Post aus Bhutan

Rotenburg – Eine kleine Schildkröte reist als blinder Passagier vom Königreich Bhutan ins ferne Deutschland. Es ist eine putzige Idee, die aus Langeweile entsteht. Wenige Wochen später halten die Freundinnen Susanne Brauer-Neumann und Silke Skroblin ein Buch in den Händen: „Edith entdeckt die Welt“, für Kinder im Vorschulalter. Es ist ein Spaß, der für beide in einer besonderen Überraschung mündet.

Obwohl die ehemaligen Rotenburgerinnen mittlerweile nahe Hildesheim und im Ruhrgebiet leben, haben sie sich nie aus den Augen verloren. Als Brauer-Neumann nach einem Unfall krankgeschrieben ist, telefonieren die beiden oft miteinander. Zum Zeitvertreib stellt Skroblin ihrer Freundin im Dezember vergangenen Jahres verschiedene Rätselaufgaben. Eine davon befasst sich mit den verschiedenen Formen von Ampelmännchen, die es in Deutschland gibt. „Das müsste man eigentlich mal aufschreiben“, wächst in beiden ein Gedanke, als sie sich darüber unterhalten.

Bei dem Thema fällt Skroblin eine Reise nach Bhutan ein, die sie ein paar Jahre zuvor gemacht hat. Das Königreich hat viele Besonderheiten – unter anderem gibt es dort keine Ampeln. „Es gab einmal eine in der Hauptstadt, aber die wurde schnell wieder abgebaut und durch einen Verkehrspolizisten ersetzt“, erklärt Skroblin. Sie ist fasziniert von der schönen Landschaft, den bunten Farben und herzlichen Menschen. Touristen dürfen nur auf Einladung des Königreichs ins Land. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit: „Das Land misst seinen Reichtum in Glück“, erklärt die Diplom-Behindertenpädagogin. Obwohl es ein armes Land ist, sind die Menschen dort glücklich.

Nach und nach entsteht die Idee: „Wir schreiben eine Geschichte.“ Von einer kleinen Schildkröte, die als blinder Passagier nach Deutschland reist und dort Ampeln und die Ampelmännchen kennenlernt. Denn: Edith ist „das erste, was ich bei unserem Telefonat in der Hand hatte, eine kleine Porzellanschildkröte“, erinnert sich Skroblin schmunzelnd. Brauer-Neumann bringt als Kindergartenleiterin ihre Erfahrung und ihr Wissen ein.

„Wir waren im Fieber, für uns war es einfach ein großer Spaß“, sagt die 51-Jährige und lacht. Und die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende: Als die beiden fertig sind und das gedruckte Exemplar in den Händen halten, beschließen sie: „Wir schicken eine Ausgabe an den bhutanesischen König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck!“ – denn auch das Königspaar spielt in dem Buch, das mit vielen Bildern aus dem Land bestückt ist, eine Rolle. Mit einer Antwort rechnen die beiden nicht, doch einige Wochen später steht auf einmal ein Postbote vor der Tür und überreicht Skroblin ein Paket – aus Bhutan. „Wir haben beide ein Briefmarkenalbum aus Bhutan bekommen, mit einer Dankeskarte vom Königshaus“, berichtet die ehemalige Rotenburgerin. „Das hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt, wir haben uns sehr gefreut.“

Bis dato gab es nur eine deutsche Ausgabe des Buches, die sie dem König schicken konnten. Jetzt gibt es Ediths erstes Abenteuer auch auf Englisch. Übersetzt hat Skroblin die Geschichte mithilfe eines befreundeten Engländers. Denn nicht nur der König soll davon ebenfalls ein Exemplar bekommen, sondern auch ihr Guide, zu dem Skroblin noch immer Kontakt hat – so kann auch er die Geschichte einmal lesen.

Da Skroblin sehr reiselustig ist, wird Edith sicher noch weitere Abenteuer erleben. Eine Fortsetzung ist auf jeden Fall schon geplant: „Edith war in Marokko und hat dort unglaubliche Dinge erlebt“, verrät Skroblin. Außerdem könne man der Schildkröte bei Facebook und Instagram folgen. Das Buch selbst ist über den print-on-demand-Dienst epubli als auch über die Rotenburger Buchhändler zu bestellen.