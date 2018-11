Programm soll Bäder über Wasser halten

Rotenburg - Ein bundesweiter Trend beunruhigt die Mehrheitsgruppe im Rotenburger Kreistag: Immer mehr Frei- und Hallenbäder schließen, weil sie der betreffenden Kommune zu teuer sind. Damit diese Entwicklung nicht auf den Landkreis überschwappt, haben CDU, WFB, FDP und Freie Wähler ein Förderprogramm für die hiesigen Bäder beantragt. Im Sportausschuss stieß dieser auf einhellige Zustimmung.

Bäder sind eine wichtige soziale Begegnungsstätte über alle Generationen hinweg, unterstreicht die Mehrheitsgruppe. Sie leisteten einen großen Beitrag zur Freizeitattraktivität und damit Lebensqualität in der Region. Darüber hinaus seien sie ein wichtiger Teil der örtlichen Daseinsvorsorge. Denn Schätzungen zufolge könne heute nur jedes zweite Kind im Alter von zehn Jahren schwimmen. „Dabei sind diese Kenntnisse lebenswichtig.“ Das Förderprogramm ist ein Signal gerade auch an Gemeinden, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, unterstrich Rolf Lüdemann (CDU). Sie sollen einen Anreiz bekommen, in ihre Bäder zu investieren. Bis 2022 soll der Landkreis dafür jedes Jahr eine halbe Million Euro bereitstellen. Nach ersten Überlegungen könnte Rotenburg 20 Prozent der Investitionskosten bezuschussen, maximal 250 000 Euro.

Er habe drei Nächte lang nicht schlafen können, weil er sich gefragt habe, warum er selbst nicht auf die Idee gekommen ist, einen solchen Antrag zu stellen, scherzte Volker Kullik (SPD). „Kompliment“, rief er der Mehrheitsgruppe zu. Der Karlshöfener verwies darauf, dass Bayern, Hessen und das Saarland Förderprogramme für Bäder auflegten, ähnliches wünsche er sich für Niedersachsen. Der Landkreis könne nur einen vergleichsweise kleinen Beitrag leisten.

Eine erste Abfrage der Kreisverwaltung verdeutlicht dies. Danach meldete etwa allein Selsingen für 2019 einen Investitionsbedarf von 820 000 Euro an, Fintel verweist gar auf einen Investitionsstau von drei Millionen Euro. Wie genau der Landkreis die Bäder angesichts solcher Summen effektiv fördern kann, soll nun erarbeitet werden. Fest steht: Es wird eine Förderung in genannter Größenordnung geben. - zz/oer