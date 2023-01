Schulbus-Probleme im Landkreis Rotenburg bleiben

Von: Michael Krüger

Teilen

Auf dem Land ist die Zahl der Verbindungen im öffentlichen Personennahverkehr nicht allzu hoch. Blöd besonders, wenn dann der Bus einfach auch gar nicht kommt. © Nina Baucke

Ja, es ist besser geworden. Trotzdem fallen immer noch Busse im Landkreis aus. Das nervt vor allem zur Zeit der Schülerbeförderung.

Rotenburg – Die Probleme sind bekannt – trotzdem nicht weniger ärgerlich. Am Mittwochmorgen wurden wieder Dutzende Eltern vom Frühstückstisch oder von der Dienststelle zu Bushaltestellen im Rotenburger Stadtgebiet gerufen von ihren Kindern: Der Schulbus zur Eichenschule nach Scheeßel kam nicht. Mal wieder nicht. Die Schwierigkeiten mit der Konzessionsnehmerin, der Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus (WEB), dauern an.

Erster Kreisrat Torsten Lühring als zuständiger Dezernent im Rotenburger Kreishaus bestätigt das. „Die Buslinie 871 von Rotenburg nach Scheeßel ist am Mittwoch wegen einer kurzfristigen Erkrankung des Busfahrers ausgefallen. Eine Vertretung konnte laut Aussage von WEB nicht mehr rechtzeitig eingesetzt werden.“ Das ärgert Lühring nicht viel weniger als Eltern und Schulkinder selbst. Eigentlich habe WEB nach den massiven Problemen seit Beginn des Schuljahres mittlerweile zugesagt, dass es keine Ausfälle zumindest im Schülerverkehr mehr geben soll. Passiere das „ausnahmsweise doch“, sollte umgehend informiert werden – Eltern und Schüler über die App „Fahrplaner“, darüber hinaus der Landkreis und die betroffene Schule direkt. Lühring: „Beides hat am Mittwoch nicht funktioniert, was wir beim Unternehmen auch noch mal sehr deutlich machen werden.“ Seit Schuljahresbeginn waren viele Buslinien ausgefallen, auch im hoch frequentierten Schülerverkehr. WEB hatte einen massiven Fachkräftemangel und einen hohen Krankenstand in der Pandemie verantwortlich gemacht. Zudem würden der Bahn-Tochter die Subunternehmer weglaufen.

Mehrere Krisengespräche

Nachdem es im Herbst mehrere auch öffentliche Krisengespräche mit Verwaltung, Schul- und Elternvertretern sowie den Busunternehmen gegeben hatte, fährt WEB mittlerweile mit einem „abgestimmten Notfallfahrplan“, wie es aus dem Kreishaus heißt. Damit werde die Schülerbeförderung prioritär sichergestellt. Die Situation habe sich „auch nach intensiver Einwirkung des Landkreises auf das Verkehrsunternehmen“ seit Jahresbeginn deutlich entspannt. Die WEB hätte lediglich an zwei Tagen (10. und 11. Januar) den Ausfall von zehn Fahrten auf kleineren Linien gemeldet. Dementsprechend seien seit Jahresbeginn auch die Beschwerden von Schulen und Eltern im Bereich der Schülerbeförderung spürbar zurückgegangen.

Man sei mit der Landesnahverkehrsgesellschaft, die für die Vergabe der Konzessionen verantwortlich ist, auf einem guten Weg. Lühring: „Sollte der Fahrermangel in Deutschland allerdings weiterhin anhalten oder sich sogar verschärfen, wird es verstärkt zur Prioritätensetzung im Fahrplanangebot kommen müssen. Die Schülerbeförderung hat dabei die höchste Priorität. Wir sehen aber durchaus zumindest in Einzelfällen auch noch Optimierungspotenzial, Unterrichtszeiten besser aufeinander abzustimmen, um dadurch mehr Luft beim Fahrpersonal zu schaffen.“