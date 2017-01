Rotenburg - Von Guido Menker. Peter Skopnick schmunzelt bescheiden und kann am Ende dieses Termins im Büro von Bürgermeister Andreas Weber (SPD) kaum glauben, dass er an diesem Vormittag mit einem beachtlichen Honorar wieder den Heimweg antritt. Sein neuestes Kunstwerk bleibt dafür im Rathaus – eine Nachbildung vom Pferdemarktensemble mit Rathaus, Cafesito-Bar und Sparkasse.

Das Rathaus fürs Rathaus wird einen Platz erhalten, der es jedem Besucher möglich macht, die Arbeit von Peter Skopnick genau unter die Lupe zu nehmen. Eine Arbeit, für die er wieder einmal vor allem auf das zurückgegriffen hat, was andere nicht mehr benötigen und daher aussortieren oder sogar wegwerfen. Holz aus einer der Lebenshilfe-Werkstätten, in denen er selbst arbeitet, Kunststoff und für ihn wertvolles Baumaterial vom Sperrmüll, geschenkte Playmobil-Figuren – alles mühevoll zusammengetragen und am Ende zu einem Bau verarbeitet, der Skopnicks ganz eigene Sichtweise auf einen der zentralen Plätze der Kreisstadt ermöglicht, aber zugleich auch einen Einblick in das Rathaus gewährt. Es gibt in diesem Werk also nicht nur das Leben außerhalb, sondern auch eines innerhalb des Hauses.

Andreas Weber zeigt sich bei der offiziellen Übergabe beeindruckt und überrascht sowie sehr dankbar. „Es bekommt einen Ehrenplatz im Rathaus“, sagt er. Kunst aus Fundstücken – davon war der Bürgermeister bereits im vergangenen Jahr angetan. Im Sommer hatte der 49-Jährige zehn seiner bis dahin geschaffenen Miniturwelten im Rathaus gezeigt. „Es sind kleine Lebensräume aus Dingen, die andere als Abfall bezeichnen“, sagte Bürgermeister Andreas Weber zur Eröffnung der Ausstellung.

Es soll nicht die einzige Ausstellung für Skopnick bleiben, der seit 1993 in Einrichtungen der Lebenshilfe Rotenburg-Verden lebt. Demnächst ist etwas in Verden geplant, versprechen seine Begleiter der Lebenshilfe an diesem Morgen mit einer gewissen Portion Stolz. Skopnicks Kunst hat viele Menschen in der Lebenshilfe „angesteckt“.

Drei Monate hat der Hobbykünstler für sein Pferdemarkt-Ensemble gebraucht. Kaum fertig, läuft bereits das nächste Projekt. Diesmal geht es um einen Nachbau des griechischen Restaurants an der Harburger Straße. Der Wirt freut sich schon drauf.