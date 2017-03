„SuedLink“: Rotenburg am Rande betroffen

Rotenburg - Von Michael Krüger. War der Widerstand erfolgreich? Bleibt die Region von den großen Belastungen verschont? Netzbetreiber Tennet hat den Routen-Vorschlag für einen möglichen Erdkabel-Korridor für den „SuedLink“ vorgelegt, mit dem Windstrom von der Küste in die Industriezentren des Südens transportiert werden soll. Bislang wurde der Landkreis Rotenbrug von allen Varianten massiv durchschnitten. Nun ist er nur noch am Rande betroffen.

Noch ist es allerdings nur ein Vorschlag, was die Netzbetreiber Ende kommender Woche der Bundesnetzagentur vorlegen wollen. Mit Blick auf die Region allerdings ein Arbeitspapier, das aufhorchen lässt – war doch gerade hier der Widerstand gegen die ursprünglichen „SuedLink“-Pläne mit riesigen Strommasten besonders groß.

„Die Vorzugstrasse verläuft jetzt in unserem Bereich von Zeven kommend östlich an Scheeßel vorbei, dann nördlich von Neuenkirchen, westlich von Soltau und schließlich westlich von Wietzendorf in Richtung Bergen“ , teilt die CDU-Bundestagsabgeordnete Kathrin Rösel mit. Scheeßels Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU): „ Ich hätte mir gewünscht, dass der Kelch an uns vorbeigeht. Auf die Probleme wie beispielsweise Siedlungsentwicklungen haben wir die Tennet bereits hingewiesen und werden sie im Laufe des Verfahrens weiter einbringen.“

Weniger Orte von „SuedLink"-Verlauf betroffen

Tatsächlich lässt sich den Tennet-Plänen entnehmen, dass der vorgeschlagene Verlauf zwischen Helvesiek und Wittkopsbostel, an Scheeßel vorbei, zwischen Oster- und Westervesede und Hemslingen streifend deutlich weniger besiedeltes Gebiet betrifft als bisherige Varianten. Allerdings: Tennet wird bei der prüfenden Bundesnetzagentur zwei weitere Vorschläge einreichen, die auch schon bei einer Info-Veranstaltung in Rotenburg im November Thema waren. Und die, weiter westlich Richtung Rotenburg und Sottrum nach Süden verlaufend, würden deutlich mehr Ortschaften betreffen. Die Vorzugstrasse sei nur aus formellen Gründen so gekennzeichnet worden, so Rösel.

Die Trasse wurde auf Drängen der Politik nun komplett als Erdkabel geplant. Auf Wunsch einzelner Kommunen kann auch eine überirdische Führung geprüft werden. Rösels Kollege in der großen Koalition, Lars Klingbeil (SPD), wertet das als Erfolg auch lokaler Initiativen: „Das wichtigste Ziel haben wir erreicht. ,SuedLink’ kommt unter die Erde und wird nicht als Megatrasse oberirdisch gebaut. Tennet hat sich nochmals zu einer kompletten Erdkabel-Lösung bekannt.“

Landwirte sehen Felder durch Kabel bedroht

Auch wenn die größten Sorgen der Bevölkerung damit beseitigt scheinen, gibt es dennoch weiter Gesprächsbedarf – vor allem seitens der Landwirte. Die sehen ihre Flächen durch die Erdkabel bedroht. Durch die politische Entscheidung sei die Hauptlast des Netzausbaus auf die Grundeigentümer und Landnutzer im Bereich der Trassenkorridore verlagert, heißt es in einer Mitteilung des niedersächsischen Landvolks.

Das Akzeptanzproblem in der breiten Bevölkerung sei gelöst, die Folgen jedoch würden nun einer deutlich kleineren Gruppe von Betroffenen zugemutet. Im Klartext: „Die von der Trassenplanung Betroffenen fühlen sich billig abgespeist.“ Diesem Thema wollen sich auch Rösel und Klingbeil noch einmal annehmen – es geht um die Höhe der Entschädigungen für Landwirte, die Nachteile durch schlechte Entwässerung und Erderwärmungen über den Kabeln fürchten.

Klingbeil: „Ich erwarte, dass es hier großzügige Entschädigungsvereinbarungen gibt. Ich habe zudem den Chef von Tennet in meinen Wahlkreis eingeladen. Ich möchte, dass das Unternehmen den Menschen hier bei uns erklärt, was die Variante konkret bedeutet und wie das konkrete Verfahren laufen wird.“

Hintergrund zur „SuedLink“-Planung

Erneuerbare Energien sollen bis 2050 etwa 80 Prozent der Stromversorgung in Deutschland ausmachen. Der Erfolg der Energiewende hängt entscheidend vom Ausbau des deutschen Stromnetzes ab. Damit vor allem Windstrom von den Küsten im Norden und aus Ostdeutschland in die industriellen Zentren im Süden und Westen fließen kann, sind neue „Stromautobahnen“ nötig.

Nur mit ihrer Hilfe kann auch die Stabilität im Gesamtnetz gewährleistet werden – weil die Ökoenergien stark schwanken, es noch zu wenige Stromspeicher mit großer Kapazität gibt und besonders in Süddeutschland die Leistung mehrerer Atomkraftwerke wegfällt. Mit den Gleichstrom-Trassen „SuedLink“ und „SuedOstLink“ primär unter der Erde soll der stockende Ausbau vorangetrieben werden.

Bürgerproteste gegen die ursprünglich meist als Freileitungen mit Masten geplanten Stromautobahnen sollen so verringert werden. Das dauert länger und wird um viele Milliarden Euro teurer.

Als „SuedLink“ der Betreiber Tennet und „TransnetBW“ werden die Leitungen von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein nach Großgartach in Baden-Württemberg sowie von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern bezeichnet. Sie sollen größtenteils auf einer gemeinsamen Stammstrecke geführt werden.

Die 800 Kilometer lange Trasse soll die „Hauptschlagader“ der Energiewende werden. Der Bundesnetzagentur zufolge sind die Trassen erst 2025 fertig, drei Jahre später als geplant. Ursprünglich sollten die Leitungen am Start sein, wenn die letzten Atomkraftwerke 2022 vom Netz gehen. Nach Einreichung der Anträge wird die Bundesnetzagentur die Unterlagen prüfen und Antragskonferenzen ausrichten. Am Ende der Bundesfachplanung wird die Behörde einen Trassenkorridor festlegen.