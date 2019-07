Der Radioexperte

+ Spannend ist der Blick ins Innere der alten Radios.

Gegensätze ziehen bekanntlich sich an. Nicht zuletzt deshalb drängt es sich auf, den 59-jährigen Michael Püschel zu fragen, ob er denn ein Nostalgiker ist. „Teil, teils“, sagt er. Also „Jein“. Denn einerseits fasziniert ihn die Technik alter Röhrenradios, aber andererseits hat er es beruflich mit zukunftsweisenden Entwicklungen zu tun. Sein Geld verdient er in der Solartechnik und als Gebäudeenergieberater. Nebenbei engagiert er sich als Kassenwart und Techniker im Bremer Rundfunkmuseum – das größte seiner Art in Deutschland, sagt er. Wir haben ihn in Rotenburg besucht.