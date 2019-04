Protest und Gesang

Rund 250 Teilnehmer beziehen beim Ostermarsch Position

+ Vom Kreishaus über die Amtsbrücke in die Rotenburger Innenstadt: 250 Fracking-Gegner haben sich am Ostermarsch beteiligt. Fotos: Leeske

Rotenburg - Von Henning Leeske. Bei bestem Wetter haben sich nach Aussage der Polizei 250 Teilnehmer am „Ostermarsch für Frieden und gegen Fracking“ in Rotenburg beteiligt. Auch zahlreiche Gäste aus dem Nachbarkreis Verden und dem Heidekreis kamen, um die Forderungen der Initiativen gegen Erdgasförderung lautstark zu unterstützen. Los ging es am Kreishaus, wo der Sänger Harald Winter aus Buxtehude mit seinen Liedern eine klare Botschaft aussendete. „Wir wollen kein AKW, no more Gas. Fracking ist doch einfach Dreck“, sang der Umweltbarde, danach ging es über die Amtsbrücke bis ins Stadtzentrum. Bei Zwischenstopps am Pferdemarkt und in der Fußgängerzone protestierten die vielen Gruppen mit Sprechchören, Transparenten und den Songs des Liedermachers Winter.