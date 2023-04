Convivo-Pleite: Rotenburger Seniorenhaus Hemphöfen schließt

Von: Michael Krüger

Das Seniorenhaus Hemphöfen in Rotenburg muss schließen. Der Auszug der Bewohner läuft bereits. © Krüger, Michael

Die Pleite des Bremer Unternehmens hat auch Folgen in Rotenburg: Das Seniorenhaus Hemphöfen schließt. Der Auszug der Bewohner hat begonnen.

Rotenburg – Die Insolvenz der Bremer Pflegeheim-Gruppe Convivo verschärft die Situation auf dem Pflegemarkt im Landkreis Rotenburg. Das Seniorenhaus Hemphöfen schließt. „Aufgrund fehlender Perspektiven ist eine Schließung insolvenzrechtlich unvermeidbar. Die Umzüge der Bewohner haben bereits begonnen. Gemeinsam mit der Heimaufsicht unterstützen wir dabei nach Kräften“, teilt Alexander Hüppop als Sprecher des Insolvenzverwalters mit. Die Immobilie werde im Zuge der Schließung an den Vermieter zurückgegeben. 64 Plätze für Bewohner gab es in der Einrichtung zwischenzeitlich. Convivo hatte das Haus 2016 übernommen.

Lösungen für andere Einrichtungen der Region in Aussicht

Im Altkreis Rotenburg gibt es zudem weitere Einrichtungen, die von Convivo geführt wurden. Für die Tagespflege Rotenburg ist den Angaben zufolge ebenso wie für das Seniorenhaus Beekepark in Scheeßel sowie für die Tagespflegestation in Brockel und den ambulanten Service Brockel eine Einigung mit einem neuen Betreiber erfolgt. Bei den Seniorenhäusern Matthias Claudius in Rotenburg und Sonnenschein in Brockel laufen die Gespräche mit eventuellen neuen Betreibern noch.

Convivo hat mehr als 100 Standorte mit Schwerpunkt im Nordwesten Deutschlands und beschäftigt rund 5 000 Mitarbeiter. Im Januar begann das Insolvenzverfahren für diverse Gesellschaften des weit verzweigten Unternehmens.