Ein Plan fürs Herz der Stadt

Hedda Braunsburgers letztes großes politisches Anliegen wird langsam Realität. Drei Jahre nach dem Tod der hoch geschätzten Rotenburger SPD-Politikerin bringt die Stadt einen von ihr schon 2016 geforderten Bebauungsplan für den Bereich „Am Kirchhof“ auf den Weg. Rotenburgs kulturhistorisches Herzstück soll vor möglichen Bausünden bewahrt werden.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg – „Orte wie das Kulturviertel ,Am Kirchhof’ mit seinem Häuserensemble tragen zur Identifizierung der Bürger mit ihrer Stadt bei und bleiben im Gedächtnis von Besuchern hängen. Solche Ort gilt es zu pflegen, zu verbessern und zu erhalten!“ Im Juni 2016 reicht Hedda Braunsburger, SPD-Politikerin und langjährige stellvertretende Bürgermeisterin, einen Antrag mit vielen persönlichen Worten bei Parteifreund und Bürgermeister Andreas Weber ein. Sie fordert mit Nachdruck eine Gestaltungssatzung für die Innenstadt, um die „unverwechselbare Identität“ als Standortvorteil erhalten zu können. Drei Monate später stirbt Braunsburger, ihr politisches Vermächtnis in dieser Sache wird nach dem Ratsbeschluss vom Dezember 2016 nun endlich umgesetzt. Der Ausschuss für Planung und Hochbau hat am Donnerstagabend nach langer Diskussion einen Bebauungsplan für das gut drei Hektar große Areal rund um die Stadtkirche und das Kantor-Helmke-Haus auf den Weg gebracht.

Im Kern geht es um die Frage, wie künftig gebaut werden darf. Stadtplaner Clemens Bumann hat das Gebiet dafür in drei Kategorien unterteilt: die Flächen für den Gemeinbedarf mit der Kirche und dem Kantor-Helmke-Haus, wo Stadtbücherei und Volkshochschule untergebracht sind, dann die Wohngebiete entlang der Lindenstraße, und schließlich mehrere Mischgebiete, in denen auch der Domshof, das Gemeindehaus und weitere Gebäude im Besitz der Kirche liegen. Für alle Bauprojekte, die am Kirchhof künftig umgesetzt werden sollen, gilt dann: Grundsätzlich soll mit roten Klinkerfassaden inklusive stehenden Sprossenfenstern gebaut werden. Weitere Vorschriften regeln auch die Höhen und die Dachgestaltung. Ausnahmen sind erlaubt, müssten aber jeweils von der Stadtpolitik genehmigt werden – insbesondere geht es um weiße Putzfassaden, bestenfalls mit Fachwerk, wie es jetzt auch schon Häuser gibt. Bürgermeister Weber sieht die Vorgaben nicht als Einschränkungen für potenzielle Investoren, sondern als „Hilfe für Architekten“ – natürlich vor dem Hintergrund, das weitgehend homogene Bild des historischen Areals zu erhalten. Verboten sind in diesem Zusammenhang wenig überraschend Neubauten von Tankstellen, Gartenbaubetrieben und Vergnügungsstätten.

Den zeitlichen Verzug bei der Aufstellung des Bebauungsplans begründet Stadtplaner Clemens Bumann unter anderem mit der Nähe zum Landschaftsschutzgebiet Untere Rodau- und Wiedauniederung. „Die Schaukel hinter der Bibliothek steht bereits im FFH-Gebiet“, sagt Bumann. Daher musste für den Plan erst eine entsprechende Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Dass das Schutzgebiet in den Garten des Kantor-Helmke-Hauses hineinragt, hat für die Zukunft des Areals noch eine weitere, besondere Bedeutung. Bekanntermaßen hatte die Stadtkirchengemeinde geplant, ihr in die Jahre gekommenes und sanierungsbedürftiges Gemeindehaus aufzugeben. Der Unterhalt für das mehr als 1 000 Quadratmeter große Haus wird für die schrumpfende Gemeinde zu teuer. Ein multifunktionaler Neubau als Gemeinschaftsprojekt mit den Rotenburger Werken und anderen Organisationen könnte auf der anderen Seite des Kantor-Helmke-Hauses entstehen, wo jetzt noch ein Parkplatz ist. Allerdings: „Wir prüfen weiterhin, welche Investitionen sich lohnen“, sagt Superintendent Michael Blömer. Ein Architekt berechnet derzeit laut Blömer, ob das alte Gemeindehaus nicht doch erhalten bleiben kann, wie es sich unter anderem die Kantorei wünscht. Dafür gab es sogar eine Unterschriftenaktion. Blömer: „Gegen die Gemeindestimmung werden wir nichts machen.“ Auch, dass die Baugrenzen durch das Schutzgebiet etwas enger gefasst werden mussten, spiele natürlich eine Rolle.

Weicht das Gemeindehaus doch vom Grundstück Am Kirchhof 9, könnte die Kirche es Investoren für Wohnbebauung an diesem attraktiven Ort überlassen. Und auch gegenüber im Bereich der privaten Wohnhäuser sind in zweiter Reihe noch Flächen für eine Nachverdichtung frei. „Es könnte großflächig etwas erschlossen werden“, sagt Architektin Kerstin Osterling, die die Stadt beim Plan unterstützt hat. „Es wäre schade, wenn die Grundstücke ungenutzt blieben.“ Nur rede man noch von „ungelegten Eiern“. Die Grundlage, wie die Zukunft für den Kirchhof aussehen könnte, ist aber gelegt – ganz im Sinne Hedda Braunsburgers.