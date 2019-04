Naturdenkmäler: Landkreis schützt Bäume und Findlinge

Rotenburg - Von Farina Witte. Bis vor Kurzem sind die besonders schönen, alten oder ungewöhnlich gewachsenen Bäume im Landkreis Rotenburg ein wenig hinten angestellt worden. „Sie waren immer ein wenig das Stiefkind“, meint Rainer Rahlfs vom Naturschutzamt des Landkreises Rotenburg über die Naturdenkmäler.

Die werden im Kreisgebiet zwar schon seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgewiesen, doch lange sei die Registrierung eher ungeordnet geregelt gewesen. Und bis vor kurzem fehlten auch die Kapazitäten, um sich intensiv um die Erhaltung zu kümmern. „Wir haben uns schon um die Naturdenkmäler gekümmert, aber es waren eher reparative Maßnahmen.“

Nun sollen die „Premiumbäume“, wie Rahlfs sie nennt, mehr in den Fokus rücken. Das Amt für Naturschutz hat dafür eine neue Verordnung erstellt, die auf der jüngsten Kreistagssitzung im März beschlossen wurde und Mitte April in Kraft tritt. Das soll auch zukünftig die Arbeit in dem Bereich erleichtern. Vorher gab es mehrere Verordnungen, erzählt Amtsleiterin Annika Mutke. Diese sollen nun gelöscht werden.

Mit der neuen Verordnung werde die Betreuung der Denkmäler, von denen es nun 98 im gesamten Kreisgebiet gibt, einfacher. Einmal im Jahr sollten alle überprüft werden. Rahlfs bemerkt aber, dass das personell nicht zu leisten ist. Priorität hätten bei der Kontrolle jene Denkmäler, bei denen die Grundstückseigentümer Schäden melden. Dann werden die Bereisungen geplant und weitere routinemäßig kontrolliert.

Der Weg zu der fertigen Liste mit 98 Naturdenkmälern, es sind vorwiegend Bäume, war aber nicht einfach. Zunächst mussten alle gelisteten Pflanzen und Findlinge überprüft werden. Einige Bäume, die in den alten Verordnungen zu finden waren, existierten gar nicht mehr. Bei anderen stellte es sich vor Ort als schwierig heraus, die Bäume zu finden. „Als Nicht-Ortskundiger war es manchmal nicht einfach, die richtige Stelle zu finden“, erzählt Rahlfs: „Dann stand an dem Punkt, an dem man den Baum vermutete eine Tanne, die offensichtlich nicht schützenswert war, weil sie viel zu jung ist.“ Zu den noch bestehenden Naturdenkmälern sind aber auch 37 neue dazugekommen. Dafür hat das Amt auch Vorschläge aus der Bevölkerung eingeholt, sagt Mutke. Schließlich stehen die Bäume zumeist auf privatem Grund. Zum Teil haben sie auch Tipps von Landschaftswarten bekommen oder selbst Bäume ausgesucht, die ihnen auf Außenterminen aufgefallen sind.

Um ein Naturdenkmal zu werden, muss ein Baum nicht zwingend sehr alt sein. „Wuchs, Seltenheit und der individuelle Charakter spielen eine wichtige Rolle“, so Mutke. Wobei Alter oder eine kulturhistorische Komponente auch einen Ausschlag geben können. Zukünftig werden alle Bäumen, Findlingen und Pflanzen, die als schützenswert beim Landkreis registriert sind, mit einem entsprechenden gelben Schild ausgestattet. So ist es für alle sichtbar, dass der Baum etwas Besonderes ist. Die Grundstückseigentümer dürfen übrigens nicht einfach so an den Schutzobjekten herumsägen, erklärt Rahlfs. „Wenn etwas gemacht werden muss, muss es mit uns abgestimmt werden.“ Die Kosten für anfallende Erhaltungsmaßnahmen trägt aber auch der Landkreis. „Wir haben dafür einen Etat“, erklärt der Mitarbeiter des Naturschutzamtes. Gute Pflege sei wichtig, um den Baum so lange es geht zu erhalten. „Bis zu einem gewissen Grad sind lebenserhaltende Maßnahmen zu rechtfertigen“, wiegt Mutke ab. Allerdings komme auch bei einem Baum die Zeit, an der er abstirbt. „Auch ein Baum hat nur eine bestimmte Lebenszeit auf der Erde“, meint Rahlfs. Gerade in Waldgebieten könne so ein abgestorbener Baum dann auch stehen bleiben. Steht er aber in der Nähe einer Straße und stellt für den Verkehr ein Risiko dar, kann es auch mal dazu kommen, dass ein Baum gefällt werden muss.

Wichtig sei daher auch immer, rechtzeitig jüngere Bäume als Naturdenkmal zu sichern. „Die Voraussetzung dafür ist aber, dass Menschen sich gut um die Bäume kümmern“, stellt Rahlfs klar.

Ein Projekt, das das Naturschutzamt außerdem angehen möchte, ist die Sicherung von Alleen. Gibt es in Ostdeutschland noch ganze Alleenstraßen, sind es hier nur noch Teilstrecken. Häufig würden sie wegen des Verkehrs schnell gefällt. Die im Landkreis bestehenden Reste von Alleen, findet Rahlfs, gilt es daher zu schützen.