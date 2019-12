Die Rotenburger Stadtschule hat bereits seit einigen Monaten eine neue Mensa, nun ist diese mit Gästen aus unter anderem Politik und Verwaltung auch offiziell eingeweiht worden. Doch der Weg dahin war lang, wie Schulleiterin Susanne Enders am Donnerstagnachmittag in ihrer Rede nicht verhehlt.

Rotenburg – Improvisation war das Stichwort des Nachmittags. Es zog sich durch die Begrüßungsrede von Susanne Enders. Denn ohne ging es in den vergangenen Jahren oft nicht an der Rotenburger Stadtschule. „Das hatte insbesondere bei der Mensa seine Schattenseiten“, so Enders. Damit ist seit Sommer Schluss: Nach der IGS in der Gerberstraße und der Schule am Grafel hat nun auch die Stadtschule ihre Mensa.

Seit neun Jahren gibt es dort die Ganztagsschule, zunächst mit einer Essensausgabe in einem Klassenzimmer – ohne Spülküche, ohne Möglichkeit zur Aufbewahrung. „Der Geruch war das Schlimmste“, betont Enders. Für den Neubau mussten die Bäume auf dem Schulhof weichen. „Es gab Diskussionen, wir vermissen sie auch. Aber wir wollten die Mensa mit allen Mitteln.“ Doch auch im Neubau blieb Improvisation nicht aus: Aulastühle und Tische aus der Grundschule mussten herhalten, bis das eigentliche Mobiliar kam. Aber auch wenn noch das ein oder andere fehlt, sei die Mensa eine spürbare Entlastung.

Bürgermeister Andreas Weber (SPD) überreichte Enders einen symbolischen Holzschlüssel. Zu seinem Amtsantritt 2014 gab es Gespräche mit den Schulleitungen, die die Notwendigkeit betonten. „Alle arbeiteten in einem Provisorium, so konnte das nicht weitergehen.“ Weber erinnerte auch an den sozialen Auftrag einer Mensa: für die Schüler, die Zuhause keine Möglichkeit auf ein regelmäßiges Mittagessen haben. Der 100 Quadratmeter große Raum, in dem 80 Personen gleichzeitig versorgt werden können, sei ein „Quantensprung nach vorne“. Das Gesamtvolumen des Baus beträgt 1,35 Millionen Euro. Aktuell habe die Stadt daraus sogar einen Überschuss, so Stadtplaner Clemens Bumann. Der werde sich aber mit den kommenden Rechnungen regulieren. „Wir kommen mit dem Geld auf jeden Fall hin, vielleicht haben wir sogar ein kleines Plus.“ Es sind auch Erfahrungswerte aus dem Mensabau der Schule am Grafel, deren Gesamtkosten die Kalkulation bei Weitem überstiegen hatten. Letzten Endes sei die Mensa der Stadtschule sogar kostengünstiger gewesen. So wurde eine weniger leistungsstarke Lüftungsanlage verbaut. In der Schule am Grafel besteht zwar die Möglichkeit, frisch zu kochen, doch Personalkapazitäten dafür fehlen. Das Essen wird ohnehin gekühlt angeliefert und vor Ort erhitzt.

Im „Mensa-Masterplan“ der Kreisstadt fehlen nun noch zwei: am IGS-Standort in der Ahe und an der Kantor-Helmke-Schule. Beide sollen 2020 in Angriff genommen werden. Bei der Kantor-Helmke-Schule wird es nur einen Anbau an die bestehende Mensa geben, dafür sind 600 000 Euro im Haushalt eingestellt. „Ein einzelstehendes Gebäude gibt der Schulhof nicht her.“ Für den IGS-Standort mit Gesamtkosten von etwa 1,55 Millionen Euro ist der Bauantrag gestellt. Bumann hofft auf einen Baubeginn im April oder Mai. Dafür ist bereits die ehemalige Hausmeisterwohnung abgerissen worden. Der Stadtplaner ist zuversichtlich, die kalkulierten Kosten einhalten zu können – auch wenn er in Bezug auf die Kantor-Helmke-Schule vorsichtig anmerkt, dass man „bei einem Anbau nie drin steckt“. Dafür seien die Kosten indes großzügig bemessen worden. „Wir haben mittlerweile die Technik im Griff und wissen, was wir bauen wollen. Am Anfang waren die Konzepte nicht klar, jetzt wissen wir, was die Schulen wollen.“