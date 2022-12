Rotenburger Impfteams beenden Arbeit

Von: Michael Krüger

Die öffentlichen Corona-Impfzentren des Kreises sind nach dem Ende der Landesfinanzierung Geschichte. © Michale Krüger

Erst die Impfzentren, dann die festen Impfstellen sowie viele Aktionen vor Ort: Zwei Jahre lang hat der Landkreis im Auftrag des Landes seinen Beitrag zur Corona-Impfkampagne geleistet. Nun ist die Arbeit beendet. „Erfolgreich“, so ist es aus dem Kreishaus zu vernehmen. Dort sieht man die mögliche Gefahr durch das Virus mittlerweile sehr gelassen.

Rotenburg – Jens Hedicke trägt beim Pressegespräch Maske. Das ist man gewohnt, aber auch der Amtsarzt nennt dafür als stellvertretender Leiter des Rotenburger Gesundheitsamts gar nicht mehr unbedingt die Pandemie als Grund: Corona spiele beim allgemeinen Infektionsgeschehen derzeit nur noch eine kleine Nebenrolle. Grippe, RS-Virus, viele sind derzeit krank. Das will er selbst vermeiden, Weihnachten steht vor der Tür. Da ist es umso schöner, dass man anders als in den Vorjahren kurz vor Weihnachten ein wenig Entwarnung geben kann im Kreishaus. Die Arbeit gegen Corona hat sich ausgezahlt.

247 Aktionen vor Ort

Am 15. Dezember 2020 gingen die Corona-Impfzentren des Landkreises an den Start. Am 1. Oktober 2021 nahmen dann die mobilen Impfteams mit den drei festen Impfstellen im Kreis ihre Arbeit auf. Den Erfolg bemessen Hedicke und seine Kollegen an den Zahlen: 111 200 Impfungen in den Zentren, 61 897 Impfdosen durch die mobilen Teams. Die Impfteams unter Leiterin Martina Schröder fuhren 96 Mal direkt in Alten- und Pflegeeinrichtungen oder auch zu pflegebedürftigen Personen nach Hause, um den Menschen dort eine unkomplizierte Impfung zu ermöglichen. So wurden viele Einrichtungen ein oder auch mehrmals angefahren, heißt es. Dazu gab es insgesamt 247 dezentrale Impfaktionen. „Mit der Schließung der Impfstellen beenden wir die Krisenlage Corona und kommen hoffentlich, was dieses Thema angeht, bald in ruhigeres Fahrwasser“, sagt Landrat Marco Prietz (CDU).

Landrat Marco Prietz dankt Martina Schröder für ihren Einsatz für die Corona-Impfteams des Landkreises. © Krüger, Michael

Für Schröder ist dieser Tag kurz vor Weihnachten so etwas wie ein Abschluss, nicht nur ihrer Arbeit an sich, sondern auch mit der Pandemie: „Die meisten hier bei uns brauchen sich aktuell nicht mehr impfen lassen. Sehr viele haben drei Impfungen und dazu eine Erkrankung durchgemacht.“ Unter den rund 165 000 Kreisbewohnern hat es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mittlerweile fast 73 000 Infektionen gegeben. Dazu kommt laut Hedicke eine sehr hohe Dunkelziffer. „Fast jeder im Kreis ist mittlerweile mit dem Virus in Kontakt gekommen und ist entsprechend grundlegend immunisiert“, sagt er. Deswegen sei es jetzt auch in Ordnung, dass die Impfaktionen des Landkreises, zu denen auch ein Impfmobil in einem alten Rettungswagen zählte, nun eingestellt werden. Wer sich künftig impfen lassen will, könne das bei seinem Hausarzt tun. Dort könne sowieso besser eingeschätzt werden, wie mit möglichen Risiken umgegangen werden soll und ob ein Mehrfachbooster sinnvoll ist.

Viele schwierige Diskussionen

„Die Arbeit war teilweise anstrengend, es gab viele sinnlose Diskussionen, die Bürokratie war kräftezehrend, aber es gab auch unglaublich viele schöne Momente, die keiner von uns missen möchte“, fasst Martina Schröder ihre Eindrücke aus ihrer Arbeit zusammen. Landrat Prietz bezeichnet gerade die Situation vor einem Jahr als „sehr kniffelig“. Die Debatte um Booster oder Impfpflicht hätte gar Freundschaften und Familien entzweit, gesellschaftlich polarisiert. „Diesen ganzen Debatten waren die Impfteams sehr direkt ausgesetzt.“ Vieles von dem, was in der Politik diskutiert wurde, musste vor Ort erklärt werden. Gesundheitsdezernentin Heike von Ostrowski: „Wir sind manchmal zwischen die Mühlen geraten. Es war häufig verwirrend, was Stand der Rechtslage und Wissenschaft ist.“ Das bot natürlich Futter für diejenigen, die die ganze Covid-Kampagne ablehnten – eine Impfaktion in einer Sittenser Schule konnte nur unter Polizeischutz durchgeführt werden. Bis zu 50 Mitarbeiter seien zwischenzeitlich in den Impfteams beschäftigt gewesen, nun laufen die letzten Verträge aus.

Das Interesse an Corona-Impfungen war zuletzt eh überschaubar. Zum Ende des Sommers hatte man sich noch einen Boom durch die angepassten Omikron-Impfstoffe erhofft, doch der blieb weitgehend aus. Dass sich Menschen zwischenzeitlich mehr oder weniger geprügelt hätten um die Impfreihenfolge, könne man sich heute kaum noch vorstellen, so Prietz. Fakt sei aber damals wie heute, so von Ostrowski: „Impfen rettet Leben.“

„Wir müssen zur Normalisierung der Verhältnisse kommen“ Viele Menschen sind krank. Atemwegserkrankungen machen die Runde, Schulen und Kindergärten laufen auf Sparflamme, auf manchen Stationen in den Krankenhäusern herrscht Notbetrieb. Der Grund ist aber nicht mehr Corona, wie Amtsarzt Jens Hedicke betont: 97 Prozent der aktuellen Krankheitswelle haben nichts mit Covid-19 zu tun, sagt er. „Corona muss sich derzeit weit hinten anstellen.“ Die Zahlen zum pandemischen Infektionsgeschehen hat er mit seinem Team für den Landkreis trotzdem noch im Blick. Das werde noch einige Zeit so bleiben, allerdings erwarte er nach derzeitigem Stand keine extremen Entwicklungen mehr. „Covid-19 ist gekommen, um zu bleiben“, sagt der stellvertretende Leiter des Rotenburger Gesundheitsamts. Mit Omikron sei vor einem Jahr die Situation zwar nicht mehr wirklich fassbar gewesen und die Nachverfolgung eingestellt worden, aber eben auch der Verlauf deutlich milder geworden. Für die Wintersaison 20/21 von November bis Ende Februar habe das Gesundheitsamt 1 061 Coronafälle erfasst mit 74 Todesopfern. Im gleichen Zeitraum 21/22 seien es rund 13 000 Fälle gewesen, aber nur 21 Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt zählt das Robert-Koch-Institut für den Landkreis derzeit 262 Covid-Opfer. Die Zeit restriktiver Maßnahmen sei vorbei. Menschen müssten Eigenverantwortung walten lassen: Wer krank ist, bleibe zuhause, um niemanden anzustecken. Hedicke: „Wir müssen zur Normalisierung der Verhältnisse kommen.“