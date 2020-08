Positiv, aber kein Postkartenlied

Rotenburg – Bis vor Kurzem gab es gerade mal ein Lied über Rotenburg, nämlich die Umdichtung des Wise-Guys-Songs „Köln ist einfach korrekt“ durch Take This. Unlängst legte die Hamburger Band Leto mit „Rotenburg“ nach – nun kam vor einigen Tagen „Rotenburg im Sommer“ hinzu.

Für „Hobbymucker“ Marc Andreßen war der Song der Postpunkband tatsächlich der Auslöser, sich selbst mal wieder ans Klavier zu setzen. Was der 52-Jährige zunächst für die Facebook-Gruppe „Du kommst aus dem Altkreis Rotenburg wenn“, vor allem aber „zur eigenen Unterhaltung und Spaß“ schrieb und komponierte, kann sich hören lassen. Nicht umsonst lautete einer der Kommentare „An dir ist ein Liedermacher verloren gegangen“. Auch, wenn ihn das natürlich freut, sind die Reaktionen anderer ihm gar nicht so wichtig. Den Kommentar „gruselig“ steckt er achselzuckend weg: „Das muss ja nicht jedem gefallen und nicht jeder muss Lust haben, sich mit dem Song auseinanderzusetzen.“

Musikalisch in feinster Liedermacher-Manier, mit kluger Klavierbegleitung (mit der er früher schon mit Ottersberger Schauspielstudenten im Bremer Lagerhaus auf der Bühne stand), hat vor allem der Text es in sich. Der Refrain über den Ort, der nicht „der Nabel der Welt“ ist: „Wir hängen hier fest wie ein geiler Hund am Bein“ – das klingt zunächst nicht gerade nach einer Liebesbekundung. Nichtsdestotrotz: „Ich wollte ein positives Lied schreiben, aber kein Postkartenlied – das hätte ich nicht übers Herz gebracht“, meint der Sprecher des Ortsverbandes Rotenburg der Grünen. Stattdessen will er mit seinen Metaphern eine „kognitive Dissonanz hervorrufen“. Wenn er fragt: „Womit hab ich dich verdient“ oder „Wo könnt es schöner sein?“, dann schwankt der Zuhörer: „Meint er das jetzt ernst oder ironisch?“ – und das ist gewollt. In bester hegelscher Manier von These und Antithese, spätestens seit der denkwürdigen Rede des Kabarettisten Florian Schroeder jüngst bei den Querdenkern in Stuttgart, lässt er den Zuhörer im Unklaren darüber, wie der gebürtige Husumer zu seiner Wahlheimat seit 13 Jahren steht.

„Viele hier haben ein ambivalentes Verhältnis zum Ort“, meint er festgestellt zu haben, „statt sich von ganzem Herzen dafür zu entscheiden, wertet man ihn verbal lieber ab“. Er selbst findet Rotenburg „für eine Kleinstadt okay, ich kenne hier viele tolle Leute, die etwas bewegen“.

Auch musikalisch streut er in das gängige Schema „Strophe-Bridge-Refrain“ allerlei Stolperstellen, hier eine Rhythmusverschiebung, dort, damit’s nicht allzu glatt wird, eine Moll-Umkehrung. Wenn der langjährige IT-Projektleiter auf Facebook schreibt, das Lied sei an einem Vormittag entstanden, so klingt das nach Koketterie – „aber es ist wahr“, versichert er. „Nachdem ich beim Frühstück den Song von Leto gehört hatte, hab ich mich hingesetzt und den Text geschrieben.“ Dabei habe er die Struktur der Melodie, die ein wenig an sein Vorbild, den frühen Heinz Rudolf Kunze, erinnert, schon im Kopf gehabt, „aufgeschrieben habe ich mir nichts“. Nach 30 bis 40 Mal durchspielen saß der Song, das lange weggestaute Mikrofon wurde hervorgeholt, nach weiteren 50 Malen war das Ding „im Kasten“.

Die Herausforderung habe für den Autodidakten darin bestanden, dem Lied bei jeder Aufnahme immer wieder Leben und Emotionen einzuhauchen. Das nächste Problem: Die MP3-Audiodatei ließ sich nicht auf Facebook hochladen. Also fuhr er zum Filmen an die Wümmebrücke – ein logischer Ort, heißt es im Text doch über das Entenrennen: „Auf den Nödenwiesen, wo jeder Hund mal muss, tritt heut in jeden Haufen einer rein“ – einer von vielen Kopfkino-Momenten.

Früher fanden sie bei dem Familienvater, der als junger Mann als Straßenmusiker mit der Gitarre durch Europa tourte, in umgedichteten Hochzeitsliedern für Freunde oder später in „Lästerliedern“ für seine Kinder Eingang; dann waren die Musikinstrumente lange Zeit im Schrank verstaut. An diesem Tag, so Andreßen, „hab ich so lange am Klavier gesessen wie seit Jahren nicht mehr“.

Das Video, das von der Brücke herunter auf die Wümme gefilmt ist, endet mit einem symbolträchtigen Schwenk nach oben. Ob der geneigte Zuschauer darin eine Aufforderung zum Perspektivwechsel, zum Blick über den Tellerrand erkennt? „Die Interpretation bleibt doch jedem selbst überlassen“, meint der in zahlreichen Vereinen wie dem Umweltverband VCD Engagierte; außerdem habe er eigentlich schon zu viel verraten. Gut, dass das Werk auch auf Youtube zu sehen ist – so kommen auch Nicht-Mitglieder der Facebookgruppe in den Genuss einer hörenswerten Auseinandersetzung mit der Wahlheimat.

Auf Youtube

https://youtu.be/H2Z_OYTR1r4