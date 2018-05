Vorschriften zum Rückwärtsfahren: Landkreis sucht nach Lösungen für Müllwagen

Rotenburg - Von Michael Krüger. 84 Straßen im Kreisgebiet können womöglich schon bald nicht mehr von der Müllabfuhr angefahren werden. Das ist das Ergebnis einer ersten Erhebung mit den Entsorgungsunternehmen, bestätigt Erster Kreisrat Torsten Lühring. Hintergrund sind Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zum Rückwärtsfahren von Müllwagen und zur notwendigen Breite der Straßen.

Noch ist allerdings nichts entschieden, betont Lühring nachdrücklich. Schon vor einem Jahr hatte er von den in den Landkreisen umzusetzenden, konkretisierten Regelungen von 2016 berichtet. Diese wurden von den Berufsgenossenschaften vor allem als Schutz der Beschäftigten entworfen. In der Vergangenheit war es immer wieder zu schweren, teils tödlichen Unfällen mit Müllautos und Fußgängern gekommen. Hieß es zunächst nur, dass „mit Müllfahrzeugen nur rückwärts gefahren werden darf, wenn eine geeignete Person den Fahrer einweist“, wurde nun hinzugefügt: Keine Einfahrt in Straßen, die keinen seitlichen Abstand von mindestens 50 Zentimetern zu beiden Seiten des Müllwagens aufweisen und eine maximale Länge der rückwärts zurück zu legenden Strecke von 150 Metern. „Wir kommen an diesen gesetzlichen Regelungen nicht vorbei“, so Lühring.

In den vergangenen Monaten wurden die Müllwagenfahrer mit Erfassungsbögen ausgestattet, um potenzielle Behinderungen auf ihren Touren zu dokumentieren. Allerdings umfassten diese alle Arten schwieriger Verhältnisse. Es ging dabei um nicht tragfähige Straßen, zu geringe Durchfahrtshöhen, fehlende Beschilderungen, zu hohe Bodenschwellen, zugeparkte Abstellflächen, dichtgewachsene Bereiche oder andere Hindernisse. Die Erfassungsbögen wurden schließlich vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises ausgewertet. Ergeben haben sich daraus die 84 „Problemstraßen“. Im Altkreis sind im Gebiet der Stadt Rotenburg 20 Straßen oder Straßenabschnitte betroffen, in der Samtgemeinde Sottrum 14, in der Samtgemeinde Fintel elf, in der Stadt Visselhövede neun, in der Gemeinde Scheeßel sechs und in der Samtgemeinde Bothel drei. Um welche es sich genau handelt, will Lühring noch nicht sagen: „Die Liste mit den 84 Straßen im Kreisgebiet, die vom Entsorgungsunternehmen hinsichtlich ihrer Befahrbarkeit in irgendeiner Weise als problematisch eingestuft wurden, soll nicht öffentlich ins Kreistagsinformationssystem eingestellt werden, da der falsche Eindruck entstehen könnte, dass alle zukünftig nicht mehr befahren werden.“

Landkreis sucht nach Lösungen

Stattdessen werde nun der Abfallwirtschaftsbetrieb das Gespräch mit dem Unternehmen suchen, um die Liste kritisch zu hinterfragen. In einem weiteren Schritt seien zu einzelnen Straßen oder Stichwegen Ortstermine vorgesehen, zu denen die betreffenden Gemeinden als Straßenbaulastträger eingeladen werden. Ziel sei, in möglichst vielen Fällen die Befahrbarkeit auch weiterhin zu ermöglichen. Lühring: „Dazu reichen mitunter kleine Maßnahmen aus. Nur wo dies nicht möglich ist, wäre nach Ersatzlösungen zu suchen.“ Die dann verbleibenden und nach den Vorgaben als nicht mehr anfahrbar eingestuften Straßen würden dann öffentlich gemacht werden.

Einfache Maßnahmen, um den Müllwagen die Anfahrt auch in Problembereichen zu ermöglichen, könnten zum Beispiel sein, in Sackgassen und engen Durchfahrtstraßen fest installierte Poller gegen bewegliche auszutauschen, Pflanzenkübel umzustellen oder neue Halteverbotszonen auszuweisen. Erst „in allergrößter Not“, so Lühring, müsste darüber nachgedacht werden, zentrale Abstellplätze für Mülltonnen einzurichten. Dorthin müssten dann die Anwohner ihre Mülltonnen zur Abholung bringen. Im Zweifelsfall könnten aber auch die Entsorger in die vertragliche Pflicht genommen werden, die Müllwagen wieder mit zwei Personen zu besetzen, wenn die technische Ausrüstung wie mit Kameras für Rückwärtsfahrten nicht vorhanden ist. Dann könnte einer wieder einweisen.