Re-Start am 8. Juni: Rotenburger Ronolulu öffnet das Freibad

Hallenbad geschlossen

Rotenburg - Das Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu peilt für den 8. Juni einen Re-Start an. „Wir öffnen dann das Freibad, das Hallenbad bleibt geschlossen“, so Reinhard David, Geschäftsführer der Stadtwerke Rotenburg (SR), in einem Gespräch mit der Kreiszeitung.