Produkte ohne viele Umwege

Rotenburg - Von Guido Menker. Hähnchen aus dem Supermarkt, geliefert von großen Zucht- und Verarbeitungsbetrieben, kommen bei Manfred Radtke nicht auf den Tisch. In diesem Fall sucht er lieber einen Lieferanten aus der Region. Den findet er zum Beispiel auf dem Rotenburger Wochenmarkt. Wo aber kann ich sonst noch regional erzeugte Nahrungsmittel kaufen? Obst, Gemüse, Fleisch oder Honig – das alles gibt es doch auch von hier und muss nicht erst um die halbe Welt transportiert werden. Aber wo? Mit dieser Frage hat sich nicht nur Manfred Radtke aus Rotenburg beschäftigt, sondern genau damit setzen sich auch viele andere Menschen zunehmend auseinander. Und so ist es auch kein Wunder, dass der Einkaufsführer für regionale, bäuerliche und ökologische Produkte – vor acht Jahren von der BUND-Kreisgruppe Rotenburg herausgegeben – inzwischen vergriffen ist.

„Fast ein Dreivierteljahr habe ich daran gearbeitet“, erinnert sich Radtke, den viele Rotenburger als Kämpfer für Umwelt- und Klimaschutz sowie als ehemaligen Ratsherrn der Grünen kennen. Einerseits waren möglichst viele regionale Lebensmittelanbieter ausfindig zu machen, andererseits musste der Einkaufsführer nicht nur gestaltet, sondern auch sicher finanziert werden. Das hat schließlich geklappt; 38 000 Exemplare sind seinerzeit in Druck gegangen.

Jetzt wird es Zeit, für die zweite Auflage zu sorgen, findet Radtke. Und so macht er sich erneut auf, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Heute allerdings geht es nicht mehr nur darum, kleine und mittlere bäuerliche Betriebe zu unterstützen, sondern auch um einen nachhaltigen Beitrag in Sachen Klimaschutz. „Davon war damals in diesem Zusammenhang noch nicht die Rede“, sagt der Rotenburger Landschaftswart. „Beim Fleisch möchten viele Menschen heute auf Produkte aus der Massentierhaltung verzichten“, weiß Radtke. Und saisonal passendes Gemüse aus der Region schmeckt vielen Familien ebenfalls besser. „Die Landwirtschaft trägt in erheblichem Maße zu den Treibhausgasen bei“, unterstreicht der 75-Jährige. Hinzu komme die Klimabelastung durch den Transport von Lebensmitteln zum großen Teil um den halben Erdball. Und: „In der Intensivhaltung von Tieren spielt Soja beim Futter eine große Rolle. Der kommt aus Südamerika. Und Klimaschutz ist heute ein ganz entscheidender Punkt.“ Radtke hält eine umweltfreundliche Landwirtschaft für sehr wichtig. Er selbst sei auf einem Bauernhof groß geworden. „Daher liegt mir dieses Thema auch so sehr am Herzen.“

Es sei aber schwer, die Massen von diesen Grundgedanken zu überzeugen. Viele achteten eben nur auf den Preis. Aber drei tiefgefrorene Hähnchen für weniger als sechs Euro könnten nicht so produziert werden, wie es sich die meisten Menschen eigentlich wünschten. Radtke: „Würde man Bilder aus der Produktion über die Tiefkühltruhe im Laden hängen, würden sich viele Kunden noch einmal überlegen, ob sie sie das wirklich kaufen sollten.“ Aber das sei nun einmal nicht gewünscht.

Deshalb sei Überzeugungsarbeit zu leisten – auch in Form eines Einkaufsführers, der vor Augen führt, was die Nachbarschaft so zu bieten hat. Kartoffeln, Eier, Obst, Gemüse, Käse, Brot, Marmelade oder eben auch Fleisch. Die Vielfalt ist groß, und viele der aufgeführten Betriebe pflegen sogar die Bioproduktion. Das sei allerdings nicht Voraussetzung, um im Einkaufsführer aufgeführt zu werden, der künftig auch für den Nordkreis erscheinen soll, sagt Manfred Radtke.

„Für die Regio Challange in diesem Jahr ist der Einkaufsführer übrigens eine wichtige Grundlage gewesen“, weiß der BUND-Kreisvorsitzende. Dabei haben sich Menschen für eine Woche der Idee angeschlossen, ausschließlich regional erzeugte Lebensmittel einzukaufen und zu nutzen. Die Organisatoren wiederum hätten ihrerseits weitere Betriebe ausfindig gemacht, die jetzt Radtke bei der zweiten Auflage seines Heftes zugutekommen.

Der Rotenburger ist sehr froh darüber, dass die „Fridays For Future“-Bewegung das allgemeine Bewusstsein in Sachen Klimaschutz gesteigert habe. „Toll ist es auch, weil die jungen Leute heute merken, dass es um ihre Zukunft geht. Alles, was falsch läuft, fällt ihnen irgendwann auf die Füße.“ In diesem Zusammenhang könne er nicht nachvollziehen, wie jetzt schon wieder um ein Tempo-Limit von 130 Stundenkilometern diskutiert werde. Zu verstehen seien hingegen die Landwirte, die im Namen der Initiative „Land schafft Verbindung“ immer wieder auf die Straße gehen. Düngemittelverordnung und Insektenschutz – die Auflagen nehmen zu. „Aber“, so Radtke, „die müssen sich nicht an die Bundesregierung, sondern besser an ihren eigenen Bauernverband wenden.“

Der ehemalige Ratsherr setzt auf ein anderes Bewusstsein, wenn es um Landwirtschaft und Ernährung geht. Der Verbraucher habe viel in der Hand und könne zu Veränderungen beitragen. Eine Möglichkeit sei eben die, beim Einkauf jene Betriebe zu unterstützen, die im Sinne der Nachhaltigkeit agierten. Eine Hilfestellung dabei soll der neue Einkaufsführer werden. Einer, der im Idealfall nach Produktkategorien gegliedert ist. Doch jetzt geht es erst einmal darum, das Heft finanziell auf sichere Füße zu stellen. Die Betriebe selbst werden sich auch diesmal wieder beteiligen müssen.

Im Kampf gegen den Klimawandel spielt der Boden eine wichtige Rolle

Manfred Radtke liegt das Thema Klimawandel sehr am Herzen. Vor diesem Hintergrund sei auch sein Bemühen zu sehen, den Kauf von regional erzeugten Lebensmitteln zu fördern – zum Beispiel mit der geplanten Neuauflage des entsprechenden Einkaufsführers. Es gehe letztendlich um Transparenz. Das sei auch, sagt er, ein Beitrag, um kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe zu stärken. Und vor diesem Hintergrund verweist er zugleich auf die Bedeutung des Bodenschutzes. Den Blick darauf richte auch das Bundeslandwirtschaftsministerium mit der „Ackerbaustrategie 2035“, die als Diskussionspapier vorliege. Da gehe es um die Stärkung des Bodenschutzes und die Erhöhung der Fruchtbarkeit, um eine Steigerung der Kulturpflanzenvielfalt und eine Veränderung der Fruchtfolgen. Ins Feld geführt wird bei dieser Diskussion auch die Biodiversität in der Agrarlandschaft und die Entwicklung klimaangepasster Anbaukonzepte, freut sich Manfred Radtke. men