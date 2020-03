Rappelvulles Huus bi de Premiere

Borchel – Die Amateurschauspieler des Plattdüütschen Theaters Borchel sind sehr zufrieden. Bei der ersten Aufführung ihrer zwei Einakter haben sie „en rappelvulles Huus“ gehabt. Das Publikum war am Sonntagmachmittag begeistert. Wer die Vorstellung verpasst hat, muss sich aber nicht ärgern – am Freitag und am Samstag gibt es weitere Vorstellungen.

Vom Beifall angespornt wuchsen die Amateurschauspieler zur Premiere über sich hinaus und zeigten eine starke Leistung. Sie beherrschten nicht nur die Sprache, sondern wussten auch ihre schauspielerischen Talente geschickt einzusetzen. Die „Toschnakkersch“ mussten kaum eingreifen.

Beim ersten Stück – „Korl Gramlich regeert“ – legten sich die Hauptakteure Gerd Maxin als Bauer und Uwe Banehr als Knecht Korl Gramlich kräftig ins Zeug. Für eine Sicherheitsüberprüfung auf dem Hof hatte sich ein Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft angekündigt. Damit der Bauer keinen Ärger mit dem Beamten bekommt, dem er bei einem Streit in der Vergangenheit ein blaues Auge verpasst hatte, tauschte er die Rolle mit seinem Knecht. Gleichzeitig erwartete die Bauerstochter ihren Freund, der sich mit ihr verloben will. Damit war der Bauer aber gar nicht einverstanden. Es kam, was kommen musste: Die erwarteten Besucher wurden verwechselt, es folgten lustige Turbulenzen auf der Bühne, bis sich am Ende alles wieder einrenkte und die Geschichte ein glückliches Ende nahm.

Ein Mann und fünf liebestolle Jungfern standen dann beim zweiten Einakter „De Jungfernborg“ im Mittelpunkt des Geschehens. Die in die Jahre gekommenen Damen eines Wohnhauses („De Jungfernborg“) trafen sich darin regelmäßig zum Kaffee-Klatsch. Nun hatte sich an einem solchen Tratschnachmittag ein neuer heiratswilliger Mieter angesagt, um sich der Wohngemeinschaft vorzustellen. Die fünf Damen versuchten, sich an den attraktiven Mann heranzumachen. Jede von ihnen ließ ihre weiblichen Reize spielen. Die Buhlerei entwickelte sich zu einem lustigen Wettkampf zwischen den liebestollen Frauen, weil jede den hübschen Kerl für sich gewinnen wollte. Das Publikum kam bei den lustigen Szenenfolgen kaum aus dem Lachen heraus. Am Ende aber machte das Jungfernquintett lange Gesichter, denn das „Opfer“ hatte sich längst für eine deutlich jüngere Frau entschieden.

Wer die Aufführung noch besuchen möchte, hat am Freitag oder Samstag ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Borchel Gelegenheit dazu. Informationen zu den Tickets gibt es unter der Telefonnummer 04268 / 391.