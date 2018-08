82-Jähriger rammt Zapfsäule und fährt unbehelligt davon

Rotenburg - Ein 82 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Leer hat am Mittwochvormittag auf dem Gelände einer Tankstelle in Rotenburg eine ungewöhnliche Unfallflucht hingelegt.

Der Mann überfuhr gegen 10.40 Uhr mit seinem Wagen mit Wohnanhänger zunächst zwei Gegenfahrschutzeinrichtungen, dann einen Mülleimer und streifte anschließend einen Zapfhahn. Obwohl ein Zeuge gegen seine Fensterscheibe trommelte und ihn zum Anhalten aufforderte, setzte der Senior seine Fahrt unbeirrt fort, teilt die Polizei mit.

Der Pächter der Tankstelle hatte den Vorfall ebenfalls bemerkt und sich sofort in sein Auto gesetzt. Er fuhr dem Gespann in Richtung Innenstadt hinterher und informierte die Polizei. Eine Streifenbesatzung stand günstig in der Nähe des Rathauses und stoppte den 82-Jährigen.

Er habe von dem Unfall an der Tankstelle nichts mitbekommen, so der Unfallflüchtige gegenüber der Polizei. Auch seine 85 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz hatte scheinbar nichts bemerkt. Der Mann muss sich trotzdem wegen einer Unfallflucht verantworten.