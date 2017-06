Rathausspitze schiebt Partnerschaft mit Aalter an

Kurzbesuch mit Bürgermeister Weber bei belgischen Freunden / Treffen im August in der Kreisstadt

+ Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (l.) mit Aalters Stellvertreter Patrick Hoste.

Rotenburg - Sieben Stunden Autofahrt hin, satte neun zurück – und gut 1 100 Kilometer mehr auf dem Tacho. Die kleine Ausflugsfahrt der Rotenburger Verwaltungsspitze am Donnerstag und Freitag nach Belgien war kein Zuckerschlecken, und doch ist der Bürgermeister begeistert: „Es hat sich gelohnt“, sagt Andreas Weber (SPD) nach dem Kurztrip in Rotenburgs Partnerstadt Aalter. Schließlich war der Besuch so etwas wie ein Rettungsversuch, um die formelle Freundschaft trotz negativer Signale in den vergangenen Monaten aufrecht zu erhalten. Jetzt sagt Weber: Mission gelungen!