Prozess gegen Ex-Chefarzt: Das große Feilschen um die Geldstrafe

Von: Wiebke Bruns

Seine Vermögensverhältnisse wollte der ehemalige Diako-Chearzt nicht beleuchten, nun aber ist im Prozess klar geworden: So ganz schlecht ist die Trennung vom Rotenburger Krankenhaus für ihn nicht ausgegangen. © dpa

Wortkarg zeigte sich bislang der ehemalige Chefarzt der Kinderklinik am Rotenburger Diakonieklinikum, wenn es um sein Vermögen ging. Eine vorgeschlagene Geldstrafe zur Einstellung des Strafprozesses wegen des Tods eines 14-Jährigen hat er bislang abgelehnt. Nun könnte es deutlich teurer werden für ihn.

Verden/Rotenburg – Nach dem Tod eines 14 Jahre alten Patienten der Kinderklinik im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg am 18. April 2018 wurde drei Ärzten fristlos gekündigt. Nur der damalige Chefarzt muss sich einem Strafprozess stellen, weil er, im Gegensatz zu einem seiner Kollegen – der dritte Arzt ist gestorben – einer Verfahrenseinstellung nicht zugestimmt hat. Die damit verbundene Geldauflage in Höhe von 25 000 Euro war ihm zu viel. Am Montag aber zeigte er Bereitschaft, das Geld zu zahlen, doch da war der Preis gestiegen. Denn mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Verden erfahren, dass die Klinik die fristlose Kündigung später zurückgenommen und dem heute 60-Jährigen im Zuge eines Vergleichs über eine halbe Million Euro gezahlt hat.

Vermögensauskünfte hatte der Angeklagte in dem Prozess verweigert. Daraufhin hatte die 1. Große Strafkammer erfolgreich Vermögensermittlungen durch die Staatsanwaltschaft angeregt. In deren Zuge wurde ein am Montag verlesenes Protokoll einer Sitzung beim Arbeitsgericht Verden erlangt. Mit einem Aktenzeichen aus dem Jahr 2019.

Vergleich bringt mehr als halbe Million Euro

Demzufolge wurde ein Vergleich zwischen der Klinik und dem gefeuerten Chefarzt getroffen. Beide Parteien hätten sich auf eine „fristgerechte Kündigung“ geeinigt. Von einer Arbeitsleistung wurde der Arzt freigestellt. Er werde ein „wohlwollendes Zeugnis“ erhalten, eine Abfindung in Höhe von brutto 300 000 Euro und eine einjährige Fortzahlung seines monatlichen Bruttogehalts in Höhe von 22 500 Euro, somit 270 000 Euro.

Einmal mehr zeigte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk sein Unverständnis, dass dies dem Gericht seitens der Verteidiger nicht mitgeteilt worden ist. In einem späteren Schreiben sei von diesen das Einkommen ihres Mandanten im Jahr 2022 mit knapp 340 000 Euro beziffert worden. Die Anwälte wollten dazu nichts sagen. Alles basiere auf „unzulässig gewonnenen Beweismitteln“.

Man kann sich Gedanken machen, ob der Betrag von 25 000 Euro noch der richtige ist.

Der Angeklagte hätte den gesamten Prozess mit einer Verfahrenseinstellung schon im Vorfeld abwenden können, wenn er einer Geldauflage von 25 000 Euro zugestimmt hätte. Doch laut dem Vorsitzenden war er nur zur Zahlung von 13 000 Euro bereit. Zu Prozessbeginn war von dem Mediziner beklagt worden, dass er nach der Kündigung finanzielle Unterstützung seitens seiner Familie benötigt habe.

Nicht nur wegen der nun bekannten Vermögensverhältnisse kann der Vorsitzende die Ablehnung der Einstellung nicht nachvollziehen, sondern auch angesichts der Ergebnisse von zwei Gutachtern. Ein seitens des Angeklagten beauftragter Privatgutachter benenne Mängel und Fehler, die der Chefarzt gemacht habe. So hätte der Tod des Jungen noch bis 4 Uhr in der Nacht verhindert werden können, wenn eine bildgebende Diagnostik durchgeführt worden wäre, hielt ihm der Vorsitzende am Montag vor. Es sei „gegen seinerzeit geltende Standards“ verstoßen worden. Und auch der vom Gericht beauftragte Sachverständige, der an diesem Dienstag sein Gutachten erläutern soll, komme zu einem „recht klaren Ergebnis“.

Angeklagter soll „Verteidigungsstrategie überdenken“

Dann wurde die Sitzung für eine Stunde unterbrochen. Der Angeklagte möge „seine Verteidigungsstrategie überdenken“, so die Begründung des Vorsitzenden. Die immer noch bestehende Möglichkeit der Verfahrenseinstellung wurde im Vorfeld und auch in dem Prozess immer wieder erörtert. Am Montag signalisierten die Verteidiger Bereitschaft.

Die 1. Große Strafkammer nutzte die Zeit auch zur Beratung. „Man kann sich Gedanken machen, ob der Betrag von 25 000 Euro noch der richtige ist“, sagte der Vorsitzende und sprach von einer „unbewussten, geringen Fahrlässigkeit“. In vergleichbaren Fällen würde eine Einstellung erfolgen. Doch nun lehnte die Staatsanwaltschaft ab.

Gutachter sagt am Dienstag aus

Danach wurde knapp drei Stunden immer wieder hinter verschlossenen Türen darüber verhandelt, was ein angemessener Betrag sei. Laut einem Verteidiger habe die Staatsanwaltschaft in diesen Gesprächen zunächst 165 000 Euro, dann 135 000 Euro gefordert, was von dem Vorsitzenden später in der Sitzung als zu hoch bezeichnet wurde. 65 000 Euro seien angemessen, davon 25 000 Euro für die Eltern des gestorbenen Jungen. Zu einem „deutlich fünfstelligen“ Gesamtbetrag war der Angeklagte bereit. Die Eltern, die als Nebenkläger nicht zustimmen müssen, aber wenigstens gefragt wurden, haben laut ihres Anwalts ein höheres Interesse, dass das Verfahren fortgesetzt wird. Also lieber ein Urteil als die von der Staatsanwältin angedachten 40 000 Euro. „Vielleicht kann es weitere Gespräche morgen Früh geben“, so Stronczyk.