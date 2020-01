Ein Plan für alle Brücken

Rotenburg – Rotenburg braucht einen Masterplan – noch einen. Das sagt in diesem Fall aber Bürgermeister Andreas Weber (SPD) selbst. Dabei geht es dieses Mal nicht um ein Entwicklungskonzept, sondern um die Pflege und Erneuerung der 25 stadteigenen Brücken. 17 gibt es im Stadtgebiet, je drei in Mulmshorn und Unterstedt, zwei in Waffensen: von der kleinen Fußgängerbrücke bis zur massiven Eisenbahnbrücke, aus Holz oder Stahlbeton, geteert oder gemauert.

Das Bremer Ingenieurbüro Bartel ist in diesen Tagen damit beschäftigt, die gesetzlich vorgeschriebene, alle sechs Jahre notwendige Überprüfung der Brücken auf Stabilität und Nutzbarkeit durchzuführen. 40 000 Euro kostet das die Stadt. Beim Zwischenfazit – die vier städtischen Bahnbrücken brauchen wegen komplizierter Genehmigungsverfahren noch länger – steht fest: Zwei Holzbrücken müssen neu gebaut werden.

Die Holzbrücken hinter dem Ronolulu und die auf dem Verbindungsweg „An den Wiedauwiesen“ zwischen dem Dr.-Walter-Mecke-Damm und dem Kantor-Helmke-Haus sind schon seit einigen Tagen dicht. „Die Statik ist nicht mehr gegeben“, sagt Weber. Zur sofortigen Sperrung habe es nach den Befunden der Ingenieure keine Alternative gegeben. In einem ersten Schritt soll eine Spezialfirma die Spundwände der Brückenköpfe erneuern. Binnen drei Monaten, so hofft Weber, wären beide Brücken, die viel von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden, wieder befahrbar. Das sei aber nur eine Zwischenlösung. Mittelfristig binnen der nächsten ein bis zwei Jahre müssten komplett neue Brücken errichtet werden. Da die Pläne, Anträge und Genehmigungen dafür aber wie üblich sehr lange dauern würden, wolle die Stadt schnell reagieren. Auch Fragen zum geplanten Naturschutzgebiet an der Wümme werden auftauchen. Weber: „Wir wollen auf keinen Fall eine so lange Sperrung.“ Es sei dann auch politisch zu entscheiden, ob nicht Betonbrücken sogar die bessere Lösung seien. Die beiden Holzbrücken aus den 1970er-Jahren seien bei Regen und winterlichen Verhältnissen sehr glatt gewesen, es habe viele Unfälle gegeben. Für die Instandhaltung rechnet Weber pro Brücke zunächst mit nicht mehr als 10 000 Euro, das wäre durch den Haushaltsansatz von 50 000 Euro jährlich pro Jahr gedeckt. Über die Investition für neue Bauwerke müsste dann noch verhandelt werden.

Einschränkungen gibt es auch in Mulmshorn. Dort haben die Prüfer eine kleine Kanalbrücke am Krummen Weg für den landwirtschaftlichen Verkehr ab 3,5 Tonnen sperren müssen. Zudem gibt es Reparaturbedarf an vier weiteren kleinen Brücken: an der Ochsenweide zwischen Ratsgymnasium und Ahe, am Mühlenstreek zwischen Wachtelhof und Heimathaus, am Ententeich in den Nödenwiesen und am Mecke-Damm über die Rodau. Hier werde der städtische Bauhof selbst sanieren, kurzfristig könne es auch dort in den nächsten drei Monaten zu Sperrungen kommen.

Grundsätzlich, so Weber, brauche die Stadt einen „Masterplan Brücken“, um in einem Rhythmus von zehn Jahren drei bis vier Brücken ersetzen zu können. Das könnte teuer werden – insbesondere dann, wenn auch an den Bahnbrücken wie in Waffensen am Bullenberg noch größere Schäden festgestellt werden.