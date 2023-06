Bürgermeister Oestmann verspricht: „Rotenburg ist nicht pleite“

Von: Michael Krüger

Der Endausbau der Straßen in den Neubaugebieten am Stockforthsweg steht ganz oben auf der Rotenburger Prioritätenliste für den Rest des Jahres. Die Frage ist aber, ob die Planungsleistungen dafür noch erbracht werden können. © Schultz

Die Haushaltsführung der Stadt Rotenburg kommt so langsam wieder auf die Beine. Nach zwei Jahren mit verzögerten Jahresplänen zeichnet sich eine Normalisierung ab. Dabei ist die Stadt „ganz und gar nicht pleite“, betont Bürgermeister Oestmann. Er muss die Versäumnisse seiner Vorgänger abarbeiten.

Rotenburg – Das Minus wird bleiben. „Ich weiß nicht, wo noch Einsparungen vorgenommen werden können“, sagt Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann mit Blick auf die aktuellen Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen. Am 6. Juli will die Stadt zum zweiten Mal in Folge mit deutlicher Verspätung ihren Haushalt für das laufende Jahr verabschieden. Hier und da wird es noch Wünsche und Streichvorschläge geben, aber eine grundsätzliche Änderung ist aus Sicht des Verwaltungschefs und seiner Kämmerei nicht in Sicht: Beim 56-Millionen-Haushalt fehlen rund 1,2 Millionen Euro in der laufenden Kasse. „Jetzt haben wir Ausnahmezeiten“, beruhigt Oestmann. Das werde sich wieder ändern. Rotenburgs Ziel könne es natürlich nicht sein, „ständig ein Minus einzufahren“. Das sei in den vergangenen Jahren ja auch nicht so gewesen.

Positive Bilanzen

Handlungsfähig und „ganz und gar nicht pleite“. Das ist die Botschaft, die Oestmann dem Bürger vermitteln will. Der Eindruck kam nämlich schon auf, weil die Stadt zum zweiten Mal in Folge in die sogenannte vorläufige Haushaltsführung gerutscht war. Laufende Ausgaben sind dabei möglich, freiwillige Ausgaben muss sich die Stadt im Einzelfall vom Landkreis genehmigen lassen. Der Grund ist der Verzug mit den nach der 2012 eingeführten doppischen Haushaltsführung notwendigen Jahresabschlüssen. Nur mit diesen können die laufenden Haushalte beschlossen werden. Oestmann, seit November 2021 im Amt, wusste natürlich von den Problemen in der Haushaltsführung der Stadt. „Mir war klar, dass das eine der Hauptaufgaben ist.“ Wer die Schuld für die Versäumnisse trägt, kommentiert er nicht weiter, betont aber: „Dann müssen wir bis ins Jahr 2009 blicken.“ Erste Kommunen hatten damals schon die neue Haushaltsaufstellung eingeführt, Rotenburg wartete ab. Das galt für Oestmanns Vorgänger Andreas Weber ebenso wie für dessen Vorgänger Detlef Eichinger. Weber war für die SPD angetreten, Eichinger für die CDU. Oestmann, von SPD und Grünen im Wahlkampf nominiert, aber parteilos: „Wir erledigen es jetzt.“

Im Gewerbegebiet Hohenesch müssen die Straßen Richtung Waffensen auch weiter ausgebaut werden. © Krüger

Die „Ausnahmezeiten“ für die aktuelle Stadtkasse begründet Oestmann vor allem mit drei Entwicklungen: Die hohen Tariferhöhungen für die rund 320 Angestellten der Stadt treiben die Personalkosten auf mittlerweile fast 16 Millionen Euro jährlich, Bund und Land kommen nur zu Rund zwei Drittel der tatsächlichen Kosten für die Unterbringung und Versorgung der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen auf, und auf Millionen-Überschüsse der Stadtwerke könne man derzeit auch nicht zurückgreifen, um den Haushalt auszugleichen. Allein die hätten wie in vielen Vorjahren gereicht, um das Zahlenwerk ins Plus zu drehen. Dazu kommen natürlich die allgemeinen inflationären Preissteigerungen in allen Bereichen.

Die Feuerwehr ist viel zu billig. Es kann doch nicht sein, dass die Einsätze bei Fehlalarmen günstiger sind als die Wartung einer Brandmeldeanlage.

Große Streichlisten gebe es für 2023 nicht. Vereine und Verbände müssten sich nicht um ihre Förderungen sorgen. „Aber wir müssen die Gewinne steigern“, sagt Oestmann mit Blick auf die Haushalte der kommenden Jahre. Debatten um die Hebesätze von Gewerbe- und Grundsteuer würden nach der Sommerpause, wenn es schon um den Haushalt 2024 gehen soll, kommen. Die Abwassergebühren müsse man sich anschauen, die seien seit Jahren auch aufgrund fehlender solider Haushaltsführung nicht dem Bedarf angepasst worden, auch seien die Einsätze der Feuerwehr „viel zu billig“. Es könne ja nicht sein, dass Unternehmen lieber Fehlalarme bezahlten als ihre Brandmeldeanlagen vernünftig zu warten, weil das teurer sei.

Was kann sich Rotenburg künftig leisten?

Die städtische Finanzabteilung sei mittlerweile gut aufgestellt. Der notwendige Abschluss 2013 sei „so gut wie vollendet“, 2014 und 2015 wolle man in diesem Jahr noch schaffen. Das sei ebenso „sportlich“ wie „notwendig“. Dabei sieht das, was in den Jahren seit Einführung der Doppik zu bilanzieren ist, „ganz gut aus“, so der stellvertretende Amtsleiter Malte Woltmann. In ersten formlosen Berechnungen bis in die jüngste Zeit stehe weitgehend überall ein Plus. Für 2012 zum Beispiel gebe es einen Überschuss von 2,16 Millionen Euro. Für die nächsten Jahre müsse sich Rotenburg nun nicht nur angesichts der Herausforderungen der Städtebauförderungsprojekte genau fragen, was man sich leisten kann und möchte. Klar sei, so Oestmann: „Was jetzt mittel- und langfristig geplant ist, übersteigt unsere Möglichkeiten.“