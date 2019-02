Praktikanten in Aktion

Rotenburg - VON JAKOB SCHULZ. Als Schüler des Rotenburger Ratsgymnasiums kommt man viel herum. Egal ob in Berlin, Bremen oder München, die Praktikanten haben sich verschiedene Orte in Deutschland ausgesucht, um Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. Mit zwei Schülern, die für ihr zweiwöchiges Praktikum in der Kreisstadt geblieben sind, hat sich die Kreiszeitung unterhalten, um von ihren Erlebnissen zu berichten.

Peter Bolm hatte sich für ein Praktikum bei der Polizeiinspektion Rotenburg entschieden. Dabei durfte der Scheeßeler die Früh- und Spätschichten der Beamten begleiten. Mit dem Verlauf des Praktikums ist der 16-Jährige sehr zufrieden, erzählt Bolm. „Ich habe hier eine lockere und entspannte Atmosphäre erlebt.“ Es sei denn, es wurde ernst - dann schalteten die Beamten in den Dienstmodus.

Auch an den Streifendiensten durfte der Schüler teilnehmen, wobei es immer wieder zu netten Gesprächen zwischen ihm und den Polizisten kam. Die Beamten zeigten sich ihm gegenüber äußerst hilfsbereit und erläuterten Bolm, worauf es in ihrem Job ankommt: Ruhe, körperliche Fitness sowie Konzentration und Flexibilität. Neben dem positiven Arbeitsklima gefiel Bolm vor allem die Abwechslung im Berufsalltag, denn es kommen „immer neue Aufgaben auf einen zu“. Ein prägendes Erlebnis für den Scheeßeler war der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in der Seedorfer Kaserne. Bolm hatte das Privileg, daran teilzunehmen.

Aber nicht alles sagte dem 16-Jährigen zu: Das formelle Protokollieren jedes noch so unbedeutend wirkenden Tatbestandes fand der Praktikant ein wenig nervig, denn der „ganze Papierkram erscheint einem da ein wenig überflüssig, obwohl das sicherlich notwendig ist.“ Insgesamt kann er sich den Job, „gerade wegen der Abwechselung und Verantwortung“, später durchaus vorstellen.

Der 17-jährige Niklas Mielke absolvierte sein zweiwöchiges Praktikum bei der Verwaltung im Rathaus und berichtet sehr positiv über seine gesammelten Erfahrungen. Er habe diesen Platz gewählt, um einen Einblick „in eine allgemeine Tätigkeit der Gesellschaft“ zu erhalten. Auch die Mitarbeiter der Stadt nahmen den jungen Mann gut auf. „Während der Arbeit herrschte eine entspannte Stimmung“, so Mielke. Sämtliche Arbeitsinhalte und Formalitäten erklärten ihm die Angestellten zudem bereitwillig, und er durfte das Erlernte auch selbst umsetzen. Vor allem die ständige Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen Bereiche nehme einen großen Teil der Verwaltungsarbeit ein. Ein besonders prägendes Ereignis wie Mitschüler Bolm hatte er hingegen nicht. „Jedoch war ich von der Vielseitigkeit des Berufs, ebenso von den unglaublich vielen Formularen, überrascht. Eben diese Abwechslung mache den Beruf jedoch attraktiv für Mielke, da man so viel in der Stadt herumkomme und im Verlauf des Tages einiges erlebe. Aufgrund dieser ganzen Erfahrungen könnte auch er sich „den Job später durchaus vorstellen“.

Insgesamt haben die beiden Ratsgymnasiasten also durchaus positive Erfahrungen in ihren Praktika gesammelt und können diese vielleicht dann auch in ihre spätere Berufswahl einfließen lassen.