Pläschkes dritter Roman

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Heidemarie Pläschke aus Rotenburg hat erneut ein Buch geschrieben. Ihr Roman „Himmel am Hemmelsdorfer See“ ist beim Engeldorfer Verlag (Leipzig) erschienen. Ihre 197 Seiten umfassende Geschichte nach den erfolgreichen Romanen „Eines Tages hol‘ ich sie mir!“ und „Der eingemauerte Mann“ beschäftigt sich mit der Familie Hermann Brösig und der Situation vieler Familien in den 1930er- und 1940er-Jahren. Sie erzählt vom bescheidenen Leben der Menschen von damals und den harten Schicksalsschlägen, die unter anderem die Familie Brösig erlebte.

Auch wenn im Vorspann von der Autorin versichert wird, „Handlungen und Personen in diesem biografisch geschichtlichen Roman habe ich frei erfunden; Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig“, hat das Geschriebene „einen authentischen Hintergrund der damaligen Zeit. Das wird unter anderem durch die vielen alten Bilder widergespiegelt“, berichtet Pläschke im Pressegespräch. Der Roman beruht auf wahren Begebenheiten, die ihre Mutter Annemarie ihr lange Zeit verschwiegen und erst vor wenigen Jahren teilweise unter Tränenvergießen erzählt hat. „Dieses Buch habe ich deshalb meiner Mutter gewidmet.“

„Junge Menschen können sich heute kaum vorstellen, wie schwer das Leben damals vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg für viele Familien war und wie sie es trotzdem irgendwie meisterten“, so Pläschke. Die Personen in dem Roman erleben besonders während des Krieges Schreckliches und sind oft in Lebensgefahr. In ihrem Buch beschreibt die Autorin auch, welche entscheidende Rolle das Schloss Warnsdorf in Schleswig-Holstein und seine Besitzer, Familie von Rumohrs, in der Familiensaga spielen.

In ihrem Vorwort zum Buch beschreibt sie mehrere Seiten lang den Hemmelsdorfer See im nördlichsten Bundesland der Republik, ganz in der Nähe vom Timmendorfer Strand, illustriert mit aktuellen Fotos. Die Autorin selbst ist 1951 dort geboren und hat den See und die Menschen, die dort Leben, in ihr Herz geschlossen. Die alleinerziehende Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen lebt seit 1981 in Rotenburg.

Das „große Geld“ will Pläschke mit ihrem Roman nicht verdienen. Ihr geht es darum, etwas Bleibendes zu hinterlassen und wünscht sich, dass dieser Roman den Lesern Kraft gibt, wenn sie selbst einmal hart vom Schicksal getroffen werden. Das Buch und auch die vorherigen Romane können im Pressehaus wie in Buchgeschäften erworben werden. Interessierte Leser können die Bücher aber auch bei der Autorin persönlich kaufen. Jeder Kunde bekommt dann ein individuelles Lesezeichen mit Fotografien von Landschaften, Sehenswürdigkeiten, Blumen, Tieren, Sonnen- oder Nebelimpressionen. Alle Fotos sind von Heidemarie Pläschke selbst geschossen. Infos über die Telefonnummer 04261 / 63170 oder E-Mail ostsee-stine@gmx.de.

Erhältlich im Pressehaus

Der aktuelle Roman kostet 13 Euro und ist in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung erhältlich – auch in Rotenburg an der Großen Straße 37.