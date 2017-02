Quartett Rollentausch

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Die ursprüngliche Kir-Theatergruppe Rollentausch hat sich im Laufe der Jahre mächtig gemausert. Dem erfolgreichen Erwachsenen-Ensemble folgte die Jugendtheatergruppe und vor zwei Jahren die Schülertheatergruppe. Nun wurde eine vierte Gruppe – das „Kleine Ensemble“ – ins Leben gerufen, die sich im September 2016 zusammengeschlossen hat. Trotz der vereinsinternen Querelen sind alle vier Gruppen in der Kir vereint. „Wir werden auch weiterhin bei der Kir bleiben“, erklärte der Gründer der Gruppen, Heribert Eiden. Er hätte aber auch keine Probleme damit, zum Beispiel beim Kneipp-Verein anzuklopfen, „wenn sich die Situation irgendwann so ergeben“ sollte.

„Warum wir eine weitere Gruppe, das ,Kleine Ensemble’, gegründet haben, hat sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit ergeben“, erklärte Heribert Eiden, Leiter und Gründer der Erwachsenen-Theatergruppe Rollentausch. In der Vergangenheit wollten zeitweise bis zu 20 Akteure mitspielen. Durch die große Anzahl der Mitspieler war es oft problematisch gewesen, ein passendes Stück zu finden, in dem auch alle mitspielen konnten.

Ernste Stücke rücken in den Vordergrund

Ein weiterer Grund war, dass das Publikum auf das Ensemble einen gewissen Druck ausgeübt habe, dem die Gruppe auch gerne nachgekommen sei: „Sie wollten heitere Stücke haben.“ Um auch andere ernstere Stücke zu spielen, bot sich das „Kleine Ensemble“, bestehend aus einer Regisseurin und vier Bühnenakteuren (Jürgen Cassier, Bettina Renken, Petra Vermehren und Christina Wedemeyer-Neumann), rekrutiert aus dem „Großen Ensemble“, an. Als Regisseurin konnte das Team die pensionierte Lehrerin am Gymnasium am Wall in Verden Renate Seifert für sich gewinnen. „Sie hat jahrelang dort die Theater AG der Oberstufe geleitet“, so Eiden.

Seit September vergangenen Jahres hat sich die kleine Gruppe gleich ein sehr schwieriges Stück von Jean- Paul Sartre „Geschlossene Gesellschaft“ herangewagt. Es handelt sich dabei um eine dramatische Analyse der menschlichen Beziehungen. Liebe, Sexualität und Anerkennung als grundlegende Motive der zwischenmenschlichen Bemühung sind zum Scheitern verurteilt. Seitdem üben die vier Ensemblemitglieder mit einigen Pausen parallel zur Sartre-Aufführung auch für „Aphrodite“ von Woody Allen, in dem sie Rollen übernommen haben. Das Sartre-Stück soll am Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 21., 22. und 23. September, jeweils ab 19.30 Uhr, in der Aula der Theodor-Heuss-Schule in Rotenburg über die Bühne gehen.

Wesentlich jünger sind die Akteure des Jugendtheaters Rollentausch, das seit fünf Jahren von Johannes Arnold geführt wird. Die Akteure sind Schüler und Auszubildende im Alter von 13 bis 18 Jahren. Mit „Hamlet“ von William Shakespeare haben sie im November das Rotenburger Publikum begeistert. „Wir suchen immer wieder interessierte Jugendliche, die Spaß am Theaterspiel und Lust haben, sich auf der Bühne zu bewegen“, so Arnold, und er hofft, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele junge Menschen bei ihm unter Telefon 0163/9633684 melden, um dabei zu sein. Wer mitmachen will, kann dann gleich mit entscheiden, welches Stück gespielt werden soll, so Arnold. Ab März sollen dann die Proben (für zwei Stunden in der Woche) beginnen.

Weitere Mitspieler gesucht

Die jüngsten Akteure bei Rollentausch sind Schüler im Alter von 9 bis 12 Jahre. Seit 2015 leitet Lara von Spreckelsen dieses Ensemble. Mit großem Erfolg führten die Kinder in diesem Jahr das Stück „Kathi geht ins Netz“ in der Aula der Kantor-Helmke-Schule auf, bei dem viele Passagen selbst inszeniert worden sind. „Auf diesem Erfolg möchte ich weiter aufbauen und werde nach den Osterferien mit dem Ensemble ein neues Stück aussuchen oder selbst schreiben“, so von Spreckelsen.

Die Theater-Gruppe mit der größten Routine sind im „Großen Ensemble“ von Rollentausch vereint. Zurzeit übt die Truppe für die Komödie „Geliebte Aphrodite“ von Woody Allen, die am Freitag, 3. März, um 19 Uhr, in der Aula der Theodor-Heuss-Schule Premiere feiern soll. „Ein gängiges Theaterstück, sehr fetzig, es ist heiter und das vor einem sehr ernsten Hintergrund“, so Heribert Eiden, der wieder einmal die Regie führt und auch selbst auf der Bühne agiert. „Am Ende holen die Götter die Menschen aus ihrem selbst angerichteten Schlamassel wieder raus.“

Zurzeit laufen die Intensiv-Proben. Neben der Premiere am 3. März wird das Stück am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (18 Uhr), 4. und 5. März, sowie am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula der Theodor-Heuss-Schule an der Gerberstraße in Rotenburg aufgeführt. Das Ticket kostet im Verkauf – im Info-Büro im Rathaus und bei Famila in Rotenburg – 12 Euro. An der Abendkasse sind 14 Euro zu bezahlen.