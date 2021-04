Rotenburger Postbank setzt Wachdienst ein

Rotenburg – Dass sich vor der neuen Filiale der Postbank in der Rotenburger Fußgängerzone eine lange Schlange bildet, ist mittlerweile Alltag. Immer mehr Kunden machen ihrem Ärger aber mittlerweile lautstark Luft – auch weil die Öffnungszeiten für den Post-Service öfter kurzfristig geändert werden.

Der Postbank sind die Probleme bekannt. Pressesprecher Oliver Rittmaier verweist auf die Corona-Bestimmungen, die auch die hiesige Filiale dazu zwingen, nur eine gewisse Anzahl an Kunden hineinzulassen. Wie im Einzelhandel überall sorge das dafür, „dass mehr Kunden vor der Filiale warten mussten und müssen als sonst üblich“. Als „vorbeugende Maßnahme und zur Unterstützung des Filialteams“ setze man mittlerweile einen externen Wachschutz ein. „Er übernimmt die Organisation der Warteschlange, regelt den Zugang zur Filiale und achtet darauf, dass die Corona-Regelungen eingehalten werden“, so Rittmaier. „Wir möchten unsere Kunden um Verständnis für die schwierige Situation bitten und auch darum, dass sie den Kollegen, die in dieser Filiale den Betrieb am Laufen halten, mit Respekt und Toleranz begegnen. Sie tun das Menschenmögliche.“

Zudem habe es in jüngster Zeit mehrere krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal gegeben. Der sonst übliche Ersatz durch „Springer“ sei „wegen des erhöhten Infektionsrisikos und der damit verbundenen Regelungen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter“ aktuell nur eingeschränkt möglich. Daher könne es auch zeitweise zur Schließung der Filiale kommen. Über die Öffnungszeiten werde über Aushänge und unter www.postbank.de/filialen informiert.