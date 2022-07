Ratsherr Aaron Kruse: Für 20 Wochen nach Chile

Von: Guido Menker

Aaron Kruse geht für ein halbes Jahr nach Chile. © Menker

Aaron Kruse (CDU), mit 21 Jahren jüngstes Mitglied im Rotenburger Stadtrat, steht seiner Fraktion bis Weihnachten nur noch bedingt zur Verfügung: Er reist am Dienstag für ein Auslandssemester nach Chile.

Rotenburg – Der CDU fehlt im Rotenburger Stadtrat bis Weihnachten eine Stimme. Das ist es, was Aaron Kruse (CDU) die Entscheidung alles andere als leicht gemacht hat. Am Dienstag steigt das mit 21 Jahren jüngste Ratsmitglied in den Flieger. Von Hamburg aus geht es für den jungen Mann über Frankfurt und Houston/ Texas nach Santiago de Chile. Dort absolviert er ein Auslandssemester an der Universität. Die zeitliche Perspektive lässt sich mit dem Titel eines Popsongs ausdrücken: „Coming Home for Christmas“.

20 Wochen Chile also, aber so ganz wird sich Aaron Kruse für diese Zeit nicht von der Ratsarbeit verabschieden. Da, wo es möglich ist, will er sich digital zuschalten. Und doch: „Ich verpasse sehr viel – auch den Wahlkampf.“ Sein politisches Ehrenamt nimmt er ernst, seine berufliche Entwicklung ebenfalls. Es ist eine Frage der Abwägung. Das weiß auch Tilman Purrucker, Vorsitzender der CDU-Fraktion. „Tilman freut sich für mich und für die Chance, die sich mir bietet. Aber im Sinne der Fraktion ist er natürlich nicht so begeistert.“

Seit 2020 absolviert Aaron Kruse ein duales Studium der Betriebswirtschaft. Er hat einen Vertrag bei der Firma Fricke in Heeslingen und studiert zugleich an der Nordakademie in Elmshorn. Sieben Semester werden es insgesamt sein, ehe er dann 2024 seinen Abschluss macht. Über dieses Studium hat er auch Christian Haase aus Waffensen kennengelernt – am Dienstag sitzen sie gemeinsam im Flugzeug auf dem Weg in Richtung Chile.

Die ersten Tage verbringen die beiden jungen Männer in einem Hotel. Dann müssen sie sich eine Unterkunft für die Zeit in der Hauptstadt dieses südamerikanischen Landes suchen. Diese Herausforderung ist Teil des Sprungs ins kalte Wasser. Kruse freut sich auf das Studium dort, aber vor allem auch auf das Studentenleben. Das hat er so hier in Deutschland nicht. Ist er nicht gerade an der Nordakademie, arbeitet er bei Fricke. Sein Arbeitgeber unterstützt das jetzige Vorhaben, gewährt ihm einen kleinen Zuschuss und die Möglichkeit, seinen gesamten Urlaub in dieses zweite Halbjahr zu legen. Sein Gehalt bekommt er weiter, außerdem hat er sich im Vorfeld um ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gekümmert. Es kann also losgehen am Dienstag.

Kruse war bereits in Mexiko und in China

Auslandserfahrungen hat Kruse schon zwei Mal gesammelt. Während seiner Schulzeit am Rotenburger Ratsgymnasium hat er sich an einem dreiwöchigen Austausch in Mexiko beteiligt, und mit dem Abitur in der Tasche ist er 2019 nach China gegangen. Dort war er an einer Schule tätig – als Unterstützung für den Englisch-Unterricht. „Eigentlich wollte ich in China auch reisen, aber daraus ist dann nicht viel geworden“, berichtet er. Im März 2020 – mit dem Beginn der Corona-Pandemie – hat er das Abenteuer abgebrochen. Nicht zuletzt deshalb startet er nun einen erneuten Auslandstrip – mit Ausflügen nach Feuerland, Patagonien, in die Atacama-Wüste, nach Peru, Kolumbien und Argentinien vielleicht.

Das alles klingt nach einem Plan, und darin taucht eben auch ein gewisser Teil seiner politischen Arbeit in Rotenburg auf. Und so wird er sich nicht nur in die Fraktionssitzungen per Internet einschalten, sondern auch in die Treffen der Arbeitsgruppe Digitalisierung. „Das funktioniert super, und das will ich weitermachen.“ Im Stadtrat indes ist das nicht möglich. „Es geht um drei, vielleicht vier Ratssitzungen, die ich daher verpasse.“

Digitale Sitzungen – „das ist eh mein Thema“, sagt Kruse. Auch die im Raum stehende Frage, ob und wann vielleicht sogar Live-Streams von Rats- und Ausschusssitzungen möglich sind, beschäftigt den 21-Jährigen. „Dabei allerdings gilt es, viele Punkte abzuwägen.“ Geht es um Offenheit, Transparenz und gute Erreichbarkeit von Politik, müsste man der Liveübertragung im Internet zustimmen. Aber: Es könne Momente geben, die im Nachhinein aus dem Zusammenhang gerissen und entsprechend geschnitten veröffentlicht werden. „Das wäre vor allem bei schwierigen oder gar hitzigen Debatten ein Problem.“

Dass Kruse – Teilnehmer des Nachwuchsförderprogramms „Talentschmiede“ der Konrad-Adenauer-Stiftung – digitale Themen besonders beschäftigen, zeigt sich auch in seiner bereits im Rat formulierten Kritik an der Website der Kreisstadt. Es ist einer von zwei Wortbeiträgen, die über die eigene Fraktionsgrenze hinaus durchaus Beachtung gefunden haben.

Klar, ich brauchte erst einmal eine gewisse Zeit, um in der Ratsarbeit anzukommen.

Aaron Kruse hat für seine Fraktion übrigens auch den Bereich Social Media im Blick. CDU auf Kreisebene, die Junge Union sowie die CDU Niedersachsen freuen sich ebenfalls über seine Mitarbeit in diesem Ressort. Eine Arbeit, die er in den kommenden Monaten nicht komplett ruhen lassen möchte. „Den Wahlkampf kann ich aber nicht so mitmachen, wie ich es gerne getan hätte“, sagt er. Und doch setzt er noch vor dem Abflug alles daran, zumindest die Möglichkeit zu bekommen, um am 9. Oktober seine Kreuze bei der Landtagswahl zu machen. Inzwischen lebt er die Politik. „Klar, ich brauchte erst einmal eine gewisse Zeit, um in der Ratsarbeit anzukommen. Daher gestaltet man zu Beginn recht wenig.“ Zugute komme ihm, dass er keine Probleme damit habe, auf die Leute zuzugehen. Das ist es, was ihm auch in Chile helfen dürfte. Nicht nur bei der Wohnungssuche.