Die Qual der Wahl

Fünf Kulturtermine am Freitag in Rotenburg nahezu zeitgleich

+ Benjamin Roolfs mit vier Plakaten für Veranstaltungen, die am Freitagabend in Rotenburg stattfinden. Zu viel, findet auch er. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Freitagabend in Rotenburg: Jeweils um 19 Uhr betreten Komiker und Parodist Jörg Knör im Hotel Wachtelhof sowie ganz in der Nähe die Formation Holmes & Watson in der Michaelskirche die Bühne. Doch damit nicht genug: Eine Stunde später beginnt in der Aula des Rotenburger Ratsgymnasiums das Maybebop-Konzert zum 70. Geburtstag der Schule, und der Club „Just Jazz“ hat zur selben Zeit Anna Maria Jopek im Lucia-Schäfer-Saal in der Ahe zu Gast. Bereits für 18 Uhr lädt die Kreismusikschule zum Konzert junger Talente ein – und im Landpark Lauenbrück geht von 19.30 Uhr an Poetry im Park über die Bühne.