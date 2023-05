Radfahren in Rotenburg: Besser geht immer

Von: Michael Krüger

Die vorfahrtsberechtigten Querungen für Radfahrer gibt es seit gut zehn Jahren. © Krüger, Michael

Radfahren ist ein Dauerthema in Rotenburg, mitunter ein kontroverses. Das Nebeneinander von Autos, Radlern und Fußgängern sorgt in der Kreisstadt für Debatten. Gerade aktuell zur Aktion Stadtradeln werden Vorzüge ebenso deutlich wie ewige Baustellen. Das macht eine Rundfahrt mit zwei Experten klar.

Rotenburg – Die Goethestraße natürlich. „Müssen wir hierüber auch noch reden?“, fragt Uwe Knabe, als er bei der Rundfahrt durch die Kreisstadt von seinem Rad absteigt. Der Sachgebietsleiter Straßenverkehrsrecht aus dem Rotenburger Rathaus ist selbst passionierter Radfahrer, nimmt die allermeisten auch beruflichen Wege auf zwei Rädern wahr. Die Fahrt aber gemeinsam mit Manfred Petersen, dem Kreisvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und dem Redakteur entlang Rotenburgs drängendstem Verkehrsproblem ist auch für ihn weiter unangenehm. Der Belag ist rutschig, die Angebotsstreifen für Radfahrer viel zu gefährlich, die Straße für Begegnungsverkehr aller Beteiligten zu schmal. Ein Dauer-Ärgernis, dafür braucht es keine neuen Erkenntnisse der aktuell neunten Teilnahme der Kreisstadt an der Aktion Stadtradeln.

Dauerthema Goethestraße

2020 wollte die Stadtverwaltung probehalber die Goethestraße für den Durchgangsverkehr sperren lassen. Der Aufschrei einiger Geschäftsleute war groß, die politische Diskussion laut. Die Probe-Poller kamen nicht. „Wir hätten es machen müssen“, sind sich Petersen und Knabe einig. Heute wird viel über den Umbau der Stadt gesprochen, es gibt Stadtentwicklungs- und Verkehrspläne, die Goethestraße ist stets ein Thema. Doch Erfahrungen erprobter Maßnahmen gibt es nicht. Zuletzt ist von der SPD-geführten Mehrheitsgruppe im Rat ein Überholverbot von Radfahrern ins Spiel gebracht worden. Knabe sagt: „Versenkbare Poller im Bereich der Stadtkirche sind die beste Lösung.“

An der Harburger Straße vor dem Edeka-Markt ist die Straßenseite zu wechseln als Radler. Aber wer weiß das? © Krüger, Michael

Die Goethestraße ist der eine Unfallschwerpunkt bei der Begegnung von Autos und Rädern, der andere ist der Mühlenkreisel. „Mit Schildern verhindert man keinen Unfall“, sagt Petersen, am Kreisel gebe es eigentlich genug. Nur: Gegenseitige Rücksichtnahme gebe es zu wenig. „Blickkontakt“ sei entscheidend. Und dass auch Radfahrer sich an Regeln halten. Markierungen würden allzu oft nicht beachtet werden. Knabe: „Die Frage ist, ob es den Leuten egal ist oder ob sie es nicht besser wissen.“

Eine knappe Stunde haben sich Knabe und Petersen Zeit genommen, um die signifikanten Punkte in der Kreisstadt anzufahren. Nicht viel Zeit, aber die reicht aus, um Gutes wie Verbesserungswürdiges zu begutachten. Die Wege in Rotenburg sind nicht weit, und viele Strecken abseits der Hauptverkehrsachsen bieten beste Möglichkeiten, sich im Grünen ohne Ampeln zügig zu bewegen. Ebbers Kamp, die Radwege in den Nödenwiesen oder der künftige „Fidi-Boon-Wech“ zwischen Sandhasenweg und Bahnhof – „das Zentrum ist sehr ordentlich erreichbar“, betont Petersen. Mit den beiden Fahrradstraßen sowie fünf Querungen, auf denen Radfahrer vorfahrtsberechtigt sind, ist Rotenburg in der Region Vorreiter. Verbessern lasse sich aber immer was, sagt auch Petersen. Was, wird beim nächsten Halt an der Harburger Straße deutlich.

Problemfall Harburger Straße

Die Bundesstraße 71 zwischen Wümmepark und Neuem Markt ist eine der hochfrequentiertesten und lautesten Straßen der Stadt. Der Straßenbelag ist an vielen Stellen kaputt, es fehlt an Querungen, zahlreiche wenig aufeinander abgestimmte Ampeln bremsen den Verkehr aus. Der Radweg auf der rechten Seite stadtauswärts an der Harburger Straße ist „eine Katastrophe“, weiß Knabe aus leidlicher eigener Erfahrung. Hier fahre er jeden Tag lang, manchmal mehrfach. Hat man sich zwischen von Baumwurzeln aufgerissenem Asphalt und parkenden Autos hindurchgeschlängelt, muss man sich an den Zufahrten der Geschäfte nur noch vorsichtig einigen mit den Autofahrern. Neben der Goethestraße ist die Harburger Straße die zweite große Baustelle, die noch auf sich warten lässt.

Uwe Knabe und Manfred Petersen kennen die Probleme der Rotenburger Goethestraße nur allzu gut. © Krüger, Michael

Da Bundesstraße, ist nicht Rotenburg selbst zuständig. Und so wird seit 2017 drauf gewartet, dass die Landesstraßenbaubehörde das Planfeststellungsverfahren auf den Weg bringt. Die Pläne für einen Kreisel mit drei Ausfahrten am Neuen Markt gibt es, die Stadt selbst wird auf eigenen Wunsch einen weiteren am Wümmepark einrichten. Die Rad- und Fußwege sollen breiter, Parkbuchten verlegt werden. Mehrere Mittelinseln und schmalere Fahrspuren sollen das Queren einfacher machen. Ein Millionenprojekt. Knabe ist optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass 2025 mit dem Umbau angefangen wird.“

Radfahren in der Fußgängerzone?

Auch die Fußgängerzone ist für Radfahrer ein Thema. Durchgängig vom Neuen Markt bis zum Pferdemarkt darf man allerdings nur außerhalb der Kerngeschäftszeiten radeln. Von 10 bis 19 Uhr ist das Tabu. Eigentlich. Petersen: „Die Leute sind zu bequem.“ Bei einer durchgängigen Fußgängerzone könnte man über einen Mittelstreifen nachdenken, auf dem Radfahren immer erlaubt ist, so Knabe. Mit der Unterbrechung vor dem neuen Sparkassenhaus sei das zu gefährlich – weil kein Platz sei für Begegnungsverkehr von Radlern und Autos. Zwar sei jeder Punkt in der Innenstadt über die umliegenden Straßen und Stichwege jederzeit auch für Radfahrer gut erreichbar, aber das reiche vielen halt nicht aus. Nicht nur Schüler wunderten sich dann, dass sie zwar morgens die Große Straße durchgängig befahren dürfen, aber nachmittags eben nicht. Beim Blick auf das Stadtentwicklungskonzept müsse man die Frage des Radelns in der City auf jeden Fall mit beachten. Knabe: „Das muss in die ganze Diskussion rein.“