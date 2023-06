Prozess gegen Ex-Chefarzt ringt weiter um Detailfragen

Von: Wiebke Bruns

Der Angeklagte (r.) sitzt vor dem Prozessbeginn mit seinen Anwälten Viktor Volkmann (l.) und Sebastian Vogel im Verdener Gerichtssaal. © dpa

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Rotenburg steht weiter die Frage im Raum, welche Schuld den ehemaligen Diako-Chefarzt trifft. Es geht im Prozess um Details - und das Vermögen des 53-Jährigen.

Rotenburg/Verden – In dem Strafverfahren gegen den ehemaligen Chefarzt der Kinderklinik im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg hat die Verdener Staatsanwaltschaft die Polizei mit Ermittlungen zu den Vermögensverhältnissen des Angeklagten beauftragt. Der heute 53-Jährige muss sich seit Anfang Juni vor dem Verdener Landgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Trotz unklarer Befundlage soll er bei einem verunfallten 14-Jährigen im April 2018 keine weiteren Untersuchungen veranlasst haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Angeklagter macht keine Angaben

Der Angeklagte verweigert bislang jegliche Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen, was sein Recht ist. „Weil wir von einem Freispruch ausgehen“, so die Begründung eines Verteidigers. „Im Falle einer Verurteilung zu einer Geldstrafe müssten wir die Höhe der Tagessätze festsetzen“, hatte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk dem Mediziner zuvor erklärt. Und ihm nach der Ablehnung angekündigt, dann den Arzt, mit dem der Angeklagte derzeit praktiziere, als Zeugen vernehmen zu müssen, um Infos über das Einkommen zu erhalten. Stattdessen hat die Kammer nun aber außerhalb der Hauptverhandlung bei der Staatsanwaltschaft die Vermögensermittlung angeregt, die dem Mediziner weitere Probleme bringen könnte. Denn denkbar ist auch eine Beschlagnahmung von Kontounterlagen bei seiner Bank.

Ob es zu einer Verurteilung kommen wird, ist noch völlig offen. Belastend war jedoch die Aussage einer Ärztin, die den später verstorbenen Jungen in der chirurgischen Notaufnahme des Diakonieklinikums zunächst untersucht hatte. Laut Anklage war der 14-Jährige am Nachmittag des 17. April 2018 in Rotenburg mit dem Fahrrad gestürzt und ungebremst mit dem Kopf auf eine Rasenfläche aufgeschlagen. Seine Mutter brachte ihn in die Klinik.

Streit um Geldauflagen Ursprünglich angeklagt waren auch der verstorbene Arzt und ein weiterer Arzt der Kinderklinik. Gegen diesen wurde das Verfahren gegen Zahlung von 12 000 Euro eingestellt. Dies kam bei dem Chefarzt auch in Betracht. Allerdings wollte er, wie bereits berichtet, nur 13 000 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft war aber nur bei einem Betrag von 25 000 Euro zu einer Verfahrenseinstellung bereit.

„Intuitiv“ will die Ärztin eine Computertomografie (CT) angeordnet haben. Ein mittlerweile verstorbener Kollege aus der dann für den 14-Jährigen zuständigen Kinderklinik habe das CT jedoch zurückgestellt – nach telefonischer Rücksprache mit dem Angeklagten, der damals schon Feierabend hatte, aber als „Chefarzt im Hintergrund“ erreichbar war.

„Das ist unser Patient. Wir entscheiden das“, soll der Kollege damals zu der Chirurgin gesagt haben. Mit einem CT zu warten, wenn der stationär aufgenommen Junge überwacht werde, war für die Zeugin vertretbar.

Was passierte bis zum Tod des Jungen?

Nachdem sich der 14-Jährige jedoch neben anderen Symptomen noch erbrochen hatte und Blut darin erkennbar war, soll sie das CT als notwendig angesehen haben. Sie sei von einer Fraktur ausgegangen, die sich später bei der Obduktion auch bestätigt hat. Laut einer Rechtsmedizinerin ist der Junge an einer Hirnblutung gestorben. Diese wäre mit einem CT erkennbar gewesen. Aus bislang unklaren Gründen wollten die Ärzte in der Kinderklinik kein CT. Der Chirurgin machen weder die Eltern noch die Staatsanwaltschaft Vorwürfe. „Ihre Entscheidung war goldrichtig“, sagte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk zu der Zeugin.

Bislang sollte ein Sachverständiger, der den Prozess begleitet, nur berücksichtigen, was bis 23.30 Uhr passiert ist. Zu dieser Uhrzeit soll der Angeklagte das letzte Telefonat mit dem behandelnden Arzt der Kinderklinik geführt haben. Doch die Kammer zieht nun auch eine fahrlässige Tötung durch Organisationsverschulden in Betracht. Der Sachverständige soll nunmehr alles berücksichtigen, was bis zum Tod des Jungen am nächsten Morgen um 7 Uhr passiert ist.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.