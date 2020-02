Radtke kritisiert „Phantom Westumgehung“

Überlegungen aus Stellungnahme zum Wümme-Schutzgebiet „bemerkenswert ignorant“

+ Die Straßen in Rotenburg sind voll. Aber würde eine Westumgehung überhaupt Entlastung schaffen? Foto: Menker

Rotenburg – Rotenburgs Bürgermeister ist ein passionierter Radfahrer, von noch mehr Autoverkehr in seiner Stadt hält er nicht viel, will lieber alternative Verkehrsprojekte auf den Weg bringen. Im jüngste Planungsausschuss der Stadt hatte er untermauert, dass er „kein Freund“ einer möglichen Westumgehung zwischen den Bundesstraße 75 und 215 ist. Und dennoch: Genau dieses ist viele Jahre nach ersten heißen Diskussionen wieder auf der Agenda – weil die Verwaltung in einer Stellungnahme an den Landkreis zum geplanten Wümme-Naturschutzgebiet einen breiteren Planungskorridor für diese Trasse freihalten lassen will.