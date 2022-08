Pünktlich nach den großen Ferien: Schulbusse fahren nicht

Von: Michael Krüger

Viel Bushaltestellen werden am Donnerstag zum Schulbeginn nicht angefahren – die gähnende Leere wie hier am Rathaus in Rotenburg wird bleiben, weil keine Busse kommen. © Guido Menker

Für rund 450 Schüler im Altkreis Rotenburg beginnt der erste Schultag nach den großen Ferien anders als erwartet: Ihre Schulbusse fahren nicht. Die Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus hat aktuell schlichtweg zu wenig Fahrer, kann nur einen Notbetrieb aufrecht erhalten. Wie lange dieser andauert, ist unklar. Betroffen sind Schulen in Scheeßel, Sottrum, Fintel, Visselhövede und Tarmstedt. Nun müssen die Eltern die Kinder fahren.

Rotenburg – Urlaub, Krankheit, Fachkräftemangel: Viele Fahrschüler werden nach den großen Ferien an diesem Donnerstagmorgen nicht wie gewohnt ihre Klassen erreiche. Das im Südkreis Rotenburg verantwortliche Unternehmen Weser-Ems-Bus (WEB) wird ähnlich wie in den Landkreisen Verden und Osterholz nur mit einem Notfallplan den Busbetrieb aufrecht erhalten. Für rund 450 betroffene Schüler bedeutet das: Es fahren zu bestimmten Zeiten schlichtweg keine Busse. Wie lange das so bleiben wird, ist ungewiss.

Dauer unklar

Die Nachricht des Landkreises am Mittwochmorgen war sehr knapp gehalten. Schnell kursierte sie in Sozialen Medien, Eltern mit Kindern betroffener Linien machten sich Gedanken und Sorgen: Wie kommt der Nachwuchs nun zur Schule oder wieder nach Hause? Besonders bedenklich war, dass der Landkreis Bus-Ausfälle „ab“ dem 25. August meldete, nicht „am“. Und es gibt auch keine Angaben, wie lange der Zustand anhalten wird. Auf Nachfrage präzisiert Kreissprecher Stephan Behrens, dass die betroffenen Buslinien wegen der „Kündigung eines Subunternehmers“ nicht mehr bedient werden können. Die WEB als Tochter der Bahn könne den Betrieb nicht mehr gewährleisten. „Kurzfristig ist die Zahl der einsatzfähigen Fahrer deutlich gesunken. Der Krankenstand in der Region ist im Moment leicht erhöht, was vermutlich auch auf die aktuelle Corona-Welle zurückzuführen ist. Auch die Urlaubszeit sowie die Fluktuation im Fahrerbereich beeinflussen die schnelle Verfügbarkeit von Personalen. Leider ist dies ein Branchenproblem. Dadurch können wir leider den Busverkehr nur mit einem eingeschränkten Fahrplan aufrecht erhalten“, so eine Bahnsprecherin, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Betroffene Linien Linie 852: Sottrum, Schulzentrum Nord 15:02 Uhr – Bittstedt 15:34 Uhr; Linie 853: Tarmstedt, Schulzentrum KGS 12:19 Uhr – Bittstedt 13:09 Uhr; Linie 856: Sottrum Grundschule 13:35 Uhr – Eversen 14:03 Uhr; Linie 858: Tarmstedt Schulzentrum KGS 16.14 Uhr – Sottrum Schützenhof 17:02 Uhr; Linie 871: Rotenburg Bhf. 06:39 Uhr – Vahlde, Im Fuhrenkamp 07:32 Uhr; Benkeloh, Ortsmitte 06:25 Uhr – Rotenburg Berufsschule 07:33 Uhr;

Fintel, Eurostrand 07:47 Uhr – Fintel Schule 07:50 Uhr;

Fintel Schule 08:02 Uhr – Rotenburg Bhf. 08:47 Uhr;

Linie 880: Rotenburg Berufsschule 13:10 Uhr – Visselhövede Schule 13:45 Uhr.

Weitere konkrete Angaben macht die Bahn auf Nachfrage nicht. Auch wird nicht beantwortet, warum gerade eine der am meisten genutzten morgendlichen Verbindungen im gesamten Schülerverkehr – die Linie 871 von Rotenburg zur Eichenschule Scheeßel – nicht mehr bedient wird. Zuletzt waren auf der Strecke zum Schulbeginn zwei Busse zeitgleich unterwegs. Das ärgert auch den Landkreis als rechtlichen Träger der Schülerbeförderung. Behrens: „In einer Besprechung heute Morgen wurde die WEB vom Landkreis aufgefordert, eine andere Diensteinteilung zu prüfen, sodass Fahrten der Schülerbeförderung weniger von den Ausfällen betroffen sind. Die Prüfung dauert an; ein kurzfristiges Ergebnis wurde von der WEB zugesagt.“ Man sei „äußerst unzufrieden“ gerade mit der Entscheidung, auch die Linie 871 ausfallen zu lassen. Verfügbares Personal müsste dort vorrangig eingesetzt werden. Ob das möglich ist oder wann, beantwortet die Bahnsprecherin nicht. Neben der Eichenschule in Scheeßel sind die Oberschulen in Sottrum, Fintel und Visselhövede, eine Grundschule in Sottrum, die KGS Tarmstedt und die BBS Rotenburg von den Ausfällen betroffen. Eichenschul-Rektor Christian Birnbaum sagte in einer ersten Reaktion, dass die Ausfälle für die Eltern „natürlich eine Katastrophe“ seien. „Wir wissen als Schule auch nicht, ob die Schüler nun überhaupt rechtzeitig erscheinen werden.“

Landkreis prüft Kosequenzen

Die Bahn betont, dass die schwierige Personalsituation bereits seit April bekannt sei und auch regelmäßig in die Landkreise kommuniziert wurde. Im Rotenburger Kreishaus ist man nicht überrascht, aber über die konkreten Konsequenzen für den Schulbeginn doch erstaunt: „Die nunmehr verkündeten konkreten Ausfälle wurden dem Landkreis diesmal leider erst äußerst kurzfristig, und zwar am Dienstagnachmittag, durch die WEB mitgeteilt“, so Sprecher Behrens. Der Landkreis prüfe nun „Konsequenzen“ in der weiteren Zusammenarbeit mit WEB.

Wann wieder ein regulärer Fahrplan angeboten werden kann, können weder die Bahnsprecherin noch der Landkreis sagen. Man arbeite unter anderem mit „Ausbildungs- und Personalgewinnungsoffensiven“ daran. Der Landkreis empfiehlt nun Eltern, „Kinder möglichst mit wechselnden Fahrgemeinschaften zur Schule zu fahren, bis sich eine Lösung für die ausgefallenen Fahrten ergeben hat. Bei kurzen Wegen, insbesondere in dieser Jahreszeit, ist es außerdem zu begrüßen, wenn möglich, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren.“ Ob es Ansprüche für Erstattungen bereits gekaufter Tickets für die Busse gibt, beantwortet die Bahn nicht und verweist stattdessen auf die Fahrgastrechte, die sich online einsehen lassen.

Ein Kommentar von Michael Krüger Versagen auf ganzer Linie

Als betroffener Vater könnte ich mich maßlos ärgern, als zuständiger Redakteur aber muss ich etwas nüchterner formulieren: Dass pünktlich zum Schuljahresbeginn, mitten in der Energiekrise und in Zeiten horrender Benzinpreise etliche Schulbuslinien nicht fahren werden, ist nicht nur ein Armutszeugnis für das gesamte Nahverkehrssystem bei uns im ländlichen Raum, sondern auch ein Versagen auf ganzer Linie. Nun hilft es ja nicht viel, nach einem Schuldigen zu suchen, weil das für Eltern, Schüler und Schulen keinen Unterschied macht. Trotzdem bleibt festzuhalten: Die Kommunikation der Verantwortlichen beim Busunternehmen, der Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus, ist eine Katastrophe. Man könnte auch sagen: eine Frechheit. Sie mögen viele Gründe anführen, von externen Einflüssen, einem allgemeinen Fachkräftemangel sprechen, aber Fakt ist nun einmal: Das Unternehmen am Tropf des Bundeskonzerns erbringt schlichtweg nicht die Leistung, für die es die Konzessionen erhalten hat und für die es bezahlt wird – auch durch viel Steuergeld. Es fallen Busse aus, Alternativen im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es nicht: Ein zweites Versagen des ganzen Systems auf dem Dorf, das Eltern nun zu Taxifahrern macht. Wäre es nicht zu abgedroschen, man müsste Noten verteilen: glatte Sechsen.