehr gut angenommen wurde, was die vielen intensiven Gespräche mit den Künstlern gezeigt haben.