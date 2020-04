Ratsgymnasium bereitet sich auf den Re-Start am 11. Mai vor

Rotenburg – Auf dem Weg in das Büro von Schulleiterin Iris Rehder ist kein Mensch anzutreffen. Die Pausenhalle wirkt verwaist. Alles ist sauber, es ist ruhig. So ruhig wie eigentlich nur selten, wenn gerade erst die Ferien zu Ende gegangen sind. „Wir vermissen unsere Schüler“, sagt Rehder. Sie fügt hinzu: „Und ich glaube, sie auch uns.“

Bis zum Wiedersehen in der Schule vergehen noch ein paar Tage. Erst am 11. Mai kehren die Zwölftklässler in das Rotenburger Ratsgymnasium zurück. Eine Woche später folgen die Neunt- und Zehntklässler, voraussichtlich am 25. Mai kommen die Jahrgänge sieben, acht und elf zurück, für den 2. Juni ist zurzeit der Re-Start für die Jahrgänge fünf und sechs vorgesehen. Bis dahin befinden sich die knapp 1 000 Schüler sowie das etwa 80-köpfige Lehrerkollegium im Homeoffice. Plötzlich ist alles anders. „Total verrückt“, findet das auch Iris Rehder. Doch über mangelnde Arbeit muss sie sich nicht beklagen. Im Gegenteil: Jetzt sind viele Weichen zu stellen, um den Unterrichtszug sicher in den Bahnhof zu lenken. Es gilt, die Zeit bis zu den Sommerferien für alle bestmöglich zu gestalten. Es hätte sogar noch schlimmer kommen können. „Gott sei Dank haben wir in diesem Jahr keine Abiturprüfungen.“ Diese Feststellung kommt von Herzen.

Aber was ist jetzt zu tun? „Jede Menge“, sagt Iris Rehder und erinnert daran, dass weiterhin das Homeschooling angesagt ist. „Das beruht bei uns auf zwei Standbeinen.“ Die Homepage dient vor allem den Eltern als Informationsplattform, und Iserv, das Intranet, als Basis für den Austausch zwischen Schülern und Lehrern. „Wir haben in dieses Intranet neue Module eingesetzt“, schildert Rehder. So legen die Lehrer für ihre Klassen die Lernaufträge im Bereich „Aufgaben“ ab. Darüber hinaus nutzen alle den datensicheren Messenger, um auch gruppenweise Kontakt aufzunehmen. „Diese Möglichkeit steht auch dem Kollegium für digitale Dienstbesprechungen zur Verfügung“, erklärt die Schulleiterin. Neu hinzugekommen sei darüber hinaus das Modul für Videokonferenzen. „Da prüfen wir gerade die Belastbarkeit.“ Aber: Der digitale Unterricht beansprucht den Server durch hohe Zugriffszahlen heftig. Zu Spitzenzeiten stürze der auch mal ab. Der Landkreis unterstütze die Schule jedoch, um zeitnah einen leistungsfähigeren Server zu installieren.

+ Iris Rehder, Leiterin des Ratsgymnasiums. © Menker

Mit der neuen Form von Unterricht wird vorausgesetzt, dass alle Schüler entsprechend ausgestattet sind. Immerhin: „Da, wo es vielleicht hakt, können wir begrenzt helfen.“ Allerdings sei das Intranet der Schule komplett mit allen internetfähigen Endgeräten zu nutzen –und ein Smartphone hätten alle Schüler. Zugleich unterstreicht Rehder, dass diese Situation ganz sicher aufs Neue allen die Notwendigkeit einer guten digitalen Ausstattung der Schulen vor Augen führt. „Wir probieren dabei jetzt auch viele Dinge aus, Apps und Tutorials.“ Die Bereitschaft aller sei groß. Rehder: „Das ist aber auch alternativlos in diesen Zeiten.“

Wie aber lässt sich der Re-Start organisieren? Fakt ist: Die Klassen werden stets nur zur Hälfte unterrichtet. Die eine Hälfte kommt montags bis mittwochs in die Schule, hat danach eine Woche Heimunterricht. Die Präsenzzeit der anderen Hälfte folgt dann Donnerstag und Freitag sowie montags bis mittwochs in der darauffolgenden Woche. Entsprechend versetzt geht es dann weiter. „In der Oberstufe können wir die Klassen alphabetisch teilen, in den Jahrgängen fünf bis zehn müssen wir berücksichtigen, dass es keinen klassenübergreifenden Unterricht wegen der gewählten Sprachen sowie Religion und Werte und Normen gibt.“ Das ginge, wenn aus Religion sowie Werte und Normen vorübergehend das Fach Ethik wird. Sportunterricht fällt komplett flach, und Nachmittagsunterricht will das Ratsgymnasium so weit wie möglich reduzieren.

Es werde Schüler und auch Lehrer geben, die nicht in der Schule erscheinen. Die nämlich, die selbst zu Risikogruppe zählen oder entsprechende Angehörige in ihrem Haushalt haben. Es betrifft vermutlich zehn Lehrer.

„Es ist alles absolut richtig, was gerade passiert, es sind sinnvolle Regeln, und wir haben Zeit genug, das alles zu organisieren.“ Froh ist Iris Rehder, dass die Kommunikation mit dem Landkreis als Träger gut funktioniert. Der wird auch die Masken für die Lehrer sowie Papierhandtücher und Desinfektionsmittel besorgen. Schülern werde empfohlen, in den Pausen Masken zu tragen. Im Schulbus sind sie künftig ja sowieso Pflicht.

Eine große Herausforderung stellt der Lehrplan dar. Der lässt sich bei mehreren Wochen Schulausfall nicht komplett realisieren. Mit Blick auf das Thema Versetzung sagt Iris Rehder daher: „Wir werden alles dafür tun, dass die Krise nicht zum Nachteil wird. Im Zweifel entscheiden wir für den Schüler.“ Das gelte auch bei den Benotungen, die am Ende in den Zeugnissen landen. Zugleich stelle sich für die Lehrer die Frage, wie mit dem Unterrichtsstoff umzugehen ist, der in diesem Jahr auf der Strecke bleibt. „Wie specken wir also ab, und was nehmen wir davon mit ins nächste Schuljahr? Diese Fragen klären wir jeweils in den Fachkonferenzen – digital, versteht sich“, sagt Rehder mit einem Schmunzeln.

Klassenarbeiten bis zu den Sommerferien seien für die Klassen bis Jahrgang zehn nicht zwingend, die Oberstufenschüler müssten allerdings mindestens noch eine Klausur je Fach oder eine entsprechende Ersatzleistung erbringen. Schriftlich formulierte Referate zum Beispiel.

In diesem Zusammenhang unterstreicht Iris Rehder den Ansatz der Schule: „Der Lernzuwachs ist derzeit begrenzt, wir setzen daher auf ein Üben, Vertiefen und Verfestigen.“ Wie es nach den Sommerferien weitergeht, steht dabei noch in den Sternen.