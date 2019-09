„Zu 90 Prozent sind Männer betroffen“

Präventionsfachkraft Anja Borngräber spricht über die Glücksspielsucht

+ Anja Borngräber arbeitet präventiv, hilft aber auch Betroffenen, die bereits glücksspielsüchtig sind. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. „Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus“ – unter diesem Motto hat sich in dieser Woche die Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Landkreis Rotenburg an dem bundesweiten „Aktionstag gegen Glücksspielsucht“ beteiligt. Dass der Stand in der Fußgängerzone nur mäßig besucht wurde, dürfte vor allem am Wetter gelegen haben. Wegen des vielen Regens waren einfach nur wenige Menschen in der Rotenburger Innenstadt unterwegs. Und die, die durch die Fußgängerzone gelaufen sind, hatten ganz offensichtlich nur wenig Lust, unter diesen Bedingungen am Stand der Suchtberatung stehen zu bleiben. Dennoch hat Anja Borngräber durchgehalten. Sie ist in der Fachstelle als Fachkraft für Glücksspielprävention beschäftigt und lässt nicht locker, wenn es darum geht, vor übermäßigem Glücksspiel zu warnen und Glücksspielsüchtigen aus ihrer schwierigen Situation herauszuhelfen.