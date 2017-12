Polizei Rotenburg warnt vor Gewerbeverzeichnis

Rotenburg - Die Polizei warnt vor einem zentralen Gewerbeverzeichnis, dass derzeit Gewerbetreibende und Behörden mit einem Eintragungs- und Veröffentlichungsauftrag ködert.

Auch die Stadtverwaltung Rotenburg erhielt vor den Weihnachtsferien ein Fax mit dem Angebot, Kontaktdaten zu übermitteln. Für sogenannte Stammdaten wie Firmenname und Anschrift sollen keine Kosten entstehen, für Email- oder Internetadressen fallen 780 Euro an. „Solch ein Angebot erscheint unseriös zu sein und man tappt schnell in eine Kostenfalle“, warnt der Beauftragte für Kriminalitätsprävention bei der Polizei Rotenburg Thomas Teuber in einer Pressemitteilung. Die Polizei rät, solche Angebote zu ignorieren.

