Polizei betreibt Prävention

Rotenburg - VON FARINA WITTE. Musik und Präventionsarbeit lassen sich verbinden - mit dem Auftrag besucht das Polizeiorchester Niedersachsen regelmäßig Schulen. Am Donnerstag sind die Musiker mit ihren Instrumenten in die Aula der Kantor-Helmke-Schule in Rotenburg gekommen. Polizeihauptkommissar Detlef Krenz hat den Schülern der dritten und vierten Klassen der Grundschule die Geschichte vom Mädchen Namene erzählt, und das Orchester hat ihn musikalisch begleitet.

Namene, berichtete Krenz den Kindern, ist in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus Afrika. Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe und ihrer kulturellen Herkunft wird das eigentlich sonst so fröhliche Mädchen ausgegrenzt und von Mitschülern beleidigt. In der Schule kommt es dann in der großen Pause zu einer Auseinandersetzung, Namene fällt hin und verletzt sich. Gegen ihren Willen macht eine Mitschülerin Fotos von der am Boden liegenden Namene. Diese tauchen später auch im Internet auf. In dieser einführenden Geschichte thematisierte das Präventionsteam der Polizei gleich mehrere Formen des Mobbings, die sie mit den Schülern anschließend in kleineren Gruppen näher aufgegriffen haben. In einer Gruppe schulten die Polizisten die Kinder in den Themen Zivilcourage und Gewaltprävention, angelehnt an das, was Namene auf dem Schulhof passiert ist.

Was Namene anschließend widerfuhr, nämlich dass ein Foto von ihr einfach im Internet verbreitet wurde, darum ging es in der zweiten Gruppe. Da haben die Polizisten die Kinder zu den Themen Recht am eigenen Bild und Urheberrechte unterrichtet und mit ihnen über Gefahren im Internet gesprochen.

Die Musik kam bei der dritten Gruppe erneut ins Spiel. Da hat das Polizeiorchester einen Body-Percussion-Tanz mit den Schülern eingeübt. Musik, erklärt Krenz, der Koordinator für Prävention der Polizeidirektion Hannover ist, erleichtere den Zugang zu den Schülern. So werde eine Vertrauensbasis hergestellt. Bevor die Kinder den Tanz einübten, hatten sie die einzelnen Instrumente des Orchesters kennengelernt und dabei schon vorhandenes Wissen gezeigt. Im Polizeiorchester gibt es Holz- und Blechblasinstrumente, Streicher sind nicht dabei. Die Kinder machten dann selbst Musik nur mithilfe ihres Körpers. Den rhythmischen Tanz haben sie am Schluss vor den Erst- und Zweitklässlern aufgeführt.

Die Geschichte von dem Mädchen Namene findet ein gutes Ende. Ihre Mutter lädt, nachdem sie von dem Vorfall erfahren hatte, alle Eltern und Kinder zu einem Familienfest ein. Dabei lernen sie die Kultur kennen und erfahren, was die afrikanischen Symbole auf der Kette des Mädchens, wegen der es auch gehänselt wurde, bedeuten: Glaube an die eigene Kraft und Stärke, Miteinander und Fröhlichkeit.